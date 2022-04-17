Сенатори рекомендують Байдену призначити відповідального за допомогу Україні
США надають Україні "історичні обсяги допомоги", для того, щоб це прискорити і покращити міжвідомчу та міжнародну координацію зусиль, Білому дому варто призначити відповідального за безпекову допомогу Україні, вважає група американських сенаторів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", до Байдена з листом звернулись сенатори від Демократичної партії Джин Шагін і Дік Дурбін та сенатори-республіканці Роб Портман і Роджер Вікер.
"Навіть після початкової поразки, російська військова операція, що триває, становить нагальний заклик до переоцінки того, наскільки швидко і креативно Сполучені Штати можуть надавати Україні оборонні об'єкти для самозахисту", - сказано в листі, датованому 14 квітня.
Законодавці вважають, що координатор міг би відповідати за оцінку оборонних потреб України, координацію зусиль різних відомств США, а також координацію з Європою.
Втім, в уряді США ще не прокоментували лист конгресменів. А очільник Пентагону Ллойд Остін, виступаючи в комітеті Сенату зі збройних сил, заявив, що допомоги Україні надається "швидше, ніж багато хто вважав реалістичним".
Згідно з даними Пентагону, від початку нового вторгнення РФ, США виділили Україні приблизно $2,6 млрд безпекової допомоги.
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Надо внимательно наблюдать за кацапскими шулерами
Може сто мільярдів долларів у Приваті взяли?
https://twitter.com/i/status/1515688850345152523
Правда, в Україні думають, що деменційний насправді приймає рішення і чимось керує.
З папірчика готове читає і то скандали постійні.
Тим смішнішими виглядає все це "неймовірне" захоплення і овації неспроможному діду.
Grant Stinchfield
https://www.facebook.com/newsmax/videos/988308618712020
Тут про потискання руки.