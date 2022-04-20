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Новости Агрессия России против Украины Война
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Франция (3348)

Франция может предоставить Украине гарантии безопасности после войны

франція

Франция может стать одним из мировых гарантов безопасности Украины после прекращения войны с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на слова советника президента Франции пишет Reuters.

"Наше государство готово предоставить Украине гарантии безопасности. Речь идет о военном оборудовании, которое поможет отразить новое нападение, или, возможно, гарантии, которые будут предусматривать наше привлечение в случае, если Украина подвергнется нападению таким образом, который позволит нам оценить, как помочь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти гарантии будут больше похожи на оборонные договоренности, которые имеют члены ЕС, а не механизм автоматической военной помощи, предусмотренный 5-й статьей НАТО.

Reuters добавляет, что система будущих международных гарантий безопасности Украины была одной из тем, обсужденных во время разговора руководителей Канады, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Японии, ЕС и НАТО, которая состоялась во вторник.

Другими темами была дальнейшая военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине, а также привлечение более широкого круга государств к антироссийской коалиции.

Также читайте: Франция убеждает ЕС остановить импорт российской нефти, - министр экономики и финансов страны ле Мэр
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Топ комментарии
+49
Які з них гаранти!? Це сцикуни і політичні шльондри!
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20.04.2022 06:43
+32
Це країна білих прапорів! Вони гітлєру здалися без бою!
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20.04.2022 06:50
+31
Только НАТО, других гарантий нет. ***** до усрачки боится НАТО, иначе, ему было бы похер, вступит Украина в НАТО или нет. И вообще, уже переговоры с этими животными сводятся на нет, поэтому тему для них о какой-то альтернотиве гарантий безопасности для нас, только не НАТО можно забыть. ********* их ***** и вступить быстро в НАТО.
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20.04.2022 07:01
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Які з них гаранти!? Це сцикуни і політичні шльондри!
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20.04.2022 06:43 Ответить
Це країна білих прапорів! Вони гітлєру здалися без бою!
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20.04.2022 06:50 Ответить
Заєць гарантує вовку безпеку від ведмедя?
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20.04.2022 08:50 Ответить
лє пен дасть любі гарантіі
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20.04.2022 09:12 Ответить
У зеботів забули спитати
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20.04.2022 10:59 Ответить
Борис Джонсон пообещал предоставить Украине артиллерию

Решение было принято, потому что «война с Россией перешла в новую фазу»:
«Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки», - цитирует Reuters британского политика.
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20.04.2022 06:46 Ответить
Телефоном?
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20.04.2022 06:48 Ответить
Французы уже раз давали нам харантии - кого это остановило и кого остановит в будущем? Наступать на те же грабли...
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20.04.2022 06:49 Ответить
нах нам всрались такі гаранти, у Макрошки вибори зараз, вєлічіє Франціі
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20.04.2022 06:49 Ответить
Франція це міцні воїни )) Дивіться бо хтось жовту жилєтку одягне то й обісруться.
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20.04.2022 06:50 Ответить
вони нас захищатимуть сиром з плесенью і вдовою кліко
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20.04.2022 07:57 Ответить
Хочуть цими псевдогарантіями змусити Україну здати території, зняти санкції з орків та продовжувати торгувати з ними. Та це навіть сліпий побачить, те що вони хочуть зробить.
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20.04.2022 06:51 Ответить
По обеспокоенности лягушатники чемпиоы.
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20.04.2022 06:51 Ответить
версаль може гарантувати лише закінчення ремонту нотр-дам в цьому тисячолітті.
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20.04.2022 06:51 Ответить
Каски и саперные лопатки.
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20.04.2022 06:52 Ответить
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20.04.2022 06:53 Ответить
Йеее! Дайош ще один меморандум з дрібним текстом "якщо не вийде - роз#буйтесь самі під нашу гучну занепокоєність та запевнення в підтримці"!
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20.04.2022 06:54 Ответить
французи як і німці..... сільні на словах......

з 2014 подовжували военні контракти з єрєфіею в обхід санкцій..... а тепер гарантіями можете підтертеся.......
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20.04.2022 06:57 Ответить
Так якщо уважно читати, то і на словах вони нічого не обіцяють. Озброєння? Так це нам зараз і так союзники постачають, не називаючи себе "гарантами". А в другому пункті як сказано: "дасть нам змогу оцінити як допомогти". Іншими словами, вони не гарантують своє втручання, лише те що вони "оцінять як допомогти". Так що навіть на словах ніфіга вони не сильні.
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20.04.2022 10:23 Ответить
Хранцузи...гарантії...та не смішіть мої тапки. Макарон вирішив нагадати про себе? Краще вже забути...
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20.04.2022 06:58 Ответить
"Наша держава готова надати Україні гарантії безпеки. Йдеться про військове обладнання, яке допоможе відбити новий напад, або, можливо, гарантії, які передбачатимуть наше залучення у випадку, якщо Україна зазнає нападу таким чином, який дасть нам змогу оцінити, як допомогти", - йдеться в повідомленні. Джерело:

оцените степень моразма и шизофрении этого словоблудия. На самом деле никаких гарантий-лишь бы побыстрее торговать с рашкой
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20.04.2022 06:58 Ответить
Сама так. Навіть на словах нічого не гарантують. Ці "гарантії" на практиці, не порушуючи ніяких обіцянок можуть бути зведені до постачання якихось касок (обладнання що допоможе відбити напад), а також "оцінки як домогти" яка зведеться до того що ЗСУ сами впораються, для чого їм достатньо моральної підтримики з боку Франції, яку вони і висловлять, щоб допомогти.
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20.04.2022 10:26 Ответить
"Наша держава готова надати Україні гарантії безпеки. Йдеться про військове обладнання, яке допоможе відбити новий напад, або, можливо, гарантії, які передбачатимуть наше залучення у випадку, якщо Україна зазнає нападу таким чином, який дасть нам змогу оцінити, як допомогти", - йдеться в повідомленні. Джерело:
І що вони дадуть літаки Рафалі,танки Леклерк,чи може якісь ракети?
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20.04.2022 07:00 Ответить
Ще 55 поліцейських аваківських гвинтокрилів.
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20.04.2022 07:16 Ответить
Только НАТО, других гарантий нет. ***** до усрачки боится НАТО, иначе, ему было бы похер, вступит Украина в НАТО или нет. И вообще, уже переговоры с этими животными сводятся на нет, поэтому тему для них о какой-то альтернотиве гарантий безопасности для нас, только не НАТО можно забыть. ********* их ***** и вступить быстро в НАТО.
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20.04.2022 07:01 Ответить
ЯО тоже "гарантия", но НАТО реальней.
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20.04.2022 07:26 Ответить
Ну ви, як діти , це ж для внутрішнього французького споживача.
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20.04.2022 07:02 Ответить
Краще б воно рота не розкривало, бо в черговий раз обіср@лося. Жабоїди, що тут скажеш.
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20.04.2022 07:06 Ответить
Дуже сильно занепокоїться?
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20.04.2022 07:07 Ответить
Телефон обірве)
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20.04.2022 07:11 Ответить
Єдиними гарантами, як показують поточні події, можуть бути тільки Збройні Сили України.
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20.04.2022 07:14 Ответить
Нажаль ні. ЗСУ можуть перемогти у війні, але ЗСУ не можуть зробити так, щоб війна не починалась. Адже у кацапів є стратегічне ЯО, якого у нас нема. А значить їх не зупинить ніяка конвенційна міць ЗСУ. Просто у війні з нами вони не можуть зазнати повної поразки, саме через те що у них є ядерна зброя, а у нас нема.
Тому гарантом того що мордор не нападе може бути тільки НАТО.
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20.04.2022 10:18 Ответить
А еще у нас песни хорошие
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20.04.2022 07:16 Ответить
О, да. Единственная гарантия от жабоедов - это то, что они сдадут любого, даже свою страну.
Напомню, Муаммар Каддафи некисло вложил денег в Саркози и чем тот ему отплатил?
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20.04.2022 07:18 Ответить
Не смішіть,жабоїди.
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20.04.2022 07:20 Ответить
Кому нужны гарантии после войны? Война закончится исчезновением одной из воюющих сторон. Верю что это будет Роzzия
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20.04.2022 07:21 Ответить
Нема у них благородства.Наполеон у могилі плаче…
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20.04.2022 07:22 Ответить
Франция гарант!?
Это новый анекдот?
Наш гарант - ВСУ.
А французы пускай идут в жопу.
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20.04.2022 07:24 Ответить
Ляпайте собі язиками, вони без кісток.

Не треба Україні такого гаранта.
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20.04.2022 07:29 Ответить
******** хранцуська демократія!
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20.04.2022 07:30 Ответить
Нах таких " гарантов"
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20.04.2022 07:34 Ответить
Це зовсім країни не потрібно. Ці гарантії потрібні Зелі щоб заховати в них суть тієї гарантії, що він отримує від Путлера. А від Путлера він отримує ярлик на князювання в Україні на кшальт того, що отримав Лукашенко.
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20.04.2022 07:50 Ответить
гаранти-жабоїди-це треба в голівуд--сценарій улетний на оскарі 1 місце
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20.04.2022 07:59 Ответить
Ага. Оружие они нам 8 лет не давали, а тут вдруг пришлют армию воевать за нас. Хоть кто то в ето верит? Или Фрация под *гарантией безопасности* что то другое понимает. Типо в случае войны примет гарантийную озабоченность
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20.04.2022 08:02 Ответить
Гарант, котрий класично цілував дупу Гітлера? Красота!
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20.04.2022 08:06 Ответить
Україна тільки в НАТО і воєнні бази США на території нашої держави це запорука миру і екномічного розвитку.
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20.04.2022 08:06 Ответить
Гарантом безпеки України може бути лише блок НАТО і наша Армія!
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20.04.2022 08:13 Ответить
Це "ліві" гаранти.З них толку аж ніякого. Хіба ,що можуть гарантувати прогин під Путлєра і здачу в полон в перший же день війни...
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20.04.2022 08:15 Ответить
"гарантії" від країни, чиї кандидати вважають Крим "російським" а українців і росіян "одним народом", і кандидатів, які б вважали інакше в них немає. Дякую. на"уй.
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20.04.2022 08:17 Ответить
єдині "гарантії" від Франції у випадку агресії Росії, так це, що вони нас "нагнуть", щоби москалям було зручніше нас гвалтувати
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20.04.2022 08:20 Ответить
Франція - гарант це оксюморон...
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20.04.2022 08:33 Ответить
Страна гарант как минимум должна иметь у нас военную базу со своим контингентом, наподобие американской базы в Германии. Тогда это серьезно, а не анекдот вроде Будапештской бумажки
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20.04.2022 08:40 Ответить
Обещания, да и те, только после окончания войны. За кого они нас принимают?
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20.04.2022 08:45 Ответить
Зазначається, що ці гарантії будуть більше схожими на оборонні домовленості, які між собою мають члени ЄС, а не механізм автоматичної військової допомоги, передбачений 5-ю статтею НАТО. - французьский механізм автоматичної військової допомоги всі можуть бачити зараз в реальному часі , в часі коли Україна саме найбільше цієї допомоги потребує .В той же час жабоїди , в обхід санкцій поставляли рашистам обладнанння подвійного призначення на суму більше , як 200 млн зеленими, фріци тут лідери поза 300 млн "допомоги" рашисту підкинули в обхід санкцій.Гаранти плять, здадуть Україну за рашистські копійки .як Юда здав Ісуса.Гарантії для України мають бути від тих,хто ще до війни і в часі війни з Україною і її народом допомагаючи озброєннями .фінансами.і т.д. А це США.Англія в першу чергу,Польща.Чехія.Канада .і ніяких прорашистських холуїв фріців,французів,турків, ізраїльтян
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20.04.2022 08:56 Ответить
Після війни,ми ще подумаємо,чи надавати франції свої гарнтії безпеки,їжте своїх жаб зі страху перед путлєром під ковдрою!
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20.04.2022 09:07 Ответить
фактично Україна стримуючи ерефію вже зараз гарантує безпеку Європі і по суті є тим самим гарантом в тому числі й для Франції.
Ось такий *** парадокс

au revoir France
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20.04.2022 09:08 Ответить
Гарантом України,може бути країна ,яка проводить навчання,допомагає озброєнням,нашій армії,і буде робити це в майбутньому,Зараз в такий складний час для нашої країни Франція цього не робить,і ми маємо надіятись на таку країну.
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20.04.2022 09:12 Ответить
Франція надасть гарантії безпеки ??!! Це що- новий прикол? Франція після 2014 року поставила НАЙБІЛЬШЕ військового обладнання росії. Припиніть цю ***** про її гарантії. Кому і що вона може гарантувати? Нехай краще потурбується про памперси для себе. Сміх тай годі.
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20.04.2022 09:20 Ответить
особенно Чехословакаия и ПНР раскажут про их гарантии. они и США везде кидали - американцы разгребали вместо них во Вьетнаме, сдрыснули из Ирака.и Афгана. везде отморозились!!
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20.04.2022 09:41 Ответить
ЗЕбилы сказочные!!
у Украины всего 4 союзника: ВСУ, НГУ, СБУ и Территориальная Оборона!! они же и гаранты МИРА
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20.04.2022 09:39 Ответить
Франція може надати ?
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20.04.2022 09:44 Ответить
навіть не смішно.З них гаранти що з кацапів майже
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20.04.2022 09:53 Ответить
ШО?
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20.04.2022 10:00 Ответить
ЛОЛ що?! Зброєю допомогти? Чи "оцінити можливості"?! Хто цю МАЯЧНЮ гарантіями називає?!
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20.04.2022 10:13 Ответить
поляки не дадуть збрехати
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20.04.2022 10:15 Ответить
После войны мы сами будем востребованы как гарантии безопасности....
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20.04.2022 10:37 Ответить
Аби рота розкрить. Після війни... ще один будапештський меморандум. Вже не треба.
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20.04.2022 10:47 Ответить
уже проходили, спасибо, не надо.
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20.04.2022 10:52 Ответить
Вони вже один раз "харантіравалі", другий раз на ті самі граблі... думаю навіть, зільоним зрозуміло, які з них харанти. На куй з поля.
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20.04.2022 11:29 Ответить
Увага. Для тих, хто ще не розуміє, що таке "гарантії безпеки" (в тому числі для деяких наших політиків).
По-перше, що таке НАТО? Це колективна угода, де всі члени мають рівні права й обов'язки. Тобто, не тільки США мають допомагати. наприклад. Естонії, якщо на неї нападе, припустимо, рашка. але й Естонія (це важдиво!) допомагатиме Штатам, якщо на них піде війною, наприклад, Китай. Так це працює.
А гарантії від якихсь "добрих дядечок", які пообіцяють захистити Україну, якщо хтось на неї нападе - так це НЕ працює. І не буде. Буде ще якийсь "будапештський меморандум" і "глибока стурбованість". Бо благодійність - це справа добровольна, сьогодні дядечко хоче нею займатися, а завтра матиме інші клопоти.
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20.04.2022 12:30 Ответить
стандартная политика проститути - дать тому, кто выиграет.
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20.04.2022 15:06 Ответить
Ще запросити німців для більшої безпеки і після будемо як у бога за пазухою скаже арестович і подоляк
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20.04.2022 15:41 Ответить
 
 