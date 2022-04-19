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Великобритания передаст Украине артиллерийское вооружение, - Борис Джонсон
Великобритания предоставит Украине большее артиллерийское вооружение, поскольку война с Россией переходит в новую фазу.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.
"Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим... вдобавок ко многим другим формам поддержки", - цитирует агентство британского премьера.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтверждал, что помощь летальным оружием Украине будет включать артиллерию большей дальности, боеприпасы и зенитное оружие.
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Меня зовутДжонсончук . Борис Джонсончук.
https://defence-ua.com/news/velika_britanija_peredast_zsu_samohidnu_versiju_kompleksu_starstreak-7019.html
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
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