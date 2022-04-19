Велика Британія передасть Україні артилерійське озброєння, - Джонсон

Великобританія надасть Україні більше артилерійського озброєння, оскільки війна з Росією переходить у нову фазу.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, виступаючи у парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

"Це стане артилерійським протистоянням, їм потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо... на додачу до багатьох інших форм підтримки", - цитує агентство британського прем'єра.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес підтверджував, що допомога летальною зброєю Україні включатиме артилерію більшої дальності, боєприпаси та зенітну зброю.

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