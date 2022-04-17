Сенатори рекомендують Байдену призначити відповідального за допомогу Україні

США надають Україні "історичні обсяги допомоги", для того, щоб це прискорити і покращити міжвідомчу та міжнародну координацію зусиль, Білому дому варто призначити відповідального за безпекову допомогу Україні, вважає група американських сенаторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", до Байдена з листом звернулись сенатори від Демократичної партії Джин Шагін і Дік Дурбін та сенатори-республіканці Роб Портман і Роджер Вікер.

"Навіть після початкової поразки, російська військова операція, що триває, становить нагальний заклик до переоцінки того, наскільки швидко і креативно Сполучені Штати можуть надавати Україні оборонні об'єкти для самозахисту", - сказано в листі, датованому 14 квітня.

Законодавці вважають, що координатор міг би відповідати за оцінку оборонних потреб України, координацію зусиль різних відомств США, а також координацію з Європою.

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Втім, в уряді США ще не прокоментували лист конгресменів. А очільник Пентагону Ллойд Остін, виступаючи в комітеті Сенату зі збройних сил, заявив, що допомоги Україні надається "швидше, ніж багато хто вважав реалістичним".

Згідно з даними Пентагону, від початку нового вторгнення РФ, США виділили Україні приблизно $2,6 млрд безпекової допомоги.

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