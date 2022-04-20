В Херсоне убили пророссийского блогера Кулешова. ФОТО
В Херсоне российские оккупанты убили пророссийского активиста и блогера Валерия Кулешова.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне российские оккупанты убили местного пророссийского блогера Валерия Кулешова. Видимо, чем-то не подошел новым хозяевам. А может, те просто не разобрались, кто это и приняли Кулешова за украинского активиста. "Русский мир" убивает. Это важно помнить и понимать всем", - рассказал он.
Об убийстве Кулешова также сообщает местное издание Мост.
"В Херсоне убили известного пророссийского активиста и блогера Валерия Кулешова. Об этом сообщили местные паблики и подтвердил лидер местного Нацкорпуса Никита Тютюнник. Позже информацию подтвердили друзья погибшего. Кулешова расстреляли возле его подъезда в Шуменском микрорайоне. Он находился в автомобиле мазда", – пишет издание.
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А сама новина сама по собі чудова, нам менше судів над зрадниками після деокупації
Ви зробили граматичну помилку - зараз слово мос-ква пишуть з дуже маленької літери
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Российские силы используют тактику, известную как "двойной удар", которая специально нацелена на тех, кто прибывает на помощь», - рассказал Кэри в своем https://www.instagram.com/p/Ccgb6CwPTpO/ Instagram во вторник.
https://news.zerkalo.io/cellar/12960.html?c
чому цей поц сидів в авто
а не за гратами СБУ??
Моссад там вже створили, казали.
москали замочили.
Бо тут такого і близько нема.