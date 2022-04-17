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Байден (2761) помощь (7420) Сенат США (474)

Сенаторы рекомендуют Байдену назначить ответственного за помощь Украине

сша,сенат

США предоставляют Украине "исторические объемы помощи", для того чтобы это ускорить и улучшить межведомственную и международную координацию усилий, Белому дому следует назначить ответственного за безопасность помощи Украине, считает группа американских сенаторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", к Байдену с письмом обратились сенаторы от Демократической партии Джин Шагин и Дик Дурбин и сенаторы-республиканцы Роб Портман и Роджер Викер.

"Даже после первоначального поражения, продолжающаяся российская военная операция составляет неотложный призыв к переоценке того, насколько быстро и креативно Соединенные Штаты могут предоставлять Украине оборонные объекты для самозащиты", - сказано в письме, датированном 14 апреля.

Законодатели считают, что координатор мог бы отвечать за оценку оборонных потребностей Украины, координацию усилий разных ведомств США, а также координацию с Европой.

Читайте: США предоставят Украине противокорабельные ракеты, - New York Times

Впрочем, в правительстве США еще не прокомментировали письмо конгрессменов. А глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в комитете Сената по вооруженным силам, заявил, что помощь Украине оказывается "быстрее, чем многие считали реалистичным".

Согласно данным Пентагона, с начала нового вторжения РФ, США выделили Украине примерно $2,6 млрд помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 500 ракет Javelin, 300 беспилотников-камикадзе, 11 вертолетов и 200 бронетранспортеров передадут США Украине, - Пентагон
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Топ комментарии
+23
Британська великодня листівка.
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17.04.2022 18:32
+9
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17.04.2022 18:44
+5
Скорее всего это какой-то трюк пророссийского лобби , чтобы затормозить лэнд Лиз для Украины
Надо внимательно наблюдать за кацапскими шулерами
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17.04.2022 18:47
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Британська великодня листівка.
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17.04.2022 18:32 Ответить
рекомендую илона маска и джони деппа.
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17.04.2022 18:33 Ответить
можно Девида Гилмора. как вариант.
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17.04.2022 18:43 Ответить
Шварцнеггер кацапов с детства ненавидит❗Было бы норм👍
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17.04.2022 18:44 Ответить
Скорее всего это какой-то трюк пророссийского лобби , чтобы затормозить лэнд Лиз для Украины
Надо внимательно наблюдать за кацапскими шулерами
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17.04.2022 18:47 Ответить
Курт Волкер классный чувак, но он не в бидоновской команде, у него одни дегенераты.
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17.04.2022 18:34 Ответить
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17.04.2022 19:20 Ответить
Серьёзно? А сколько оружия поставлено Украине при Курте Волкере и сколько при байденовских дегенератах? Откуда берутся такие дебилы...
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17.04.2022 21:31 Ответить
2,6 млрд? Дякуємо звісно, але бюджет пентагона майже трильйон здається..? Плюс зброя, поки що, тільки для партизанщини, в основному. Ну і основне, якби війська, які вивели з Афганістану прилетіли не до Німеччини, а до Харкова, наприклад, ну хоча б на півроку, то, я думаю, що і кацапського вторгнення ніякого б не було.
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17.04.2022 18:39 Ответить
Хоча президент США звісно, не Байден, а сцикливий обама, це його третій строк
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17.04.2022 18:42 Ответить
шо ти мелешь? календар купи
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17.04.2022 18:49 Ответить
По факту є що заперечити?
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17.04.2022 18:51 Ответить
Т.е. одеяла/палатки при Обаме = гаубицам, вертолётам, бронемашинам и прочим ПТРК И ПЗРК? Народ, вы *******?...
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17.04.2022 21:34 Ответить
Американці писали, що псачка вже чотири рази обмовилася на брифінгах, сказавши про адміністрацію / президента чмо обамку.
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17.04.2022 18:51 Ответить
Що США та Джо Байден винні Україні і Зеленському?
Може сто мільярдів долларів у Приваті взяли?
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17.04.2022 19:07 Ответить
Кацапи, мабуть, теж так думають? Ти кацап?
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17.04.2022 19:11 Ответить
Я бачу ти таки ідіот.
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18.04.2022 11:39 Ответить
Правильно поняли ребята.За зеленским и его командой глаз да глаз нужен.
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17.04.2022 18:42 Ответить
если это видео с крейсером мацква, то там ****** мама не горюй!
https://twitter.com/i/status/1515688850345152523
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17.04.2022 18:42 Ответить
Это видео 2013 года, испытание норвежкой ракеры.
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17.04.2022 18:46 Ответить
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17.04.2022 18:44 Ответить
Не смішно
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17.04.2022 18:49 Ответить
Воно посла другий рік призначити не здатне. До того ж, зразу пробекало, що не буде нікого на посаду спецпосланника по Україні (як був Волкер при =агенті крИмля= Трампі).

Правда, в Україні думають, що деменційний насправді приймає рішення і чимось керує.
З папірчика готове читає і то скандали постійні.
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17.04.2022 18:50 Ответить
теж вважаю шо дєдушку Байдена показують,шоб він читав з листочка, офіційну позицію США..але вирішуть за нього Пентагон і ті шо любіюють інтереси в конгресі
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17.04.2022 19:04 Ответить
Так отож. І то - проблеми навіть з зачитуванням.

Тим смішнішими виглядає все це "неймовірне" захоплення і овації неспроможному діду.
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17.04.2022 19:33 Ответить
Останні два відео з бідоном, коли, всі його типу соратники, включаючи лідера демократів у Конгресі підбігли до обамки (він десь там прийшов), а сонливий Джо залишився стояти сам, як ізгой, і тільки руками розводив, і друге відео, де він на цьому тижні тиснув руку повітрю це просто звиздець, дід сильно здав, думаю він зараз і сам не радий, що поперся в Potus, він ніхера не вирішує, адміністрація в нього обамівські ліваки...
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17.04.2022 19:08 Ответить
Grant Stinchfield roasts President Joe Biden while showing off a series of his recent gaffes, including attempting to shake an imaginary person's hand after a speech.
Grant Stinchfield

https://www.facebook.com/newsmax/videos/988308618712020

Тут про потискання руки.
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17.04.2022 19:21 Ответить
 
 