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Велика Британія передасть Україні артилерійське озброєння, - Джонсон
Великобританія надасть Україні більше артилерійського озброєння, оскільки війна з Росією переходить у нову фазу.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, виступаючи у парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.
"Це стане артилерійським протистоянням, їм потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо... на додачу до багатьох інших форм підтримки", - цитує агентство британського прем'єра.
Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес підтверджував, що допомога летальною зброєю Україні включатиме артилерію більшої дальності, боєприпаси та зенітну зброю.
Топ коментарі
+70 Вася Шевченко #371210
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https://defence-ua.com/news/velika_britanija_peredast_zsu_samohidnu_versiju_kompleksu_starstreak-7019.html
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Потрібні ракети з радіусом дії хоч би 500 км , а не гармати часів другої світової з радіусом дії 20 км...
Треба більш ******* методи, та/або керовані снаряди для артилерії