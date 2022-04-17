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Байден (2761) Зеленский (19029)

Байден должен приехать в Украину и увидеть все своими глазами, - Зеленский

байден

Президент Владимир Зеленский считает, что визит американского лидера Джо Байдена в Украину состоится, но все зависит от ситуации с безопасностью.

Об этом он заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Его визит зависит от ситуации с безопасностью..., но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов и потому должен приехать сюда, чтобы увидеть (собственными глазами. - Ред.)", - сказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы рекомендуют Байдену назначить ответственного за помощь Украине
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Топ комментарии
+47
Ох ти ж який "шустрий"-Байдена йому подавай.А небо асфальтом ти закрити не можеш?Що ж так?Слабо?А Байдену наказувати сміливості вистачає.Де б ти зараз було,якби не Байден та Джонстон з військовою допомогою та санкціями.
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17.04.2022 18:48
+38
Байден бачить навіть більше, ніж Вова собі думає.
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17.04.2022 18:53
+33
хтось бубу надурыв, шо воно щаз самое главное на планете...
цісар лєонід...
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17.04.2022 18:49
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17.04.2022 18:45 Ответить
блин, Вова, в нього купа иньших питань. вин все бачив. готуються ришення. не спеши ато успеешь.
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17.04.2022 18:46 Ответить
Байден бачить навіть більше, ніж Вова собі думає.
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17.04.2022 18:53 Ответить
навіть знає якого кольору труси подають слуги нашому вовчику.
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18.04.2022 09:54 Ответить
та не може бідака ніяк українську розкладку встановити
вже якось жалівся
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17.04.2022 19:12 Ответить
Боже, яке ж воно дурне !!!!
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17.04.2022 19:13 Ответить
на звезде смерти...
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17.04.2022 18:46 Ответить
путіна не запрошує...
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17.04.2022 18:47 Ответить
Байдену придётся тогда оружия ещё миллиардов на 5 утвердить❗Думаю ему не жалко
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17.04.2022 18:47 Ответить
Розуміє і знає, що протокол безпеки Президента США не дозволяє приїхати і спеціально давить ? Відповіли вже не раз, що приїде, коли це буде можливо
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17.04.2022 18:48 Ответить
...а єрмак проти протоколу...
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17.04.2022 18:52 Ответить
ну так - оружие,деньги,санкции...Чего б ещё, что б не дали...И тогдаааа!
"Пасматреть в глаза"!
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17.04.2022 18:59 Ответить
А-а-а! Не приехал! Все , ухожу к путину.
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17.04.2022 19:08 Ответить
Тебя просто перепутали с хорошим человеком из Мариуполя. Расслабься -- ты не он...*)
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17.04.2022 19:13 Ответить
навряд...
чи вспів той Андрюха з пекельного Маріка виїхати? чи пішов в плавання? чи там десь... та чи вцілілі його коти? (я теж недавно згадував старпома)
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17.04.2022 19:14 Ответить
Ще ж Жінка з Тещою була...
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17.04.2022 19:20 Ответить
так... Жінка й Теща ....
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17.04.2022 19:44 Ответить
погоджусь на .Рейгана
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17.04.2022 18:59 Ответить
Виходячи з наявного політичного бомонду в Україні, інкарнацію Рейгана доведеться шукати довго і з малими шансами на успіх.
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17.04.2022 19:45 Ответить
Ох ти ж який "шустрий"-Байдена йому подавай.А небо асфальтом ти закрити не можеш?Що ж так?Слабо?А Байдену наказувати сміливості вистачає.Де б ти зараз було,якби не Байден та Джонстон з військовою допомогою та санкціями.
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17.04.2022 18:48 Ответить
ага, і зловити калібр за воріт?! хтось віве пояснить, шо дід відповідає за Головну Країну світу? а інший дід, який сидить за Уралом, не відмовив би собі цього діда спробувати , скажемо так пом'якше - ******дити
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17.04.2022 18:48 Ответить
Эрдогана пригласи и Алиева .
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17.04.2022 18:49 Ответить
хтось бубу надурыв, шо воно щаз самое главное на планете...
цісар лєонід...
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17.04.2022 18:49 Ответить
...накурив!
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17.04.2022 18:56 Ответить
З таким "радником" поряд як люся арєстовічь, кожен легко повірить що є втіленням Цезаря і Наполеона у власній особі.
Дивує інше. Як легко і швидко так багато людей в Україні піддаются таким примітивним маніпуляціям.
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17.04.2022 19:00 Ответить
так Г+Г цілодобово обробляє плебс. плюс подоляківські ботофабрики.
а опозиційні канали закрили, ссуки.
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17.04.2022 19:21 Ответить
бубу попердоліло....
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17.04.2022 19:14 Ответить
Дай дурню спокій діду Джо.Він тобі нічого невинен,а робить для оборони і так значно більше кожен день,ніж ти за три роки поспіль.
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17.04.2022 18:49 Ответить
Якийсь зеленский дерганый.
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17.04.2022 18:51 Ответить
Це в нього після зустрічі з Борисом Джонсоном таке
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17.04.2022 18:52 Ответить
Чем быстрее - тем лучше. Для Украины.
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17.04.2022 18:51 Ответить
"Тонкий натяк"?
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17.04.2022 19:01 Ответить
ти небось і білет йому купив-варшава київ?
він сам знае і порад від голохватько/боневтіка не потребує
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17.04.2022 18:52 Ответить
Він же знов почне нагнітать, як ти казав.
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17.04.2022 18:54 Ответить
вова, имей совесть, ******** от дедушки...., он старенький!
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17.04.2022 18:54 Ответить
Вова, Байден в свойому житті вже бачив все, коли ти ще пісявся під себе. Він тебе, падлюко, попереджав, що треба готуватися до війни, а не мільйон дерев біля заасфальтованих доріг будуват....а твоя говорящая жопа Арахамію лякав Америкою, що через їхню паніку Україна втрачає мільярди.....не тобі, акторці німецьких порнофільмів, навчати Байдена що йому робити.
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17.04.2022 18:55 Ответить
і запрошувати його та Макрона подивитися на звірства в Бучі, ... Ти ж не полетів з Оману в Іран, де збили український літак, а послав експертів.
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17.04.2022 20:49 Ответить
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17.04.2022 18:56 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1210359523058568&set=a.1200836977344156
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17.04.2022 19:01 Ответить
Ірпінь

Сім'я чоловік, жінка,три доньки 5,8,17 років. Орки
поселилися в їх домі. Чоловіка розстріляли одразу в той же день. На очах жінки, і її саму, вони гвалтували дітей. Дівчата 5 i 8 років померли від згвалтувать і травм. Жінка і донька 17 років вижили, але в лікарні у важкому стані. Як їм жити далі?

Гостомель

Сім'я жінка і син 16 років. Сина застрелили. Жінку
гвалтували і били понад 3 тижні. Вона померла від
травм. Сім'ї немає.

Ірпінь

Жінка, чоловік, дочка 11 років і собака вівчарка.
Чоловіка застрелили. Собаку різали на протязі 4x
годин на очах у дитини і жінки. Жінку більше тижня
гвалтували на очах у дитини. Дитину не чіпали. Як
жити далі?

Буча

Молода сім'я чоловік і жінка. Знайшли мертвими. У чоловіка вирізані статеві органи. У жінки порвані
статеві органи і травми голови. Все, немає молодої
сім'ї

Кажете, то все путін? Ні. Це всі росєяні психічно
хворі. Саме вони були в цих містах. Саме прості
росЄяні гвалтували жінок, дітей і по звірячому
вбивали. Я бажаю, щоб коли та рашиська сволота
повернеться додому в рашку, так само гвалтували
своїх дітей і жінок! Щоб вони один одного вбивали і зжерали!
Ніколи не забудемо і не простимо! Я буду вчити
свою дитину,внуків, правнуків, щоб вони ненавиділи всю росію!


Ґвалтують жінок,дітей, бабусь і отримують задоволення!!!
і тут не про sекс.. вони отримують насолоду від знущань,які не те що уявити тяжко, а й написати про то.. вони робили то з нашими бабцями.. вони роблять,то знову.. а їхні жінки чуючи ,що він зґвалтував - хіхікають!!!!
Нація від дитини до дорослого згнила.. в людській подобі- дияволи!
Розривати промежину 5-річній дитині і знімати ,то на відео… різати груди вагітній жінці… скляною пляшкою розривати все там і дивитися ,як до неї тулиться дитина…до мертвої закривавленої мами дитя… і це така мала частина біди,що переживають наші жінки… трагедія душі… нестерпна біль тіла.. смерть в муках….
Наше тіло зжимається від погляду на фото,але ми немаємо права мовчати про то.. в соц мережах, в переписках з друзями/знайомими закордоном..де лише можемо -маємо кричати про цю біль!!! Не треба дописи про природу-в нас вмирають від страшних мук жінки! кожен в світі має про то знати!


Rape women, children, grandmothers and have fun! and they enjoy bullying, which is not hard to imagine, but also to write about it .. they did it with our grandmothers .. they do it again, then again .. and their wives, hearing that he raped - giggle !!!! The nation from child to adult has rotted ... in human form - devils! Tear the crotch of a 5-year-old child and shoot, then in the video… cut the breasts of a pregnant woman… glass bottle tear everything there and watch the child huddle to her… to the dead bloodied mother child… and this is such a small part of the ******* our women are going through… tragedy of the soul… unbearable pain of the body .. Our body shrinks from looking at the photo, but we have no right to remain silent about it .. in social networks, in correspondence with friends / acquaintances abroad..where we can - we have to shout about this pain !!! No need for posts about nature, we have women dying from terrible torments! everyone in the world should know about it!
Наталія Балацька

https://www.facebook.com/hashtag/stop_russian_aggression?__eep__=6&__tn__=*NK*F #stop_russian_aggression
https://www.facebook.com/hashtag/stop_war_in_ukraine?__eep__=6&__tn__=*NK*F #stop_war_in_ukraine
https://www.facebook.com/hashtag/stop_russia?__eep__=6&__tn__=*NK*F #stop_russia
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17.04.2022 19:02 Ответить
вам це видається божевіллям ?

але я не сумніваюсь у цьому БОЖЕВІЛЛІ !

бо знаю кацапів....
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17.04.2022 19:39 Ответить
Блін, на дайте йому нарешті щось заспокійливе, бо воно вже такого наляпало...
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17.04.2022 18:58 Ответить
послаблююче і багато)))
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17.04.2022 19:02 Ответить
Тут от бізнес партнер Зеленського пише, що мабуть Зеленський отримує дохід від війни та не хоче її зупиняти.
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17.04.2022 18:59 Ответить
Всі йому щось винні... Дякував би, що за постійне хамство ще не послали прямим текстом!
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17.04.2022 18:59 Ответить
Вова, Байден у своєму житті вже бачив все, коли ти ще під себе пісявся. Він тебе, падло, попереджав, що треба армію фінансувати, а не мільйон дерев вздовж асфальтованих доріг саджати. У цей же час твоя говорящая жопа Арахамія на каналі Говно плюс Говно звинувачував Байдена, що той наводить паніку , через що Україна втрачає мільярди. Не тобі - акторці німецьких порнофільмів, навчати Байдена, що йому робити!
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17.04.2022 19:02 Ответить
а чого таким буром попер на Байдена? Хіба Джо десь казав що сумнівається в тому хто то все зробив в Бучі?
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17.04.2022 19:05 Ответить
Що побачити? Кримінальну справу, яку твої шавки відкрили на нього?
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17.04.2022 19:05 Ответить
а больше Байден никому ничего не должен?
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17.04.2022 19:08 Ответить
По суті, Володимир Зеленський зробив крок до того, щоби стати гравцем американської передвиборчої кампанії на боці одного з кандидатів, чинного президента Дональда Трампа



Адже раніше від ГПУ вимагали порушити справу, у якій фігурувало би прізвище Байдена, сина колишнього віцепрезидента США. Тепер президент Зеленський особисто оголошує про розпочате кримінальне провадження, у якому до того ж фігурує вже не син Джо Байдена, а він сам.
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17.04.2022 19:08 Ответить
падло гнусавое...
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17.04.2022 19:09 Ответить
Да что вы прицепились, это не ультиматум а просьба приехать по братски. А захочет Байден или нет, дело его.
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17.04.2022 19:09 Ответить
пшол за кораблём
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17.04.2022 19:10 Ответить
"...приехать по братски. " - что ни гавно - то в братья набивается...
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17.04.2022 19:11 Ответить
Зелупа, расскажи как ты обещал Трампу завалить Байдена. Ты даже похвастался что у тебя стопроцентно свой прокурор.Все это есть в стенограмме твоего базара с Трампом.
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17.04.2022 19:14 Ответить
https://gorlis-gorsky-feed.dreamwidth.org/2117504.html кастроподібний планомірно сварить Україну із Заходом
Недавно воно https://www.slovoidilo.ua/2022/04/12/novyna/polityka/zelenskyj-vidmovlyaye-zustrichatysya-shtajnmayerom-cherez-joho-zvyazky-rosiyeyu-bild відмовило Президенту Німеччини, Франку-Вальтеру Штайнмаєру, відвідати Україну. Мовляв, «це через зв'язки Штайнмаєра з росією».
А я от соромлюся запитати - а сам придурок не має зв'язків з Кацапією?
Може, і бізнеса у нього в Раші немає?
Може, і зараз не продає своє бидлячі серіали кацапам?
Може, позбувся маніакальної ідеї зустрітися з ******?
Може, це не він 100500 разів озвучувала бажання зазирнути в очко Путлєра?
Ну це таке, риторичні запитання.
А от вам НАСЛІДКИ ідіотської відмови Штайнмаєру відвідати Україну:



___________________________________________________________
За тупість і збереження в команді кремлівських кротів, доводиться платити.
На жаль, заплатять не ці дешеві провокатори та політичні скороспілки, а наші військові. Німеччина - це ніби велетенський корабель, який дуже повільно розвертається.
І тільки федеральний президент Штайнмайєр, визнавши свої помилки, ініціював, а уряд почав розробляти основи німецького ленд-лізу для України (найперше йшлося про постачання ряду важких озброєнь, включно з танками), як Єрмак підсунув та настрополив, а Зеленський озвучив брутальний випад проти Штайнмайєра.
Першим результатом стало озвучення канцлером Шольцом відмови від візиту в Київ.
А вчора найактивніший на даний час у підтримці України віце-канцлер, міністр економіки Роберт Хабек повідомив Politico, що змінив свою позицію й уже не наполягатиме на постачанні в Україну танків.
От один зрадник і ворожий агент підготував провокацію, а інший ... (пригадую, ми ж домовилися дуже жорстко Зеленського до кінця війни не критикувати, а без мату й персональних образ тут неможливо) влаштував брутальний пацанячий демарш.
Зате тепер можна накричатися, як нам одні допомагають, а інші не такі, як нам би хотілося. І які ми принципові...
А скільки загине наших бійців без броньованого прикриття, хтось подумав?
Хоча, вони ж уже повоєнні відкати рахують... А щодо танків, іншої бронетехніки й гаубиць, то тут є ще два промені надії: настрої в Бундестазі та позиція Байдена.
Але про німецький ленд-ліз зараз краще навіть не споминатися.

І ще пару слів про Францію й Макрона.
Я розумію, що прорашистське оточення Зеленського старається мінімалізувати міжнародну підтримку Україні. Із США їм підступи відсікли. Британія і Джонсон теж мають інший рівень з прямим впливом на Зеленського.
А от з країнами ЄС - явно стараються нас посварити. Хочуть вийти на рівень, який уже визначила рашистська пропаганда - ніби Україну підтримують лише Польща та три країни Балтії.
А тепер розберемося з Макроном.
Мені самому дуже неприємні ці його фрази. Вони викликають праведне обурення. Це була первинна емоція. А тепер піднялися вище рівня середньостатистичного подоляка, арахамії чи арєстовича, й оцінили все це не як ці істерички, а з допомогою голови.
Макрон сказав несправедливу фразу про сумніви - чи відбувається в нас геноцид. Дуже погані слова. Але ви звернули увагу, що буквально перед цим він відправив до нас потужну групу жандармів, підготованих для документування важких злочинів. І ці правоохоронці будуть опрацьовувати страшні свідчення не на рівні лівої задньої ноги Венедіктової, а так, щоб усе це лягло належним чином до папок Гаазького Трибуналу.
А МКС що розглядає? Воєнні злочини та злочини проти людяності. І жандармів послав не просто уряд, бо Франція - президентська республіка, там таке рішення міг ухвалити лише Президент.
То щось просвітлилося? Вибачайте, це питання не до моїх читачів, вони й так все розуміють. Це - до тупих слуг і їхніх підспівувачів.
Макрон може заявляти зараз багато що. Але він поки єдиний, який виділив значне фінансування й відрядив досвідчених правоохоронців, щоб саме цей геноцид доказати!

А для чого такі некоректні слова. Особливо про ті "народи-брати"? Нагадаю, що в Франції зараз президентські вибори. І хоча в Макрона зараз є перевага, але вона не дуже стійка. Про це часом пише з Парижу Андрій Шкіль.
А що чекати від путінської утриманки Ле Пен?
Та вона сама вже детально розповіла. І настрої в Франції не ті, що в Польщі чи Литві. Ле Пениха добре їх відчуває й часто грає саме на цих струнах.
Зараз Макрон пробує зіграти на краях її електорату та підігрувати невпевненим виборцям, які досі труяться залишками рашистської пропаганди.
То може, почекати ще трошки до виборів, а вже потім ґвалт підіймати, якщо після перемоги Макрона в цьому буде потреба. Та й зараз Франція потиху працює над доозброєнням України, покращила свою позицію щодо ембарго Та інше.
Зрештою, всі ми маємо право на емоції. Й деколи вони можуть бути зовсім не шкідливими. Бо наших дописів та сварок ніхто особливо не моніторить. А от коли вже якесь полізло на верхівки влади, то або думати треба починати, або йти до біса й не шкодити країні.
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17.04.2022 19:16 Ответить
про підступність кремля, агентів і зраду - Юрій Швець, 22-а хвилина https://youtu.be/ej1DQ4JuirM https://youtu.be/ej1DQ4JuirM

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17.04.2022 19:17 Ответить
сначала надо бы извиниться за "не нагнетайте"...потом в пояс поклониться за "подарки" многотонные и смертоносные для русни... ну а потом уже.. приглашать (а не указывать что кому надо)
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17.04.2022 19:20 Ответить
Ти висрався на Байдена, а тепер він має приїхати до тебе.
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17.04.2022 19:20 Ответить
Коломойського для початку видай США!
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17.04.2022 19:22 Ответить
Як тільки - так і зразу. Як тільки будуть призначені незалежні від поточної влади - ЗАВЖДИ НЕЗАЛЕЖНІ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ПОТОЧНОЇ ВЛАДИ директор НАБУ і спеціальний антикорупційний прокурор. І коли глава держави перестане повчати президента США, що корупція в Україні якщо і є, то така малесенька, що з його кабінету зовсім непомітна
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17.04.2022 19:20 Ответить
Джо, приїдь, подивись (на власні очі) що я тут наробив.
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17.04.2022 19:23 Ответить
Зачем Байдену приезжать? Или ты сомневаешься в поддержке Америки? Или, думаешь, Байден не знает, что на самом деле происходит? А кто тебя перед войной неоднократно предупреждал, "откуда готовилось нападение"? Давал оружие самолётами и сейчас даёт больше всех? В общем, не думаю, что есть смысл в таком визите, когда над головой летают калибры. Да, можно дать больше, но визит Байдена вряд ли что то изменит.
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17.04.2022 19:25 Ответить
Прошу читачів підтримати мою петицію до влади про внесення змін до законодавства щодо права призначення керівників антикорупційних органів виключно депутатами парламентської опозиції
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17.04.2022 19:26 Ответить
посилання дайте, там ще спробуй щось знайти.
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17.04.2022 22:14 Ответить
Ваван зовсім берега пустився? Агов, пацан, притримай коней "тебе никто ничего не должен", допомагають державі Україна, яку ти називав...ну ти знаєш. Так що -не треба пресувати когось, поки тебе ще не пресанули...і повір, є за що.
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17.04.2022 19:39 Ответить
Только передоз одного шибздика сможет уберечь Украину . Боже, яке воно кончене
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17.04.2022 19:40 Ответить
Що ще і хто ще має щось зробити? Це ти,хлопче,мав зробити і послухати Байдена, а то назначив себе наполеоном світу
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17.04.2022 19:56 Ответить
Вова, серу Байдену і так доповідають більше ніж тобі про те, що саме коїться в Україні. Тому і допомога йде. А ти йому ростріляні міста показати хочеш, чи якісь душевні муки визвати? Якби не він, та союзники Україна вже на колінах стояла, а можливо і вже ні
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17.04.2022 20:10 Ответить
Чому у всіх вовіков-гноміков така манія величі?
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17.04.2022 20:49 Ответить
зачем подвергать риску партнера, тем более в таком почтенном возрасте ? (когда каждый трансатлатлантический перелет это для него дополнительный риск)
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17.04.2022 20:54 Ответить
Зеленский делает всё, чтобы отвратить западных партнёров от Украины
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17.04.2022 22:06 Ответить
І нащо йому обов*язково приїздити ? Щоби що ??
Макрону - може бути, а Байдену зовсім не треба, він і так нормально допомогає.
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17.04.2022 22:12 Ответить
 
 