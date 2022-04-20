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Франція (2900)

Франція може надати Україні гарантії безпеки після війни

франція

Франція може стати одним зі світових гарантів безпеки України після припинення війни з Росією

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на слова радника президента Франції пише Reuters.

"Наша держава готова надати Україні гарантії безпеки. Йдеться про військове обладнання, яке допоможе відбити новий напад, або, можливо, гарантії, які передбачатимуть наше залучення у випадку, якщо Україна зазнає нападу таким чином, який дасть нам змогу оцінити, як допомогти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці гарантії будуть більше схожими на оборонні домовленості, які між собою мають члени ЄС, а не механізм автоматичної військової допомоги, передбачений 5-ю статтею НАТО.

Reuters додає, що система майбутніх міжнародних безпекових гарантій України була однією з тем, обговорених під час розмови очільників Канади, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Японії, ЄС та НАТО, яка відбулася у вівторок.

Іншими темами була подальша військова, фінансова та гуманітарна допомога Україні, а також залучення ширшого кола держав до антиросійської коаліції.

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Топ коментарі
+49
Які з них гаранти!? Це сцикуни і політичні шльондри!
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20.04.2022 06:43
+32
Це країна білих прапорів! Вони гітлєру здалися без бою!
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20.04.2022 06:50
+31
Только НАТО, других гарантий нет. ***** до усрачки боится НАТО, иначе, ему было бы похер, вступит Украина в НАТО или нет. И вообще, уже переговоры с этими животными сводятся на нет, поэтому тему для них о какой-то альтернотиве гарантий безопасности для нас, только не НАТО можно забыть. ********* их ***** и вступить быстро в НАТО.
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20.04.2022 07:01
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Які з них гаранти!? Це сцикуни і політичні шльондри!
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20.04.2022 06:43 Відповісти
Це країна білих прапорів! Вони гітлєру здалися без бою!
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20.04.2022 06:50 Відповісти
Заєць гарантує вовку безпеку від ведмедя?
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20.04.2022 08:50 Відповісти
лє пен дасть любі гарантіі
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20.04.2022 09:12 Відповісти
У зеботів забули спитати
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20.04.2022 10:59 Відповісти
Борис Джонсон пообещал предоставить Украине артиллерию

Решение было принято, потому что «война с Россией перешла в новую фазу»:
«Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки», - цитирует Reuters британского политика.
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20.04.2022 06:46 Відповісти
Телефоном?
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20.04.2022 06:48 Відповісти
Французы уже раз давали нам харантии - кого это остановило и кого остановит в будущем? Наступать на те же грабли...
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20.04.2022 06:49 Відповісти
нах нам всрались такі гаранти, у Макрошки вибори зараз, вєлічіє Франціі
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20.04.2022 06:49 Відповісти
Франція це міцні воїни )) Дивіться бо хтось жовту жилєтку одягне то й обісруться.
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20.04.2022 06:50 Відповісти
вони нас захищатимуть сиром з плесенью і вдовою кліко
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20.04.2022 07:57 Відповісти
Хочуть цими псевдогарантіями змусити Україну здати території, зняти санкції з орків та продовжувати торгувати з ними. Та це навіть сліпий побачить, те що вони хочуть зробить.
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20.04.2022 06:51 Відповісти
По обеспокоенности лягушатники чемпиоы.
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20.04.2022 06:51 Відповісти
версаль може гарантувати лише закінчення ремонту нотр-дам в цьому тисячолітті.
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20.04.2022 06:51 Відповісти
Каски и саперные лопатки.
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20.04.2022 06:52 Відповісти
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20.04.2022 06:53 Відповісти
Йеее! Дайош ще один меморандум з дрібним текстом "якщо не вийде - роз#буйтесь самі під нашу гучну занепокоєність та запевнення в підтримці"!
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20.04.2022 06:54 Відповісти
французи як і німці..... сільні на словах......

з 2014 подовжували военні контракти з єрєфіею в обхід санкцій..... а тепер гарантіями можете підтертеся.......
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20.04.2022 06:57 Відповісти
Так якщо уважно читати, то і на словах вони нічого не обіцяють. Озброєння? Так це нам зараз і так союзники постачають, не називаючи себе "гарантами". А в другому пункті як сказано: "дасть нам змогу оцінити як допомогти". Іншими словами, вони не гарантують своє втручання, лише те що вони "оцінять як допомогти". Так що навіть на словах ніфіга вони не сильні.
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20.04.2022 10:23 Відповісти
Хранцузи...гарантії...та не смішіть мої тапки. Макарон вирішив нагадати про себе? Краще вже забути...
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20.04.2022 06:58 Відповісти
"Наша держава готова надати Україні гарантії безпеки. Йдеться про військове обладнання, яке допоможе відбити новий напад, або, можливо, гарантії, які передбачатимуть наше залучення у випадку, якщо Україна зазнає нападу таким чином, який дасть нам змогу оцінити, як допомогти", - йдеться в повідомленні. Джерело:

оцените степень моразма и шизофрении этого словоблудия. На самом деле никаких гарантий-лишь бы побыстрее торговать с рашкой
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20.04.2022 06:58 Відповісти
Сама так. Навіть на словах нічого не гарантують. Ці "гарантії" на практиці, не порушуючи ніяких обіцянок можуть бути зведені до постачання якихось касок (обладнання що допоможе відбити напад), а також "оцінки як домогти" яка зведеться до того що ЗСУ сами впораються, для чого їм достатньо моральної підтримики з боку Франції, яку вони і висловлять, щоб допомогти.
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20.04.2022 10:26 Відповісти
"Наша держава готова надати Україні гарантії безпеки. Йдеться про військове обладнання, яке допоможе відбити новий напад, або, можливо, гарантії, які передбачатимуть наше залучення у випадку, якщо Україна зазнає нападу таким чином, який дасть нам змогу оцінити, як допомогти", - йдеться в повідомленні. Джерело:
І що вони дадуть літаки Рафалі,танки Леклерк,чи може якісь ракети?
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20.04.2022 07:00 Відповісти
Ще 55 поліцейських аваківських гвинтокрилів.
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20.04.2022 07:16 Відповісти
Только НАТО, других гарантий нет. ***** до усрачки боится НАТО, иначе, ему было бы похер, вступит Украина в НАТО или нет. И вообще, уже переговоры с этими животными сводятся на нет, поэтому тему для них о какой-то альтернотиве гарантий безопасности для нас, только не НАТО можно забыть. ********* их ***** и вступить быстро в НАТО.
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20.04.2022 07:01 Відповісти
ЯО тоже "гарантия", но НАТО реальней.
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20.04.2022 07:26 Відповісти
Ну ви, як діти , це ж для внутрішнього французького споживача.
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20.04.2022 07:02 Відповісти
Краще б воно рота не розкривало, бо в черговий раз обіср@лося. Жабоїди, що тут скажеш.
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20.04.2022 07:06 Відповісти
Дуже сильно занепокоїться?
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20.04.2022 07:07 Відповісти
Телефон обірве)
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20.04.2022 07:11 Відповісти
Єдиними гарантами, як показують поточні події, можуть бути тільки Збройні Сили України.
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20.04.2022 07:14 Відповісти
Нажаль ні. ЗСУ можуть перемогти у війні, але ЗСУ не можуть зробити так, щоб війна не починалась. Адже у кацапів є стратегічне ЯО, якого у нас нема. А значить їх не зупинить ніяка конвенційна міць ЗСУ. Просто у війні з нами вони не можуть зазнати повної поразки, саме через те що у них є ядерна зброя, а у нас нема.
Тому гарантом того що мордор не нападе може бути тільки НАТО.
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20.04.2022 10:18 Відповісти
А еще у нас песни хорошие
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20.04.2022 07:16 Відповісти
О, да. Единственная гарантия от жабоедов - это то, что они сдадут любого, даже свою страну.
Напомню, Муаммар Каддафи некисло вложил денег в Саркози и чем тот ему отплатил?
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20.04.2022 07:18 Відповісти
Не смішіть,жабоїди.
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20.04.2022 07:20 Відповісти
Кому нужны гарантии после войны? Война закончится исчезновением одной из воюющих сторон. Верю что это будет Роzzия
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20.04.2022 07:21 Відповісти
Нема у них благородства.Наполеон у могилі плаче…
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20.04.2022 07:22 Відповісти
Франция гарант!?
Это новый анекдот?
Наш гарант - ВСУ.
А французы пускай идут в жопу.
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20.04.2022 07:24 Відповісти
Ляпайте собі язиками, вони без кісток.

Не треба Україні такого гаранта.
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20.04.2022 07:29 Відповісти
******** хранцуська демократія!
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20.04.2022 07:30 Відповісти
Нах таких " гарантов"
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20.04.2022 07:34 Відповісти
Це зовсім країни не потрібно. Ці гарантії потрібні Зелі щоб заховати в них суть тієї гарантії, що він отримує від Путлера. А від Путлера він отримує ярлик на князювання в Україні на кшальт того, що отримав Лукашенко.
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20.04.2022 07:50 Відповісти
гаранти-жабоїди-це треба в голівуд--сценарій улетний на оскарі 1 місце
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20.04.2022 07:59 Відповісти
Ага. Оружие они нам 8 лет не давали, а тут вдруг пришлют армию воевать за нас. Хоть кто то в ето верит? Или Фрация под *гарантией безопасности* что то другое понимает. Типо в случае войны примет гарантийную озабоченность
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20.04.2022 08:02 Відповісти
Гарант, котрий класично цілував дупу Гітлера? Красота!
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20.04.2022 08:06 Відповісти
Україна тільки в НАТО і воєнні бази США на території нашої держави це запорука миру і екномічного розвитку.
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20.04.2022 08:06 Відповісти
Гарантом безпеки України може бути лише блок НАТО і наша Армія!
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20.04.2022 08:13 Відповісти
Це "ліві" гаранти.З них толку аж ніякого. Хіба ,що можуть гарантувати прогин під Путлєра і здачу в полон в перший же день війни...
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20.04.2022 08:15 Відповісти
"гарантії" від країни, чиї кандидати вважають Крим "російським" а українців і росіян "одним народом", і кандидатів, які б вважали інакше в них немає. Дякую. на"уй.
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20.04.2022 08:17 Відповісти
єдині "гарантії" від Франції у випадку агресії Росії, так це, що вони нас "нагнуть", щоби москалям було зручніше нас гвалтувати
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20.04.2022 08:20 Відповісти
Франція - гарант це оксюморон...
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20.04.2022 08:33 Відповісти
Страна гарант как минимум должна иметь у нас военную базу со своим контингентом, наподобие американской базы в Германии. Тогда это серьезно, а не анекдот вроде Будапештской бумажки
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20.04.2022 08:40 Відповісти
Обещания, да и те, только после окончания войны. За кого они нас принимают?
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20.04.2022 08:45 Відповісти
Зазначається, що ці гарантії будуть більше схожими на оборонні домовленості, які між собою мають члени ЄС, а не механізм автоматичної військової допомоги, передбачений 5-ю статтею НАТО. - французьский механізм автоматичної військової допомоги всі можуть бачити зараз в реальному часі , в часі коли Україна саме найбільше цієї допомоги потребує .В той же час жабоїди , в обхід санкцій поставляли рашистам обладнанння подвійного призначення на суму більше , як 200 млн зеленими, фріци тут лідери поза 300 млн "допомоги" рашисту підкинули в обхід санкцій.Гаранти плять, здадуть Україну за рашистські копійки .як Юда здав Ісуса.Гарантії для України мають бути від тих,хто ще до війни і в часі війни з Україною і її народом допомагаючи озброєннями .фінансами.і т.д. А це США.Англія в першу чергу,Польща.Чехія.Канада .і ніяких прорашистських холуїв фріців,французів,турків, ізраїльтян
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20.04.2022 08:56 Відповісти
Після війни,ми ще подумаємо,чи надавати франції свої гарнтії безпеки,їжте своїх жаб зі страху перед путлєром під ковдрою!
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20.04.2022 09:07 Відповісти
фактично Україна стримуючи ерефію вже зараз гарантує безпеку Європі і по суті є тим самим гарантом в тому числі й для Франції.
Ось такий *** парадокс

au revoir France
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20.04.2022 09:08 Відповісти
Гарантом України,може бути країна ,яка проводить навчання,допомагає озброєнням,нашій армії,і буде робити це в майбутньому,Зараз в такий складний час для нашої країни Франція цього не робить,і ми маємо надіятись на таку країну.
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20.04.2022 09:12 Відповісти
Франція надасть гарантії безпеки ??!! Це що- новий прикол? Франція після 2014 року поставила НАЙБІЛЬШЕ військового обладнання росії. Припиніть цю ***** про її гарантії. Кому і що вона може гарантувати? Нехай краще потурбується про памперси для себе. Сміх тай годі.
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20.04.2022 09:20 Відповісти
особенно Чехословакаия и ПНР раскажут про их гарантии. они и США везде кидали - американцы разгребали вместо них во Вьетнаме, сдрыснули из Ирака.и Афгана. везде отморозились!!
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20.04.2022 09:41 Відповісти
ЗЕбилы сказочные!!
у Украины всего 4 союзника: ВСУ, НГУ, СБУ и Территориальная Оборона!! они же и гаранты МИРА
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20.04.2022 09:39 Відповісти
Франція може надати ?
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20.04.2022 09:44 Відповісти
навіть не смішно.З них гаранти що з кацапів майже
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20.04.2022 09:53 Відповісти
ШО?
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20.04.2022 10:00 Відповісти
ЛОЛ що?! Зброєю допомогти? Чи "оцінити можливості"?! Хто цю МАЯЧНЮ гарантіями називає?!
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20.04.2022 10:13 Відповісти
поляки не дадуть збрехати
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20.04.2022 10:15 Відповісти
После войны мы сами будем востребованы как гарантии безопасности....
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20.04.2022 10:37 Відповісти
Аби рота розкрить. Після війни... ще один будапештський меморандум. Вже не треба.
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20.04.2022 10:47 Відповісти
уже проходили, спасибо, не надо.
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20.04.2022 10:52 Відповісти
Вони вже один раз "харантіравалі", другий раз на ті самі граблі... думаю навіть, зільоним зрозуміло, які з них харанти. На куй з поля.
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20.04.2022 11:29 Відповісти
Увага. Для тих, хто ще не розуміє, що таке "гарантії безпеки" (в тому числі для деяких наших політиків).
По-перше, що таке НАТО? Це колективна угода, де всі члени мають рівні права й обов'язки. Тобто, не тільки США мають допомагати. наприклад. Естонії, якщо на неї нападе, припустимо, рашка. але й Естонія (це важдиво!) допомагатиме Штатам, якщо на них піде війною, наприклад, Китай. Так це працює.
А гарантії від якихсь "добрих дядечок", які пообіцяють захистити Україну, якщо хтось на неї нападе - так це НЕ працює. І не буде. Буде ще якийсь "будапештський меморандум" і "глибока стурбованість". Бо благодійність - це справа добровольна, сьогодні дядечко хоче нею займатися, а завтра матиме інші клопоти.
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20.04.2022 12:30 Відповісти
стандартная политика проститути - дать тому, кто выиграет.
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20.04.2022 15:06 Відповісти
Ще запросити німців для більшої безпеки і після будемо як у бога за пазухою скаже арестович і подоляк
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20.04.2022 15:41 Відповісти
 
 