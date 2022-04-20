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армия РФ (17988) Херсонщина (4381)

В Херсонской области российские оккупанты "подкупают" людей просроченной гуманитаркой и сомнительными лекарствами, - облсовет

рф

Оккупанты на Херсонщине поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей, повышая градус террора.

Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Орки повышают градус террора практически каждый день. Они очень серьезно поставили своей целью полностью прекратить деятельность наших гуманитарных инициатив. Ежедневно проводятся обыски у членов нашей команды, а списки на блокпостах пополняются их фамилиями", – заявил Соболевский.

Он отметил, что оккупантам нужен в Херсонской области вакуум украинской власти и гуманитарной поддержки населения, который они должны заполнить своим русским миром, своей просроченной гуманитаркой, лекарствами сомнительного происхождения и качества. Также заполнить своей пропагандой и тоталитарной идеологией.

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Оккупантам для этого катастрофически не хватает поддержки как со стороны жителей области, так и руководителей местного самоуправления и работников исполнительного аппарата. А без этого наладить жизнедеятельность области за короткое время практически невозможно, написал Соболевский.

"Те же, кто принял решение работать с орками, – это не только останется на вашей совести. За это придется ответить. Нельзя быть немного изменником, как нельзя быть немного беременной. Какими бы "мотивами" вы не прикрывались", – отметил Соболевский.

Что касается оккупантов, то, как отметил Соболевский, тем нечего предложить жителям Херсонщины, кроме красных флагов и реставрированных памятников советской эпохи. Они прикупили за недорого несколько местных негодяев, которых же сами унижают и бросят сразу же, как только они перестанут быть полезными, написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета.
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Топ комментарии
+6
Я впевнений що знайдуться поціновувачи. За шмат гнилої ковбаси. У вас хоч матір попроси, То оддасте.
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20.04.2022 11:23
+5
Да розхерачте вже Антонівський міст! Тоді орки в Херсоні опиняться в "котлі". Від Миколаїва до Херсона 60 км. Точка-У - 120 км.
В чому проблема.
Чи "політичної волі" немає?
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20.04.2022 11:45
+3
Смердюче лайно може підкуповувати лише смердючим лайном-бо нічого іньшого окрім смердючого лайна у нього немає...
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20.04.2022 11:18
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Смердюче лайно може підкуповувати лише смердючим лайном-бо нічого іньшого окрім смердючого лайна у нього немає...
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20.04.2022 11:18 Ответить
Я впевнений що знайдуться поціновувачи. За шмат гнилої ковбаси. У вас хоч матір попроси, То оддасте.
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20.04.2022 11:23 Ответить
декілька таких поціновувачів вже вмерли від прострочених консерв з гуманітарки кацапів
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20.04.2022 11:34 Ответить
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20.04.2022 11:28 Ответить
Взагалі-то Херсонщина окупована кацапами. Кого цікавлять деталі?
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20.04.2022 11:30 Ответить
Так, якась стара карга з совковим прапором, що бере подачку в окупантів, вже розповсюджується усіма зомбоЗМІ, і де-якими західними
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20.04.2022 11:30 Ответить
роблять ще одну "рєспубліку"..Крим --Херсон- Донецьк --Луганськ
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20.04.2022 11:34 Ответить
Они бы еще колорадские ленты раздавать начали придурки
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20.04.2022 11:37 Ответить
Які території окуповані.

Херсонська область, більша частина Запоріжської області, частина Донецької області, майже вся Луганська область, частина Харківської області.

Оранжевим - захвачені території.

Чорним - території "лднр" і криму.

Жовтим - границі областей.

https://deepstatemap.live/

Нам влада цього не показує.

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20.04.2022 11:40 Ответить
нам влада і не показувала .що за житомирську трассу були зайшли орки на початку війни..карти малюють для нашого заспокоєння..бо то тимчасово місцеві бої..
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20.04.2022 11:57 Ответить
Загугли інтерактивна карта бойових дій... Вона навіть на Гугл мап є.
Чи у ватнорилих нема Гугл мап?
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20.04.2022 12:01 Ответить
Поверьте, лучшая поддержка людей на окупированных территориях ето не ваша гуманитарка а работа нашей артиллерии. Общаясь с людьми выехавшими с окупированной территории, самое приятное для них было ето слышать нашу артиллерию и визжащих и разбегающихся от ужаса окупантов а не гуманитарка.
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20.04.2022 11:45 Ответить
Да розхерачте вже Антонівський міст! Тоді орки в Херсоні опиняться в "котлі". Від Миколаїва до Херсона 60 км. Точка-У - 120 км.
В чому проблема.
Чи "політичної волі" немає?
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20.04.2022 11:45 Ответить
Наші думають що цей міст пригодиться. Вони не думають що маскалі його самі підірвуть коли відступатимуть.
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20.04.2022 11:59 Ответить
Этот мост нужно было взорвать в первый же день войны, тогда бы вообще Херсон был бы практически неприкосновенным для орков. Но у нас нерально тупые командиры во главе кстати с Залужным, которого так пиарастят и восхваляют все кому не лень.
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20.04.2022 12:01 Ответить
Іди зроби краще. Радник хєров.
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20.04.2022 12:10 Ответить
Я бы зробив, но я то наивно думал что раз мост с Олешек взорвали, то и антоновский мост тоже взорвут и думал даже возможно газовые баллоны подвести (а то вдруг у военных внезапно нет взрывчатки) но мне сказали что приказ мост ОБОРОНЯТЬ, а не взрывать, так бы они (солдаты) его давно бы взорвали. Так что не трынди, балаболка!
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20.04.2022 12:17 Ответить
Друже FOG, ці коменти читають не тількі свої, а й чужі. Я так розумію, що ти в Херсоні. Багато тут не розповідай про себе. Після Перемоги вже будемо згадувати, хто що робив. А поки що максимальна обережність!
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20.04.2022 13:14 Ответить
К ним пришол "руССкий мир". Часть населения юго-востока мечтали об этом. Они счастливы.
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20.04.2022 11:48 Ответить
В Херсонской области мечтали меньше всего юго-востока, так что не *****. Больше всего мечтателей рузкого мира на Донбассе, потом идет Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, в Херсоне же рузкомирцев практически нет (куда менее 10%), так что не ***** и прикрой хлебальник.
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20.04.2022 11:53 Ответить
А! Значит таки есть?
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20.04.2022 11:58 Ответить
Ты совсем имбецил? Они ВЕЗДЕ ЕСТЬ и Киев и Львов тут не исключение, дегенерат ты тупорылый!
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20.04.2022 12:03 Ответить
иванёптаидивжопуводкинет ты адкель вещаешь
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20.04.2022 11:52 Ответить
два ватника провокатора админ а ууууу!
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20.04.2022 11:57 Ответить
Не дай Бог писакам пережити момент коли нічим годувати дитину... Взагалі нічим...
Нагадую в 33 ми один одного їли...
А сидіти в теплій хаті з повним холодильником і писати хто що повинен їсти і де брати на окупованих територіях, як мінімум лицемірно.
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20.04.2022 11:58 Ответить
 
 