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Укрзализныця (2685) коллаборационизм (831) Камышин (79)

Среди работников "Укрзализныци" выявлено 4 коллаборанта, - Камышин

вагон,уз

В "Укрзализныци" выявили четырех агентов, которые сотрудничали с российскими войсками и системно передавали им информацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в телеграм-канале.

"Железная дорога – крупнейший работодатель нашей большой страны. 231 тыс. человек работает в компании.

Все уже привыкли, что железнодорожники — это железные люди с железными нервами, которые продолжают работать по графику даже во время войны. Тысячи железнодорожников отличились своими героическими поступками.

Но нашлись и такие, за которых мне стыдно. Да, их не много, но они есть. Речь идет об агентах, которые сотрудничали с российскими войсками и системно передавали им информацию.

Наша внутренняя служба безопасности железной дороги системно работает над обнаружением подозрительных работников и передает информацию правоохранительным органам. А они уже, в свою очередь, делают свою работу.

На сегодняшний день у нас уже есть 4 таких подтвержденных коллаборанта. Ими уже занимаются правоохранительные органы", – отметил Камышин.

Смотрите: Коллаборантку, которая передавала данные о расположении ВСУ, задержали в Луганской области, - Нацполиция. ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
Чому колаборанти? Колаборанти співпрацюють з окупантами на окупованих територіях. А це просто зрадники батьківщини, шпигуни доморощені.
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20.04.2022 02:52
+22
Боюсь, що там їх більше. І це небезпека поставкам. До цього приводить багаторічна політика влади, це вам і безвіз з мордостаном під час війни - "бо там же наші заробітчани", і тема "какая разніца"...
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20.04.2022 02:24
+22
Лещенко, Найем. А ще два хто?
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20.04.2022 02:26
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Боюсь, що там їх більше. І це небезпека поставкам. До цього приводить багаторічна політика влади, це вам і безвіз з мордостаном під час війни - "бо там же наші заробітчани", і тема "какая разніца"...
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20.04.2022 02:24 Ответить
100% згіден. Чому до цих пір існує назва Південно- Західна залізниця? В царській Росії це була залізниця з управою в Києві. А Київ тоді був на ПІВДЕННОМУ ЗАХОДІ РОСІЇ. Чому відлік по ліні Хутір Михайлівський -ЧОП ведеться не від Києва а від МАСКВИ ( НЕ вірите то подивіться на таблички на кілометрових стовпах). Чому написи на вагонах вантажних УЗ зроблені російською мовою. УЗ не приватнп фірма а державна структура
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20.04.2022 09:35 Ответить
Лещенко, Найем. А ще два хто?
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20.04.2022 02:26 Ответить
расстрелять к ****** , и забыть.
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20.04.2022 02:37 Ответить
Розстріляти, а Найєма передати талібам(вони знають, що з ним зробити).
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20.04.2022 08:22 Ответить
Чому колаборанти? Колаборанти співпрацюють з окупантами на окупованих територіях. А це просто зрадники батьківщини, шпигуни доморощені.
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20.04.2022 02:52 Ответить
Ще одне державне підприємство у вічних збитках.
Приватизувати і почне отримувати прибутки і платити податки.
Тільки багаті нафтові компанії можуть дозволити собі таку величезну кількість держ.підприємств, як в Україні. Це корупційна юездонна діжка.
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20.04.2022 03:04 Ответить
Що ти несеш? На кого ти працюєш? Жодне приХватизоване підприємство не платить і тисячної частини від повноцінних податків - всі миттево оформлюють собі офшори і називають себе закордодими інвесторами "Панамськими, Кіпрськими, з Кайманових островів і т.п."!
Треба негайно націоналізувати все нагарбане - нехай працюють на бюджет та на державу, особливо це стосується стратегічних галузей!
Необхідно заборонити відмивання грошей в офшорах, та вивід коштів з країни закордон: в Іспанії, Кіпри і т.п. - нехай тут тратять гроші та дають людям заробити, а не фінансують закордонних будівельників та домогосподарок.
Скількі ще цей грабіж буде продовжуватись?! Скількі ще олігархічний маріонеточний уряд буде грабувати державу? 30 років вам мало, щоб до вас телепнів дойшло?
Ніколе більше не обирайте в владу олігархів-негідників та їх маріонеток! Держіть їх на відстані гарматного пострілу від влади та правосуддя!
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20.04.2022 03:24 Ответить
Ви знаєте завдяки кому ця війна й нещастя для народу? - Завдяки олігархам і тим хто своїм безлуздим вибором зробив можливим їх владу. Бо олігархи - це завжди "какая разница, лиш би деньги капали" для їх жирування в закордонних маєтках. Це саме вони зробили злиденной країну - що була колись самой розвиненой з радянських республік. Це вони 30 років розкрадали армію. Це саме завдяки ним ми не в Євросоюзі та не в НАТО, бо там не потрібен розсадник корупції, відмивання коштив в офшорах, продажних суддів з закордонними паспортами, та елітами що заграють з ворогом-росієй заради бізнес-інтересів! Якщо ми не покладемо цьому край - країни не стане!
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20.04.2022 04:04 Ответить
А в офісі навколо Зе і в уряді? А ті що відосікі показують у ЗМІ?
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20.04.2022 03:59 Ответить
там прийдеться всіх арештовувати) включно з так званою групою переговорників.
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20.04.2022 04:04 Ответить
позбавляти таких громадянства України,
можна ще з конфіскацією майна
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20.04.2022 04:25 Ответить
Якось отак треба з виявленими зрадниками і колаборантами, за законами воєнного часу:

А за железнодорожным вокзалом в то время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицей бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем:

- Ой, бяда!

Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый:

- Я знаю. Тримай їх! Москалі. Кацапури. Коригувальники... Я їх бачив, вони мітки ставили!

Торопливо спешились с БТРа хлопцы, врезались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины. Слабо, надрывно вскрикивал схваченный за руки путевой обходчик Пафнутьин:

- Я не москаль. Ничего подобного. Ничего подобного. Что вы? Я сотрудник Укрза... зала... зале́зницы. Ась? Чё? Чё сказать? Поленница! Полениться! Полуница!!! Не надо!...

Хватили с ним рядом кого-то, тот, белый, молчал и извивался в руках...

Потом возле вокзала переулке сверкнуло и трахнуло, и обходчик Пафнутьин, трижды отрекшийся, жизнью заплатил за свою любовь к русскому миру и за русскоязычную челюсть. Он лег навзничь, раскинув руки, а другой, молчаливый, упал ему на ноги и откинулся лицом в тротуар.

(с) М. Булгаков
(ну так... практично Булгаков, так би мовити... )
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20.04.2022 04:28 Ответить
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20.04.2022 08:49 Ответить
А вы в ОП заходили ? Там один коллаборант говорит "Новое соглашение о гарантиях безопасности должно стать альтернативой вступления Украины в НАТО, против которого так борется Россия." - и из кожи вон лезет, что россия - вместо НАТО - стала гарантией безопасности всей Украины. Всей ! Потому что гарантом безопасности Харькова, ЧЕрнигова, Мариуполя, Киева, Николаева, Бучи.... рашка уже стала...
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20.04.2022 09:05 Ответить
Кодло з Банківської відробляє своє російске бабло, гніди.
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20.04.2022 13:13 Ответить
 
 