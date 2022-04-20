В Херсонской области российские оккупанты "подкупают" людей просроченной гуманитаркой и сомнительными лекарствами, - облсовет
Оккупанты на Херсонщине поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей, повышая градус террора.
Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Орки повышают градус террора практически каждый день. Они очень серьезно поставили своей целью полностью прекратить деятельность наших гуманитарных инициатив. Ежедневно проводятся обыски у членов нашей команды, а списки на блокпостах пополняются их фамилиями", – заявил Соболевский.
Он отметил, что оккупантам нужен в Херсонской области вакуум украинской власти и гуманитарной поддержки населения, который они должны заполнить своим русским миром, своей просроченной гуманитаркой, лекарствами сомнительного происхождения и качества. Также заполнить своей пропагандой и тоталитарной идеологией.
Оккупантам для этого катастрофически не хватает поддержки как со стороны жителей области, так и руководителей местного самоуправления и работников исполнительного аппарата. А без этого наладить жизнедеятельность области за короткое время практически невозможно, написал Соболевский.
"Те же, кто принял решение работать с орками, – это не только останется на вашей совести. За это придется ответить. Нельзя быть немного изменником, как нельзя быть немного беременной. Какими бы "мотивами" вы не прикрывались", – отметил Соболевский.
Что касается оккупантов, то, как отметил Соболевский, тем нечего предложить жителям Херсонщины, кроме красных флагов и реставрированных памятников советской эпохи. Они прикупили за недорого несколько местных негодяев, которых же сами унижают и бросят сразу же, как только они перестанут быть полезными, написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета.
Пожалуйста, подождите...
Херсонська область, більша частина Запоріжської області, частина Донецької області, майже вся Луганська область, частина Харківської області.
Оранжевим - захвачені території.
Чорним - території "лднр" і криму.
Жовтим - границі областей.
https://deepstatemap.live/
Нам влада цього не показує.
Чи у ватнорилих нема Гугл мап?
В чому проблема.
Чи "політичної волі" немає?
Нагадую в 33 ми один одного їли...
А сидіти в теплій хаті з повним холодильником і писати хто що повинен їсти і де брати на окупованих територіях, як мінімум лицемірно.