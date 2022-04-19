Великобритания передаст Украине артиллерийское вооружение, - Борис Джонсон

Великобритания предоставит Украине большее артиллерийское вооружение, поскольку война с Россией переходит в новую фазу.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

"Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим... вдобавок ко многим другим формам поддержки", - цитирует агентство британского премьера.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтверждал, что помощь летальным оружием Украине будет включать артиллерию большей дальности, боеприпасы и зенитное оружие.

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