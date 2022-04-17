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Байден (2855) допомога (7871) Сенат США (573)

Сенатори рекомендують Байдену призначити відповідального за допомогу Україні

сша,сенат

США надають Україні "історичні обсяги допомоги", для того, щоб це прискорити і покращити міжвідомчу та міжнародну координацію зусиль, Білому дому варто призначити відповідального за безпекову допомогу Україні, вважає група американських сенаторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", до Байдена з листом звернулись сенатори від Демократичної партії Джин Шагін і Дік Дурбін та сенатори-республіканці Роб Портман і Роджер Вікер.

"Навіть після початкової поразки, російська військова операція, що триває, становить нагальний заклик до переоцінки того, наскільки швидко і креативно Сполучені Штати можуть надавати Україні оборонні об'єкти для самозахисту", - сказано в листі, датованому 14 квітня.

Законодавці вважають, що координатор міг би відповідати за оцінку оборонних потреб України, координацію зусиль різних відомств США, а також координацію з Європою.

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Втім, в уряді США ще не прокоментували лист конгресменів. А очільник Пентагону Ллойд Остін, виступаючи в комітеті Сенату зі збройних сил, заявив, що допомоги Україні надається "швидше, ніж багато хто вважав реалістичним".

Згідно з даними Пентагону, від початку нового вторгнення РФ, США виділили Україні приблизно $2,6 млрд безпекової допомоги.

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Топ коментарі
+23
Британська великодня листівка.
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17.04.2022 18:32
+9
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17.04.2022 18:44
+5
Скорее всего это какой-то трюк пророссийского лобби , чтобы затормозить лэнд Лиз для Украины
Надо внимательно наблюдать за кацапскими шулерами
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17.04.2022 18:47
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Британська великодня листівка.
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17.04.2022 18:32 Відповісти
рекомендую илона маска и джони деппа.
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17.04.2022 18:33 Відповісти
можно Девида Гилмора. как вариант.
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17.04.2022 18:43 Відповісти
Шварцнеггер кацапов с детства ненавидит❗Было бы норм👍
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17.04.2022 18:44 Відповісти
Скорее всего это какой-то трюк пророссийского лобби , чтобы затормозить лэнд Лиз для Украины
Надо внимательно наблюдать за кацапскими шулерами
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17.04.2022 18:47 Відповісти
Курт Волкер классный чувак, но он не в бидоновской команде, у него одни дегенераты.
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17.04.2022 18:34 Відповісти
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17.04.2022 19:20 Відповісти
Серьёзно? А сколько оружия поставлено Украине при Курте Волкере и сколько при байденовских дегенератах? Откуда берутся такие дебилы...
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17.04.2022 21:31 Відповісти
2,6 млрд? Дякуємо звісно, але бюджет пентагона майже трильйон здається..? Плюс зброя, поки що, тільки для партизанщини, в основному. Ну і основне, якби війська, які вивели з Афганістану прилетіли не до Німеччини, а до Харкова, наприклад, ну хоча б на півроку, то, я думаю, що і кацапського вторгнення ніякого б не було.
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17.04.2022 18:39 Відповісти
Хоча президент США звісно, не Байден, а сцикливий обама, це його третій строк
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17.04.2022 18:42 Відповісти
шо ти мелешь? календар купи
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17.04.2022 18:49 Відповісти
По факту є що заперечити?
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17.04.2022 18:51 Відповісти
Т.е. одеяла/палатки при Обаме = гаубицам, вертолётам, бронемашинам и прочим ПТРК И ПЗРК? Народ, вы *******?...
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17.04.2022 21:34 Відповісти
Американці писали, що псачка вже чотири рази обмовилася на брифінгах, сказавши про адміністрацію / президента чмо обамку.
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17.04.2022 18:51 Відповісти
Що США та Джо Байден винні Україні і Зеленському?
Може сто мільярдів долларів у Приваті взяли?
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17.04.2022 19:07 Відповісти
Кацапи, мабуть, теж так думають? Ти кацап?
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17.04.2022 19:11 Відповісти
Я бачу ти таки ідіот.
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18.04.2022 11:39 Відповісти
Правильно поняли ребята.За зеленским и его командой глаз да глаз нужен.
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17.04.2022 18:42 Відповісти
если это видео с крейсером мацква, то там ****** мама не горюй!
https://twitter.com/i/status/1515688850345152523
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17.04.2022 18:42 Відповісти
Это видео 2013 года, испытание норвежкой ракеры.
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17.04.2022 18:46 Відповісти
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17.04.2022 18:44 Відповісти
Не смішно
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17.04.2022 18:49 Відповісти
Воно посла другий рік призначити не здатне. До того ж, зразу пробекало, що не буде нікого на посаду спецпосланника по Україні (як був Волкер при =агенті крИмля= Трампі).

Правда, в Україні думають, що деменційний насправді приймає рішення і чимось керує.
З папірчика готове читає і то скандали постійні.
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17.04.2022 18:50 Відповісти
теж вважаю шо дєдушку Байдена показують,шоб він читав з листочка, офіційну позицію США..але вирішуть за нього Пентагон і ті шо любіюють інтереси в конгресі
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17.04.2022 19:04 Відповісти
Так отож. І то - проблеми навіть з зачитуванням.

Тим смішнішими виглядає все це "неймовірне" захоплення і овації неспроможному діду.
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17.04.2022 19:33 Відповісти
Останні два відео з бідоном, коли, всі його типу соратники, включаючи лідера демократів у Конгресі підбігли до обамки (він десь там прийшов), а сонливий Джо залишився стояти сам, як ізгой, і тільки руками розводив, і друге відео, де він на цьому тижні тиснув руку повітрю це просто звиздець, дід сильно здав, думаю він зараз і сам не радий, що поперся в Potus, він ніхера не вирішує, адміністрація в нього обамівські ліваки...
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17.04.2022 19:08 Відповісти
Grant Stinchfield roasts President Joe Biden while showing off a series of his recent gaffes, including attempting to shake an imaginary person's hand after a speech.
Grant Stinchfield

https://www.facebook.com/newsmax/videos/988308618712020

Тут про потискання руки.
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17.04.2022 19:21 Відповісти
 
 