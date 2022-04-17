Сенаторы рекомендуют Байдену назначить ответственного за помощь Украине
США предоставляют Украине "исторические объемы помощи", для того чтобы это ускорить и улучшить межведомственную и международную координацию усилий, Белому дому следует назначить ответственного за безопасность помощи Украине, считает группа американских сенаторов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", к Байдену с письмом обратились сенаторы от Демократической партии Джин Шагин и Дик Дурбин и сенаторы-республиканцы Роб Портман и Роджер Викер.
"Даже после первоначального поражения, продолжающаяся российская военная операция составляет неотложный призыв к переоценке того, насколько быстро и креативно Соединенные Штаты могут предоставлять Украине оборонные объекты для самозащиты", - сказано в письме, датированном 14 апреля.
Законодатели считают, что координатор мог бы отвечать за оценку оборонных потребностей Украины, координацию усилий разных ведомств США, а также координацию с Европой.
Впрочем, в правительстве США еще не прокомментировали письмо конгрессменов. А глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в комитете Сената по вооруженным силам, заявил, что помощь Украине оказывается "быстрее, чем многие считали реалистичным".
Согласно данным Пентагона, с начала нового вторжения РФ, США выделили Украине примерно $2,6 млрд помощи.
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Надо внимательно наблюдать за кацапскими шулерами
Може сто мільярдів долларів у Приваті взяли?
https://twitter.com/i/status/1515688850345152523
Правда, в Україні думають, що деменційний насправді приймає рішення і чимось керує.
З папірчика готове читає і то скандали постійні.
Тим смішнішими виглядає все це "неймовірне" захоплення і овації неспроможному діду.
Grant Stinchfield
https://www.facebook.com/newsmax/videos/988308618712020
Тут про потискання руки.