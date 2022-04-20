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На Херсонщині російські окупанти "підкуповують" людей простроченою гуманітаркою та сумнівними ліками, - облрада

рф

Окупанти на Херсонщині поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади, підвищуючи градус терору.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Орки підвищують градус терору практично щодня. Вони дуже серйозно поставили за мету повністю припинити діяльність наших гуманітарних ініціатив. Щодня проводяться обшуки у членів нашої команди, а списки на блокпостах поповнюються їхніми прізвищами", – заявив Соболевський.

Він зазначив, що окупантам потрібен у Херсонській області вакуум української влади та гуманітарної підтримки населення, який вони мають заповнити своїм "русским миром", своєю простроченою гуманітаркою, ліками сумнівного походження та якості. А також заповнити своєю пропагандою та тоталітарною ідеологією.

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Окупантам для цього катастрофічно не вистачає підтримки як з боку мешканців області, так і з боку керівників місцевого самоврядування та працівників виконавчого апарату. А без цього налагодити життєдіяльність області за короткий термін практично неможливо, написав Соболевський.

"Ті ж, хто прийняв рішення працювати з орками, – це не тільки залишиться на вашій совісті. За це доведеться відповісти. Не можна бути трошки зрадником, як не можна бути трошки вагітною. Якими б "мотивами" ви не прикривалися", – зазначив Соболевський.

Щодо окупантів, то, як наголосив Соболевський, тим нічого запропонувати жителям Херсонщини, окрім червоних прапорів та реставрованих пам'яток радянської епохи. Вони прикупили за недорого кілька місцевих негідників, яких же самі зневажають і кинуть одразу ж, як тільки вони перестануть бути корисними, написав перший заступник голови Херсонської обласної ради.

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Топ коментарі
+6
Я впевнений що знайдуться поціновувачи. За шмат гнилої ковбаси. У вас хоч матір попроси, То оддасте.
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20.04.2022 11:23
+5
Да розхерачте вже Антонівський міст! Тоді орки в Херсоні опиняться в "котлі". Від Миколаїва до Херсона 60 км. Точка-У - 120 км.
В чому проблема.
Чи "політичної волі" немає?
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20.04.2022 11:45
+3
Смердюче лайно може підкуповувати лише смердючим лайном-бо нічого іньшого окрім смердючого лайна у нього немає...
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20.04.2022 11:18
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Смердюче лайно може підкуповувати лише смердючим лайном-бо нічого іньшого окрім смердючого лайна у нього немає...
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20.04.2022 11:18 Відповісти
Я впевнений що знайдуться поціновувачи. За шмат гнилої ковбаси. У вас хоч матір попроси, То оддасте.
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20.04.2022 11:23 Відповісти
декілька таких поціновувачів вже вмерли від прострочених консерв з гуманітарки кацапів
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20.04.2022 11:34 Відповісти
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20.04.2022 11:28 Відповісти
Взагалі-то Херсонщина окупована кацапами. Кого цікавлять деталі?
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20.04.2022 11:30 Відповісти
Так, якась стара карга з совковим прапором, що бере подачку в окупантів, вже розповсюджується усіма зомбоЗМІ, і де-якими західними
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20.04.2022 11:30 Відповісти
роблять ще одну "рєспубліку"..Крим --Херсон- Донецьк --Луганськ
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20.04.2022 11:34 Відповісти
Они бы еще колорадские ленты раздавать начали придурки
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20.04.2022 11:37 Відповісти
Які території окуповані.

Херсонська область, більша частина Запоріжської області, частина Донецької області, майже вся Луганська область, частина Харківської області.

Оранжевим - захвачені території.

Чорним - території "лднр" і криму.

Жовтим - границі областей.

https://deepstatemap.live/

Нам влада цього не показує.

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20.04.2022 11:40 Відповісти
нам влада і не показувала .що за житомирську трассу були зайшли орки на початку війни..карти малюють для нашого заспокоєння..бо то тимчасово місцеві бої..
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20.04.2022 11:57 Відповісти
Загугли інтерактивна карта бойових дій... Вона навіть на Гугл мап є.
Чи у ватнорилих нема Гугл мап?
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20.04.2022 12:01 Відповісти
Поверьте, лучшая поддержка людей на окупированных территориях ето не ваша гуманитарка а работа нашей артиллерии. Общаясь с людьми выехавшими с окупированной территории, самое приятное для них было ето слышать нашу артиллерию и визжащих и разбегающихся от ужаса окупантов а не гуманитарка.
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20.04.2022 11:45 Відповісти
Да розхерачте вже Антонівський міст! Тоді орки в Херсоні опиняться в "котлі". Від Миколаїва до Херсона 60 км. Точка-У - 120 км.
В чому проблема.
Чи "політичної волі" немає?
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20.04.2022 11:45 Відповісти
Наші думають що цей міст пригодиться. Вони не думають що маскалі його самі підірвуть коли відступатимуть.
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20.04.2022 11:59 Відповісти
Этот мост нужно было взорвать в первый же день войны, тогда бы вообще Херсон был бы практически неприкосновенным для орков. Но у нас нерально тупые командиры во главе кстати с Залужным, которого так пиарастят и восхваляют все кому не лень.
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20.04.2022 12:01 Відповісти
Іди зроби краще. Радник хєров.
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20.04.2022 12:10 Відповісти
Я бы зробив, но я то наивно думал что раз мост с Олешек взорвали, то и антоновский мост тоже взорвут и думал даже возможно газовые баллоны подвести (а то вдруг у военных внезапно нет взрывчатки) но мне сказали что приказ мост ОБОРОНЯТЬ, а не взрывать, так бы они (солдаты) его давно бы взорвали. Так что не трынди, балаболка!
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20.04.2022 12:17 Відповісти
Друже FOG, ці коменти читають не тількі свої, а й чужі. Я так розумію, що ти в Херсоні. Багато тут не розповідай про себе. Після Перемоги вже будемо згадувати, хто що робив. А поки що максимальна обережність!
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20.04.2022 13:14 Відповісти
К ним пришол "руССкий мир". Часть населения юго-востока мечтали об этом. Они счастливы.
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20.04.2022 11:48 Відповісти
В Херсонской области мечтали меньше всего юго-востока, так что не *****. Больше всего мечтателей рузкого мира на Донбассе, потом идет Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, в Херсоне же рузкомирцев практически нет (куда менее 10%), так что не ***** и прикрой хлебальник.
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20.04.2022 11:53 Відповісти
А! Значит таки есть?
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20.04.2022 11:58 Відповісти
Ты совсем имбецил? Они ВЕЗДЕ ЕСТЬ и Киев и Львов тут не исключение, дегенерат ты тупорылый!
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20.04.2022 12:03 Відповісти
иванёптаидивжопуводкинет ты адкель вещаешь
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20.04.2022 11:52 Відповісти
два ватника провокатора админ а ууууу!
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20.04.2022 11:57 Відповісти
Не дай Бог писакам пережити момент коли нічим годувати дитину... Взагалі нічим...
Нагадую в 33 ми один одного їли...
А сидіти в теплій хаті з повним холодильником і писати хто що повинен їсти і де брати на окупованих територіях, як мінімум лицемірно.
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20.04.2022 11:58 Відповісти
 
 