РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11884 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
18 850 36

Великобритания передаст Украине артиллерийское вооружение, - Борис Джонсон

джонсон,зеленський

Великобритания предоставит Украине большее артиллерийское вооружение, поскольку война с Россией переходит в новую фазу.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

"Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим... вдобавок ко многим другим формам поддержки", - цитирует агентство британского премьера.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтверждал, что помощь летальным оружием Украине будет включать артиллерию большей дальности, боеприпасы и зенитное оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден подтвердил готовность США отправить Украине еще артиллерии

Великобритания (4964) артиллерия (635) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+70
показать весь комментарий
19.04.2022 22:31
+45
Краще за дохлого кацапа, може бути тільки дуже багато дохлого кацапа
показать весь комментарий
19.04.2022 22:25
+44
Чудово! Це означає ще більше дохлої кацапні. А що може бути краще за дохлого кацапа?)
показать весь комментарий
19.04.2022 22:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудово! Це означає ще більше дохлої кацапні. А що може бути краще за дохлого кацапа?)
показать весь комментарий
19.04.2022 22:21 Ответить
Краще за дохлого кацапа, може бути тільки дуже багато дохлого кацапа
показать весь комментарий
19.04.2022 22:25 Ответить
+++++++++ ФАЙНО СКАЗАНО . ДЯКУЕМО ПАНУ БОРИСУ . БРИТАНИЯ НЕ ЗАБУЛА ЯК НА НИХ ГИТЛЕР БОМБИ ТА ФАУ КИДАВ ЦИЛОДОБОВО . ЯК ЗАРАЗ ***** РОБИТЬ ТЕ САМЕ
показать весь комментарий
20.04.2022 06:03 Ответить
Краще за дуже багато дохлого кацапсіни може бути тільки знищення оркостану!!!
показать весь комментарий
20.04.2022 07:39 Ответить
Только много дохлых кацапов)))😅
показать весь комментарий
19.04.2022 22:25 Ответить
Краще за дохлого кацапа можуть бути лише два, три, чотири (і т.д.) дохлих кацапів.
показать весь комментарий
19.04.2022 22:26 Ответить
згорілий бурят )
показать весь комментарий
19.04.2022 22:40 Ответить
Вище подивися правильні відповіді. Множина обов'язкова
показать весь комментарий
19.04.2022 22:49 Ответить
Яка б відповідь не була, але якщо там фігурує мертвий кацап-зараховується...
показать весь комментарий
20.04.2022 04:12 Ответить
Бодя..авиации б еще....
показать весь комментарий
19.04.2022 22:28 Ответить
А шо, мені подобається такий Борис Джонсенко !!!
показать весь комментарий
19.04.2022 22:28 Ответить
Может лучше Джонсончук?
Меня зовутДжонсончук . Борис Джонсончук.
показать весь комментарий
20.04.2022 01:31 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2022 22:31 Ответить
А я з Британії до Вас, торбинку зброї Вам припас...
показать весь комментарий
19.04.2022 22:52 Ответить
То навіть не торбиночка, а волиночка спешл фор Юкрейн
показать весь комментарий
20.04.2022 07:40 Ответить
" Май найм із Джонс ... Борис Джонс" 007
показать весь комментарий
20.04.2022 08:11 Ответить
Герой України!
показать весь комментарий
19.04.2022 22:33 Ответить
Давай, наваливай, паричОк. Ты думаешь пойдет по-твоему? Типа мы будем медленно и контроллированно сажать на жопу второй ядерный потенциал? Просто за каждый день девочки без ног? Это ашипка. Мы их вынесем без правил и до свистка судьи
показать весь комментарий
19.04.2022 22:34 Ответить
Первый ядерный потенциал у рашки ,а не второй
показать весь комментарий
19.04.2022 22:41 Ответить
Вполне возможно, я не спец
показать весь комментарий
19.04.2022 22:45 Ответить
Батько наш Бориска!
показать весь комментарий
19.04.2022 22:40 Ответить
Боже, храни Королеву!
показать весь комментарий
19.04.2022 22:44 Ответить
+++++++ БОЖЕ ХРАНИ КОРОЛЕВУ БРИТАНИИ ТА БОРИСА ДЖОНСОНА -- В ТАКИЙ ЧАС ПРИИХАТИ ДО КИЕВА ---- У ПАНА БОРИСА СТАЛЕВИ ЯЙЦЯ
показать весь комментарий
20.04.2022 06:06 Ответить
неужели "Арчеры" едут??
показать весь комментарий
19.04.2022 22:47 Ответить
Арчер шведский
показать весь комментарий
19.04.2022 22:58 Ответить
Дякуємо, пане Джонсон. Щиро дякуємо.
показать весь комментарий
19.04.2022 22:53 Ответить
Ура. К нам едут Stormer HVM.

https://defence-ua.com/news/velika_britanija_peredast_zsu_samohidnu_versiju_kompleksu_starstreak-7019.html
показать весь комментарий
19.04.2022 23:02 Ответить
Я так думаю що не їдуть - летять
показать весь комментарий
19.04.2022 23:16 Ответить
Борис шановний Герой України.
показать весь комментарий
19.04.2022 23:49 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
показать весь комментарий
20.04.2022 00:01 Ответить
nice!
показать весь комментарий
20.04.2022 01:25 Ответить
Спасибо.... По делам видно настоящих союзников.....
Начинаешь думать - а нужно ли нам гнилое ЕС?
показать весь комментарий
20.04.2022 04:03 Ответить
Все, що має і може стріляти -все згодиться. А бритам окремий респект.
показать весь комментарий
20.04.2022 04:18 Ответить
Так дійсно, після всього що для нас робить Борис Джонсон йому обов'язково треба дати "Героя України" й громадянство України. А ще мають бути проспекти Б. Джонсона в Україні!
показать весь комментарий
20.04.2022 07:15 Ответить
Дякуємо наразі, але...
Потрібні ракети з радіусом дії хоч би 500 км , а не гармати часів другої світової з радіусом дії 20 км...
показать весь комментарий
20.04.2022 10:06 Ответить
Артилерійське протистояння може затягнути Україну у багаторічну війну без визволення територій.
Треба більш ******* методи, та/або керовані снаряди для артилерії
показать весь комментарий
20.04.2022 10:17 Ответить
 
 