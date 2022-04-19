Байден підтвердив готовність США надіслати Україні ще артилерії

Президент США Джо Байден підтвердив намір Вашингтона відправляти в Україну більше артилерійського озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють у вівторок американські ЗМІ.

"Так", - заявив він, відповідаючи на запитання журналіста, чи відправить він "більше артилерії" в Україну.

Байден відповідав на запитання журналістів під час візиту до Портсмута (штат у Нью-Гемпшир).

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