Среди работников "Укрзализныци" выявлено 4 коллаборанта, - Камышин
В "Укрзализныци" выявили четырех агентов, которые сотрудничали с российскими войсками и системно передавали им информацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в телеграм-канале.
"Железная дорога – крупнейший работодатель нашей большой страны. 231 тыс. человек работает в компании.
Все уже привыкли, что железнодорожники — это железные люди с железными нервами, которые продолжают работать по графику даже во время войны. Тысячи железнодорожников отличились своими героическими поступками.
Но нашлись и такие, за которых мне стыдно. Да, их не много, но они есть. Речь идет об агентах, которые сотрудничали с российскими войсками и системно передавали им информацию.
Наша внутренняя служба безопасности железной дороги системно работает над обнаружением подозрительных работников и передает информацию правоохранительным органам. А они уже, в свою очередь, делают свою работу.
На сегодняшний день у нас уже есть 4 таких подтвержденных коллаборанта. Ими уже занимаются правоохранительные органы", – отметил Камышин.
Пожалуйста, подождите...
Приватизувати і почне отримувати прибутки і платити податки.
Тільки багаті нафтові компанії можуть дозволити собі таку величезну кількість держ.підприємств, як в Україні. Це корупційна юездонна діжка.
Треба негайно націоналізувати все нагарбане - нехай працюють на бюджет та на державу, особливо це стосується стратегічних галузей!
Необхідно заборонити відмивання грошей в офшорах, та вивід коштів з країни закордон: в Іспанії, Кіпри і т.п. - нехай тут тратять гроші та дають людям заробити, а не фінансують закордонних будівельників та домогосподарок.
Скількі ще цей грабіж буде продовжуватись?! Скількі ще олігархічний маріонеточний уряд буде грабувати державу? 30 років вам мало, щоб до вас телепнів дойшло?
Ніколе більше не обирайте в владу олігархів-негідників та їх маріонеток! Держіть їх на відстані гарматного пострілу від влади та правосуддя!
можна ще з конфіскацією майна
А за железнодорожным вокзалом в то время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицей бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем:
- Ой, бяда!
Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый:
- Я знаю. Тримай їх! Москалі. Кацапури. Коригувальники... Я їх бачив, вони мітки ставили!
Торопливо спешились с БТРа хлопцы, врезались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины. Слабо, надрывно вскрикивал схваченный за руки путевой обходчик Пафнутьин:
- Я не москаль. Ничего подобного. Ничего подобного. Что вы? Я сотрудник Укрза... зала... зале́зницы. Ась? Чё? Чё сказать? Поленница! Полениться! Полуница!!! Не надо!...
Хватили с ним рядом кого-то, тот, белый, молчал и извивался в руках...
Потом возле вокзала переулке сверкнуло и трахнуло, и обходчик Пафнутьин, трижды отрекшийся, жизнью заплатил за свою любовь к русскому миру и за русскоязычную челюсть. Он лег навзничь, раскинув руки, а другой, молчаливый, упал ему на ноги и откинулся лицом в тротуар.
(с) М. Булгаков
(ну так... практично Булгаков, так би мовити... )