УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10706 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
18 850 36

Велика Британія передасть Україні артилерійське озброєння, - Джонсон

джонсон,зеленський

Великобританія надасть Україні більше артилерійського озброєння, оскільки війна з Росією переходить у нову фазу.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, виступаючи у парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

"Це стане артилерійським протистоянням, їм потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо... на додачу до багатьох інших форм підтримки", - цитує агентство британського прем'єра.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес підтверджував, що допомога летальною зброєю Україні включатиме артилерію більшої дальності, боєприпаси та зенітну зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден підтвердив готовність США надіслати Україні ще артилерії

Автор: 

Велика Британія (5590) артилерія (788) Джонсон Борис (582)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+70
показати весь коментар
19.04.2022 22:31
+45
Краще за дохлого кацапа, може бути тільки дуже багато дохлого кацапа
показати весь коментар
19.04.2022 22:25
+44
Чудово! Це означає ще більше дохлої кацапні. А що може бути краще за дохлого кацапа?)
показати весь коментар
19.04.2022 22:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудово! Це означає ще більше дохлої кацапні. А що може бути краще за дохлого кацапа?)
показати весь коментар
19.04.2022 22:21 Відповісти
Краще за дохлого кацапа, може бути тільки дуже багато дохлого кацапа
показати весь коментар
19.04.2022 22:25 Відповісти
+++++++++ ФАЙНО СКАЗАНО . ДЯКУЕМО ПАНУ БОРИСУ . БРИТАНИЯ НЕ ЗАБУЛА ЯК НА НИХ ГИТЛЕР БОМБИ ТА ФАУ КИДАВ ЦИЛОДОБОВО . ЯК ЗАРАЗ ***** РОБИТЬ ТЕ САМЕ
показати весь коментар
20.04.2022 06:03 Відповісти
Краще за дуже багато дохлого кацапсіни може бути тільки знищення оркостану!!!
показати весь коментар
20.04.2022 07:39 Відповісти
Только много дохлых кацапов)))😅
показати весь коментар
19.04.2022 22:25 Відповісти
Краще за дохлого кацапа можуть бути лише два, три, чотири (і т.д.) дохлих кацапів.
показати весь коментар
19.04.2022 22:26 Відповісти
згорілий бурят )
показати весь коментар
19.04.2022 22:40 Відповісти
Вище подивися правильні відповіді. Множина обов'язкова
показати весь коментар
19.04.2022 22:49 Відповісти
Яка б відповідь не була, але якщо там фігурує мертвий кацап-зараховується...
показати весь коментар
20.04.2022 04:12 Відповісти
Бодя..авиации б еще....
показати весь коментар
19.04.2022 22:28 Відповісти
А шо, мені подобається такий Борис Джонсенко !!!
показати весь коментар
19.04.2022 22:28 Відповісти
Может лучше Джонсончук?
Меня зовутДжонсончук . Борис Джонсончук.
показати весь коментар
20.04.2022 01:31 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2022 22:31 Відповісти
А я з Британії до Вас, торбинку зброї Вам припас...
показати весь коментар
19.04.2022 22:52 Відповісти
То навіть не торбиночка, а волиночка спешл фор Юкрейн
показати весь коментар
20.04.2022 07:40 Відповісти
" Май найм із Джонс ... Борис Джонс" 007
показати весь коментар
20.04.2022 08:11 Відповісти
Герой України!
показати весь коментар
19.04.2022 22:33 Відповісти
Давай, наваливай, паричОк. Ты думаешь пойдет по-твоему? Типа мы будем медленно и контроллированно сажать на жопу второй ядерный потенциал? Просто за каждый день девочки без ног? Это ашипка. Мы их вынесем без правил и до свистка судьи
показати весь коментар
19.04.2022 22:34 Відповісти
Первый ядерный потенциал у рашки ,а не второй
показати весь коментар
19.04.2022 22:41 Відповісти
Вполне возможно, я не спец
показати весь коментар
19.04.2022 22:45 Відповісти
Батько наш Бориска!
показати весь коментар
19.04.2022 22:40 Відповісти
Боже, храни Королеву!
показати весь коментар
19.04.2022 22:44 Відповісти
+++++++ БОЖЕ ХРАНИ КОРОЛЕВУ БРИТАНИИ ТА БОРИСА ДЖОНСОНА -- В ТАКИЙ ЧАС ПРИИХАТИ ДО КИЕВА ---- У ПАНА БОРИСА СТАЛЕВИ ЯЙЦЯ
показати весь коментар
20.04.2022 06:06 Відповісти
неужели "Арчеры" едут??
показати весь коментар
19.04.2022 22:47 Відповісти
Арчер шведский
показати весь коментар
19.04.2022 22:58 Відповісти
Дякуємо, пане Джонсон. Щиро дякуємо.
показати весь коментар
19.04.2022 22:53 Відповісти
Ура. К нам едут Stormer HVM.

https://defence-ua.com/news/velika_britanija_peredast_zsu_samohidnu_versiju_kompleksu_starstreak-7019.html
показати весь коментар
19.04.2022 23:02 Відповісти
Я так думаю що не їдуть - летять
показати весь коментар
19.04.2022 23:16 Відповісти
Борис шановний Герой України.
показати весь коментар
19.04.2022 23:49 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
показати весь коментар
20.04.2022 00:01 Відповісти
nice!
показати весь коментар
20.04.2022 01:25 Відповісти
Спасибо.... По делам видно настоящих союзников.....
Начинаешь думать - а нужно ли нам гнилое ЕС?
показати весь коментар
20.04.2022 04:03 Відповісти
Все, що має і може стріляти -все згодиться. А бритам окремий респект.
показати весь коментар
20.04.2022 04:18 Відповісти
Так дійсно, після всього що для нас робить Борис Джонсон йому обов'язково треба дати "Героя України" й громадянство України. А ще мають бути проспекти Б. Джонсона в Україні!
показати весь коментар
20.04.2022 07:15 Відповісти
Дякуємо наразі, але...
Потрібні ракети з радіусом дії хоч би 500 км , а не гармати часів другої світової з радіусом дії 20 км...
показати весь коментар
20.04.2022 10:06 Відповісти
Артилерійське протистояння може затягнути Україну у багаторічну війну без визволення територій.
Треба більш ******* методи, та/або керовані снаряди для артилерії
показати весь коментар
20.04.2022 10:17 Відповісти
 
 