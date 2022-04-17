Байден должен приехать в Украину и увидеть все своими глазами, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что визит американского лидера Джо Байдена в Украину состоится, но все зависит от ситуации с безопасностью.
Об этом он заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Его визит зависит от ситуации с безопасностью..., но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов и потому должен приехать сюда, чтобы увидеть (собственными глазами. - Ред.)", - сказал глава государства.
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Пожалуйста, подождите...
вже якось жалівся
"Пасматреть в глаза"!
чи вспів той Андрюха з пекельного Маріка виїхати? чи пішов в плавання? чи там десь... та чи вцілілі його коти? (я теж недавно згадував старпома)
цісар лєонід...
Дивує інше. Як легко і швидко так багато людей в Україні піддаются таким примітивним маніпуляціям.
а опозиційні канали закрили, ссуки.
він сам знае і порад від голохватько/боневтіка не потребує
Сім'я чоловік, жінка,три доньки 5,8,17 років. Орки
поселилися в їх домі. Чоловіка розстріляли одразу в той же день. На очах жінки, і її саму, вони гвалтували дітей. Дівчата 5 i 8 років померли від згвалтувать і травм. Жінка і донька 17 років вижили, але в лікарні у важкому стані. Як їм жити далі?
Гостомель
Сім'я жінка і син 16 років. Сина застрелили. Жінку
гвалтували і били понад 3 тижні. Вона померла від
травм. Сім'ї немає.
Ірпінь
Жінка, чоловік, дочка 11 років і собака вівчарка.
Чоловіка застрелили. Собаку різали на протязі 4x
годин на очах у дитини і жінки. Жінку більше тижня
гвалтували на очах у дитини. Дитину не чіпали. Як
жити далі?
Буча
Молода сім'я чоловік і жінка. Знайшли мертвими. У чоловіка вирізані статеві органи. У жінки порвані
статеві органи і травми голови. Все, немає молодої
сім'ї
Кажете, то все путін? Ні. Це всі росєяні психічно
хворі. Саме вони були в цих містах. Саме прості
росЄяні гвалтували жінок, дітей і по звірячому
вбивали. Я бажаю, щоб коли та рашиська сволота
повернеться додому в рашку, так само гвалтували
своїх дітей і жінок! Щоб вони один одного вбивали і зжерали!
Ніколи не забудемо і не простимо! Я буду вчити
свою дитину,внуків, правнуків, щоб вони ненавиділи всю росію!
Ґвалтують жінок,дітей, бабусь і отримують задоволення!!!
і тут не про sекс.. вони отримують насолоду від знущань,які не те що уявити тяжко, а й написати про то.. вони робили то з нашими бабцями.. вони роблять,то знову.. а їхні жінки чуючи ,що він зґвалтував - хіхікають!!!!
Нація від дитини до дорослого згнила.. в людській подобі- дияволи!
Розривати промежину 5-річній дитині і знімати ,то на відео… різати груди вагітній жінці… скляною пляшкою розривати все там і дивитися ,як до неї тулиться дитина…до мертвої закривавленої мами дитя… і це така мала частина біди,що переживають наші жінки… трагедія душі… нестерпна біль тіла.. смерть в муках….
Наше тіло зжимається від погляду на фото,але ми немаємо права мовчати про то.. в соц мережах, в переписках з друзями/знайомими закордоном..де лише можемо -маємо кричати про цю біль!!! Не треба дописи про природу-в нас вмирають від страшних мук жінки! кожен в світі має про то знати!
Rape women, children, grandmothers and have fun! and they enjoy bullying, which is not hard to imagine, but also to write about it .. they did it with our grandmothers .. they do it again, then again .. and their wives, hearing that he raped - giggle !!!! The nation from child to adult has rotted ... in human form - devils! Tear the crotch of a 5-year-old child and shoot, then in the video… cut the breasts of a pregnant woman… glass bottle tear everything there and watch the child huddle to her… to the dead bloodied mother child… and this is such a small part of the ******* our women are going through… tragedy of the soul… unbearable pain of the body .. Our body shrinks from looking at the photo, but we have no right to remain silent about it .. in social networks, in correspondence with friends / acquaintances abroad..where we can - we have to shout about this pain !!! No need for posts about nature, we have women dying from terrible torments! everyone in the world should know about it!
Наталія Балацька
https://www.facebook.com/hashtag/stop_russian_aggression?__eep__=6&__tn__=*NK*F #stop_russian_aggression
https://www.facebook.com/hashtag/stop_war_in_ukraine?__eep__=6&__tn__=*NK*F #stop_war_in_ukraine
https://www.facebook.com/hashtag/stop_russia?__eep__=6&__tn__=*NK*F #stop_russia
але я не сумніваюсь у цьому БОЖЕВІЛЛІ !
бо знаю кацапів....
Адже раніше від ГПУ вимагали порушити справу, у якій фігурувало би прізвище Байдена, сина колишнього віцепрезидента США. Тепер президент Зеленський особисто оголошує про розпочате кримінальне провадження, у якому до того ж фігурує вже не син Джо Байдена, а він сам.
Недавно воно https://www.slovoidilo.ua/2022/04/12/novyna/polityka/zelenskyj-vidmovlyaye-zustrichatysya-shtajnmayerom-cherez-joho-zvyazky-rosiyeyu-bild відмовило Президенту Німеччини, Франку-Вальтеру Штайнмаєру, відвідати Україну. Мовляв, «це через зв'язки Штайнмаєра з росією».
А я от соромлюся запитати - а сам придурок не має зв'язків з Кацапією?
Може, і бізнеса у нього в Раші немає?
Може, і зараз не продає своє бидлячі серіали кацапам?
Може, позбувся маніакальної ідеї зустрітися з ******?
Може, це не він 100500 разів озвучувала бажання зазирнути в очко Путлєра?
Ну це таке, риторичні запитання.
А от вам НАСЛІДКИ ідіотської відмови Штайнмаєру відвідати Україну:
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За тупість і збереження в команді кремлівських кротів, доводиться платити.
На жаль, заплатять не ці дешеві провокатори та політичні скороспілки, а наші військові. Німеччина - це ніби велетенський корабель, який дуже повільно розвертається.
І тільки федеральний президент Штайнмайєр, визнавши свої помилки, ініціював, а уряд почав розробляти основи німецького ленд-лізу для України (найперше йшлося про постачання ряду важких озброєнь, включно з танками), як Єрмак підсунув та настрополив, а Зеленський озвучив брутальний випад проти Штайнмайєра.
Першим результатом стало озвучення канцлером Шольцом відмови від візиту в Київ.
А вчора найактивніший на даний час у підтримці України віце-канцлер, міністр економіки Роберт Хабек повідомив Politico, що змінив свою позицію й уже не наполягатиме на постачанні в Україну танків.
От один зрадник і ворожий агент підготував провокацію, а інший ... (пригадую, ми ж домовилися дуже жорстко Зеленського до кінця війни не критикувати, а без мату й персональних образ тут неможливо) влаштував брутальний пацанячий демарш.
Зате тепер можна накричатися, як нам одні допомагають, а інші не такі, як нам би хотілося. І які ми принципові...
А скільки загине наших бійців без броньованого прикриття, хтось подумав?
Хоча, вони ж уже повоєнні відкати рахують... А щодо танків, іншої бронетехніки й гаубиць, то тут є ще два промені надії: настрої в Бундестазі та позиція Байдена.
Але про німецький ленд-ліз зараз краще навіть не споминатися.
І ще пару слів про Францію й Макрона.
Я розумію, що прорашистське оточення Зеленського старається мінімалізувати міжнародну підтримку Україні. Із США їм підступи відсікли. Британія і Джонсон теж мають інший рівень з прямим впливом на Зеленського.
А от з країнами ЄС - явно стараються нас посварити. Хочуть вийти на рівень, який уже визначила рашистська пропаганда - ніби Україну підтримують лише Польща та три країни Балтії.
А тепер розберемося з Макроном.
Мені самому дуже неприємні ці його фрази. Вони викликають праведне обурення. Це була первинна емоція. А тепер піднялися вище рівня середньостатистичного подоляка, арахамії чи арєстовича, й оцінили все це не як ці істерички, а з допомогою голови.
Макрон сказав несправедливу фразу про сумніви - чи відбувається в нас геноцид. Дуже погані слова. Але ви звернули увагу, що буквально перед цим він відправив до нас потужну групу жандармів, підготованих для документування важких злочинів. І ці правоохоронці будуть опрацьовувати страшні свідчення не на рівні лівої задньої ноги Венедіктової, а так, щоб усе це лягло належним чином до папок Гаазького Трибуналу.
А МКС що розглядає? Воєнні злочини та злочини проти людяності. І жандармів послав не просто уряд, бо Франція - президентська республіка, там таке рішення міг ухвалити лише Президент.
То щось просвітлилося? Вибачайте, це питання не до моїх читачів, вони й так все розуміють. Це - до тупих слуг і їхніх підспівувачів.
Макрон може заявляти зараз багато що. Але він поки єдиний, який виділив значне фінансування й відрядив досвідчених правоохоронців, щоб саме цей геноцид доказати!
А для чого такі некоректні слова. Особливо про ті "народи-брати"? Нагадаю, що в Франції зараз президентські вибори. І хоча в Макрона зараз є перевага, але вона не дуже стійка. Про це часом пише з Парижу Андрій Шкіль.
А що чекати від путінської утриманки Ле Пен?
Та вона сама вже детально розповіла. І настрої в Франції не ті, що в Польщі чи Литві. Ле Пениха добре їх відчуває й часто грає саме на цих струнах.
Зараз Макрон пробує зіграти на краях її електорату та підігрувати невпевненим виборцям, які досі труяться залишками рашистської пропаганди.
То може, почекати ще трошки до виборів, а вже потім ґвалт підіймати, якщо після перемоги Макрона в цьому буде потреба. Та й зараз Франція потиху працює над доозброєнням України, покращила свою позицію щодо ембарго Та інше.
Зрештою, всі ми маємо право на емоції. Й деколи вони можуть бути зовсім не шкідливими. Бо наших дописів та сварок ніхто особливо не моніторить. А от коли вже якесь полізло на верхівки влади, то або думати треба починати, або йти до біса й не шкодити країні.
Макрону - може бути, а Байдену зовсім не треба, він і так нормально допомогає.