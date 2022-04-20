Франція може надати Україні гарантії безпеки після війни
Франція може стати одним зі світових гарантів безпеки України після припинення війни з Росією
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на слова радника президента Франції пише Reuters.
"Наша держава готова надати Україні гарантії безпеки. Йдеться про військове обладнання, яке допоможе відбити новий напад, або, можливо, гарантії, які передбачатимуть наше залучення у випадку, якщо Україна зазнає нападу таким чином, який дасть нам змогу оцінити, як допомогти", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці гарантії будуть більше схожими на оборонні домовленості, які між собою мають члени ЄС, а не механізм автоматичної військової допомоги, передбачений 5-ю статтею НАТО.
Reuters додає, що система майбутніх міжнародних безпекових гарантій України була однією з тем, обговорених під час розмови очільників Канади, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Японії, ЄС та НАТО, яка відбулася у вівторок.
Іншими темами була подальша військова, фінансова та гуманітарна допомога Україні, а також залучення ширшого кола держав до антиросійської коаліції.
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Решение было принято, потому что «война с Россией перешла в новую фазу»:
«Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки», - цитирует Reuters британского политика.
з 2014 подовжували военні контракти з єрєфіею в обхід санкцій..... а тепер гарантіями можете підтертеся.......
оцените степень моразма и шизофрении этого словоблудия. На самом деле никаких гарантий-лишь бы побыстрее торговать с рашкой
І що вони дадуть літаки Рафалі,танки Леклерк,чи може якісь ракети?
Тому гарантом того що мордор не нападе може бути тільки НАТО.
Напомню, Муаммар Каддафи некисло вложил денег в Саркози и чем тот ему отплатил?
Это новый анекдот?
Наш гарант - ВСУ.
А французы пускай идут в жопу.
Не треба Україні такого гаранта.
Ось такий *** парадокс
au revoir France
у Украины всего 4 союзника: ВСУ, НГУ, СБУ и Территориальная Оборона!! они же и гаранты МИРА
По-перше, що таке НАТО? Це колективна угода, де всі члени мають рівні права й обов'язки. Тобто, не тільки США мають допомагати. наприклад. Естонії, якщо на неї нападе, припустимо, рашка. але й Естонія (це важдиво!) допомагатиме Штатам, якщо на них піде війною, наприклад, Китай. Так це працює.
А гарантії від якихсь "добрих дядечок", які пообіцяють захистити Україну, якщо хтось на неї нападе - так це НЕ працює. І не буде. Буде ще якийсь "будапештський меморандум" і "глибока стурбованість". Бо благодійність - це справа добровольна, сьогодні дядечко хоче нею займатися, а завтра матиме інші клопоти.