Франция может предоставить Украине гарантии безопасности после войны
Франция может стать одним из мировых гарантов безопасности Украины после прекращения войны с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на слова советника президента Франции пишет Reuters.
"Наше государство готово предоставить Украине гарантии безопасности. Речь идет о военном оборудовании, которое поможет отразить новое нападение, или, возможно, гарантии, которые будут предусматривать наше привлечение в случае, если Украина подвергнется нападению таким образом, который позволит нам оценить, как помочь", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эти гарантии будут больше похожи на оборонные договоренности, которые имеют члены ЕС, а не механизм автоматической военной помощи, предусмотренный 5-й статьей НАТО.
Reuters добавляет, что система будущих международных гарантий безопасности Украины была одной из тем, обсужденных во время разговора руководителей Канады, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Японии, ЕС и НАТО, которая состоялась во вторник.
Другими темами была дальнейшая военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине, а также привлечение более широкого круга государств к антироссийской коалиции.
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Решение было принято, потому что «война с Россией перешла в новую фазу»:
«Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки», - цитирует Reuters британского политика.
з 2014 подовжували военні контракти з єрєфіею в обхід санкцій..... а тепер гарантіями можете підтертеся.......
оцените степень моразма и шизофрении этого словоблудия. На самом деле никаких гарантий-лишь бы побыстрее торговать с рашкой
І що вони дадуть літаки Рафалі,танки Леклерк,чи може якісь ракети?
Тому гарантом того що мордор не нападе може бути тільки НАТО.
Напомню, Муаммар Каддафи некисло вложил денег в Саркози и чем тот ему отплатил?
Это новый анекдот?
Наш гарант - ВСУ.
А французы пускай идут в жопу.
Не треба Україні такого гаранта.
Ось такий *** парадокс
au revoir France
у Украины всего 4 союзника: ВСУ, НГУ, СБУ и Территориальная Оборона!! они же и гаранты МИРА
По-перше, що таке НАТО? Це колективна угода, де всі члени мають рівні права й обов'язки. Тобто, не тільки США мають допомагати. наприклад. Естонії, якщо на неї нападе, припустимо, рашка. але й Естонія (це важдиво!) допомагатиме Штатам, якщо на них піде війною, наприклад, Китай. Так це працює.
А гарантії від якихсь "добрих дядечок", які пообіцяють захистити Україну, якщо хтось на неї нападе - так це НЕ працює. І не буде. Буде ще якийсь "будапештський меморандум" і "глибока стурбованість". Бо благодійність - це справа добровольна, сьогодні дядечко хоче нею займатися, а завтра матиме інші клопоти.