Байден подтвердил готовность США отправить Украине еще артиллерии
Президент США Джо Байден подтвердил намерение Вашингтона отправлять в Украину большее артиллерийского вооружение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают во вторник американские СМИ.
"Да", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста, отправит ли он "больше артиллерии" в Украину.
Байден отвечал на вопросы журналистов во время визита в Портсмут (штат в Нью-Гэмпшире).
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Все что до 500 км-под договор не подпадает
Згідно з ним, "стороны обязались уничтожить все комплексы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B баллистических и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем."
2 августа 2019 года США официально вышли из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).
- Уинстон Черчилль
Намолене місце. Там церкву потрібно побудувати.
Об этом сообщает https://news.sky.com/story/ukraine-russia-news-live-six-dead-as-lviv-hit-by-five-missiles-latest-12541713 Sky News .
Говоря о своем визите в Киев и встреча с Владимиром Зеленским, он сказал депутатам в палате: "Я заверил его в непримиримой решимости Великобритании, которую разделяет эта палата, присоединиться к нашим союзникам и дать храбрым людям необходимое оружие, чтобы защищаться".
По его словам, сейчас это очень важно, ведь Путин перегруппировал свои силы и начал наступление на Донбассе.
"Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка артиллерией, это то, что мы им предоставим... в дополнение ко многим другим формам поддержки", - сказал он.
А гроші потрібні для того, аби втримати ситуацію, коли народ ще не сильно протестує.
Ну і для набору нового м'яса!
Чому президент США -- Байден (ніби ж наш друг, вже не перший рік) не скличе "коллективну безпеку" НАТО, ООН, лідери ЄС та дружніх країн -- Японія, Південна Корея, навіть Китай закликати..
І прийняти колективне безпекове рішення -- зупинити відродження "фюрера"!!!!
Чому так не можна діяти???
Також є ті, кого росія пригріла своїми подачками і вони також опираються і "мутять воду", але таких "обрав" їхній народ.
Ми бачимо і знаємо дуже мало, щоб бачити більш цілісну картину, тому і виникають такі питання.
Єдине, що можу сказати - коли "моя хата" НЕ буде скраю (як у приказці) для кожного українця - тоді Україна зацвіте. Азовці цьому доказ.
https://www.youtube.com/watch?v=vY8jl46cC3g&ab_channel=NewsmaxTV
Сьогодні вони вже повинні стріляти!