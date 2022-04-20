Франція може надати Україні гарантії безпеки після війни

Франція може стати одним зі світових гарантів безпеки України після припинення війни з Росією

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на слова радника президента Франції пише Reuters.

"Наша держава готова надати Україні гарантії безпеки. Йдеться про військове обладнання, яке допоможе відбити новий напад, або, можливо, гарантії, які передбачатимуть наше залучення у випадку, якщо Україна зазнає нападу таким чином, який дасть нам змогу оцінити, як допомогти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці гарантії будуть більше схожими на оборонні домовленості, які між собою мають члени ЄС, а не механізм автоматичної військової допомоги, передбачений 5-ю статтею НАТО.

Reuters додає, що система майбутніх міжнародних безпекових гарантій України була однією з тем, обговорених під час розмови очільників Канади, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Японії, ЄС та НАТО, яка відбулася у вівторок.

Іншими темами була подальша військова, фінансова та гуманітарна допомога Україні, а також залучення ширшого кола держав до антиросійської коаліції.

Також читайте: Макрон відмовився назвати злочини РФ щодо українців геноцидом