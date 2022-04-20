Среди работников "Укрзализныци" выявлено 4 коллаборанта, - Камышин

В "Укрзализныци" выявили четырех агентов, которые сотрудничали с российскими войсками и системно передавали им информацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в телеграм-канале.

"Железная дорога – крупнейший работодатель нашей большой страны. 231 тыс. человек работает в компании.



Все уже привыкли, что железнодорожники — это железные люди с железными нервами, которые продолжают работать по графику даже во время войны. Тысячи железнодорожников отличились своими героическими поступками.



Но нашлись и такие, за которых мне стыдно. Да, их не много, но они есть. Речь идет об агентах, которые сотрудничали с российскими войсками и системно передавали им информацию.



Наша внутренняя служба безопасности железной дороги системно работает над обнаружением подозрительных работников и передает информацию правоохранительным органам. А они уже, в свою очередь, делают свою работу.



На сегодняшний день у нас уже есть 4 таких подтвержденных коллаборанта. Ими уже занимаются правоохранительные органы", – отметил Камышин.

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