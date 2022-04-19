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Байден подтвердил готовность США отправить Украине еще артиллерии

байден

Президент США Джо Байден подтвердил намерение Вашингтона отправлять в Украину большее артиллерийского вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают во вторник американские СМИ.

"Да", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста, отправит ли он "больше артиллерии" в Украину.

Байден отвечал на вопросы журналистов во время визита в Портсмут (штат в Нью-Гэмпшире).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден должен приехать в Украину и увидеть все своими глазами, - Зеленский

Байден Джо (2790) артиллерия (635)


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Топ комментарии
+35
Чорнобаївка 17?
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19.04.2022 21:47
+31
Ракеты тактического назначения очень бы нам не помешали .
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19.04.2022 21:47
+20
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19.04.2022 22:02
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Ракеты тактического назначения очень бы нам не помешали .
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19.04.2022 21:47 Ответить
Оце ви ДУЖЕ ТОЧНО підмітили : нам КОНЧЕ ПОТРІБНА зброя "довгої руки" - якою можна знищувати ворога без знаходження у зоні можливого зворотнього ураження. Без цього ми не в змозі ефективно дістати їх стратегічні об'єкти як то: військові аеродроми, склади зі зброєю, пускові позиції ОТРК, ППО та інше.
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19.04.2022 21:56 Ответить
К сожалению, есть договор о запрете ракет средней дальности наземного базирования. Кацапы, кстати, его соблюдают, ведь у них есть калибры с флота, мигов и тушек, а искандер и точки - это малая дальность. И Европа уж точно не пойдет на это, так как испугается такого вооружения в кенисберге. И вряд ли есть вообще вариант получить такие ракеты. А вот РСЗО и ракеты малой дальности - уже теплее. Может даже ракет на миг-29 дадут крылатые, это совсем здорово будет.
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19.04.2022 22:09 Ответить
Калібрами кацапи регулярно обстрілюють так що про соблюдают не *****,кацап.
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19.04.2022 22:13 Ответить
Миг-29-это фронтовой бомбардировщик,ракет к нему крылатых нет.
Все что до 500 км-под договор не подпадает
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19.04.2022 22:49 Ответить
Договыр називався як "Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Згідно з ним, "стороны обязались уничтожить все комплексы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B баллистических и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем."

2 августа 2019 года США официально вышли из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).
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20.04.2022 00:34 Ответить
Ще більше. Це вже щось. Але скорше.
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19.04.2022 21:47 Ответить
"Вы всегда можете рассчитывать, что американцы сделают правильно - после того, как они перепробуют все остальные варианты."
- Уинстон Черчилль
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19.04.2022 22:23 Ответить
Чорнобаївка 17?
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19.04.2022 21:47 Ответить
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19.04.2022 21:48 Ответить
Cудя по количеству ударов и уничтоженной технике на аэродроме в Чернобаевке я начинаю подозревать ,что кацапы не такие уж и тупые как мы все тут думаем и вероятнее всего между ними и нашим командованием существует какая то тайная договорённость свозить всю технику в одно место для её утилизации ,чтобы не учавствовать в боевых действиях на том участке фронта.Иначе как ещё обьяснить её уничтожение да и ещё в таком количестве в одном и том же месте 16 раз подряд (тупость кацапов тут явно не подходит)
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19.04.2022 21:55 Ответить
Все може бути.
Намолене місце. Там церкву потрібно побудувати.
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19.04.2022 22:04 Ответить
військові фахівці пояснювали, що вони, кацапи, змушені робити такий маневр для роботи геліокоптерів.
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19.04.2022 22:31 Ответить
Тупість кацапів та їх гауляйтерів не виправить ніхто, тільки могила
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19.04.2022 22:02 Ответить
Ну блін!!! Спалили орків! Ви що думаєте що ефесбе не читає Цензор?
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19.04.2022 22:10 Ответить
)))))
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19.04.2022 22:13 Ответить
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19.04.2022 22:02 Ответить
Так и представляю вой на болотах, и с его усилениям - нам ещё больше ништячков
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19.04.2022 21:50 Ответить
БОЛЬШЕ БОЛЬШЕ
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19.04.2022 21:50 Ответить
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал увеличить артиллерийскую поддержку Украины.

Об этом сообщает https://news.sky.com/story/ukraine-russia-news-live-six-dead-as-lviv-hit-by-five-missiles-latest-12541713 Sky News .

Говоря о своем визите в Киев и встреча с Владимиром Зеленским, он сказал депутатам в палате: "Я заверил его в непримиримой решимости Великобритании, которую разделяет эта палата, присоединиться к нашим союзникам и дать храбрым людям необходимое оружие, чтобы защищаться".

По его словам, сейчас это очень важно, ведь Путин перегруппировал свои силы и начал наступление на Донбассе.

"Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка артиллерией, это то, что мы им предоставим... в дополнение ко многим другим формам поддержки", - сказал он.
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19.04.2022 21:50 Ответить
ракети, літаки, гелікоптери, ****, європа платить кожен день оркостану по мільярду долларів, а нам поставки на лярд за місяць...
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19.04.2022 21:50 Ответить
гроші, без можливості купити за них товар, звичайні бумажки
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19.04.2022 21:57 Ответить
А їм не треба купувати - і них це вже є!

А гроші потрібні для того, аби втримати ситуацію, коли народ ще не сильно протестує.

Ну і для набору нового м'яса!
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20.04.2022 00:44 Ответить
А самолеты кто-то даст
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19.04.2022 21:50 Ответить
степ-бай-степ.. там так говорят...увидят прямые руки..все будет....
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19.04.2022 21:52 Ответить
Ці совкові гниди не боялись, коли МІГи В'єтнаму постачали. Ще й з пілотами своїми.
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19.04.2022 21:57 Ответить
не даст -кацапы подтянули уже столько С-300 И 400 ,вместе с ПВО меньшей дальности -что это в принципе самоубийство с авиацией.
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19.04.2022 22:53 Ответить
Никто не даст, сами в шахтах накопаем
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20.04.2022 00:10 Ответить
Давай грузи, да побольше! Кстати, Американские военные очень впечатлены майстернистью Украинских артиллеристов.
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19.04.2022 21:50 Ответить
Это не тот животворящий, которому предупреждения о наступлении русских мешали дороги строить?
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19.04.2022 21:55 Ответить
реактивной...
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19.04.2022 21:51 Ответить
Артилерія в наш час -розтяжне поняття. Як то кажуть "томагавки"-теж снаряди))
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19.04.2022 21:51 Ответить
И управляемые снаряды с дальностью полёта до 70 км Экскалибур к артиллерийской системе М777 howitzer ,которые штаты собираются нам скоро поставить (если правда это будут последние модификации этой гаубицы)
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19.04.2022 22:00 Ответить
Люблю Бориса. Настоящий Українец. В нього в корні.
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19.04.2022 21:57 Ответить
Я от вже не перший день думаю (звісно, що там мої недалекі розміковування), але чому в 21-му столітті не можна взяти відповідальність за недопущення злочинів проти людяності?.. Це не "якийсь " (це теж жахлива потвора) серійний вбивця, це нелюд масового винищення! Потрібно ж зупитини!??
Чому президент США -- Байден (ніби ж наш друг, вже не перший рік) не скличе "коллективну безпеку" НАТО, ООН, лідери ЄС та дружніх країн -- Японія, Південна Корея, навіть Китай закликати..
І прийняти колективне безпекове рішення -- зупинити відродження "фюрера"!!!!
Чому так не можна діяти???
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19.04.2022 21:57 Ответить
Тому, що попри пряму війну у кожної країни є бізнес-зв"язки, є відповідальність у кожній країні перед своїми людьми, що вони їсти будуть і чим грітися.
Також є ті, кого росія пригріла своїми подачками і вони також опираються і "мутять воду", але таких "обрав" їхній народ.
Ми бачимо і знаємо дуже мало, щоб бачити більш цілісну картину, тому і виникають такі питання.
Єдине, що можу сказати - коли "моя хата" НЕ буде скраю (як у приказці) для кожного українця - тоді Україна зацвіте. Азовці цьому доказ.
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19.04.2022 22:11 Ответить
"This is clearly affecting domestic policy, foreign policy, et cetera," Neurologist Dr. Boev reacts to President Biden's "clear cognitive decline."

https://www.youtube.com/watch?v=vY8jl46cC3g&ab_channel=NewsmaxTV
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19.04.2022 23:58 Ответить
"Ах-ах-ах, но ведь Украинцы же не могли успеть пройти полуторагодовую подготовку по пользованию ими! Ведь если использовать её не по технике безопасности, можно пораниться! Не благоразумнее ли поставить несколько самолётов глубокой озабоченности!" (с) Олаф Шольц.
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19.04.2022 22:00 Ответить
СтариччОк прокакался. Не обращай внимания, мы тебя все любим!
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19.04.2022 22:00 Ответить
НАТО попросилась в Украину . Украина поставила условия - Венгрию не брать 🤣🤣
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19.04.2022 22:01 Ответить
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19.04.2022 22:02 Ответить
Вот это дизайн !
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19.04.2022 22:55 Ответить
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19.04.2022 22:20 Ответить
Дід мав би брати приклад з Джонсона. Тим більше що США типу гарант Будапештського меморандуму. У них має бути одна мета - відновлення контролю України над своїми територіями. Вони роблять багато, але мали б ще більше. І мали б адекватно відповідати на натяки раші про застосування в Україні зброї масового знищення. Столтенберг - жалюгідне видовище, більше схожий на зачуханого шкільного вчителя ніж на главу найбільш потужної військової організації на планеті.
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19.04.2022 22:27 Ответить
Щиро дякуємо, пане Президенте!
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19.04.2022 22:56 Ответить
За що дякуєте? За то що на кубики порізали наші 11шт. бомбардувальників ту-160 коли нас розброювали ? Продовжувати ?
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20.04.2022 10:18 Ответить
А перепрошую, може ви це не памятаєте, може ви ще під стіл ходили...
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20.04.2022 10:19 Ответить
НЕГАЙНО ВІДПРАВЛЯЙТЕ - ЗСУ ЧЕКАЮТЬ З НЕТЕРПІННЯМ !
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19.04.2022 23:40 Ответить
Відправляйте позавчора!

Сьогодні вони вже повинні стріляти!
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20.04.2022 00:47 Ответить
Україні потрібні ппо а не мотлох вєтнамської війни. Вони це знают, але не продают.
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20.04.2022 10:00 Ответить
І закон проголосований сенатом по ленд-лізу що до України приблизно два тижня назад не спромоглися передати в конгрес США, конгрес пішов на 2 тижня на канікули...А що хіба для них спішно ?
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20.04.2022 10:06 Ответить
 
 