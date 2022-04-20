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В Херсоне убили пророссийского блогера Кулешова. ФОТО

кулешов

В Херсоне российские оккупанты убили пророссийского активиста и блогера Валерия Кулешова.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне российские оккупанты убили местного пророссийского блогера Валерия Кулешова. Видимо, чем-то не подошел новым хозяевам. А может, те просто не разобрались, кто это и приняли Кулешова за украинского активиста. "Русский мир" убивает. Это важно помнить и понимать всем", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты убивали жителей Киевской области, несмотря на белые повязки, - начальник полиции области Небытов

Об убийстве Кулешова также сообщает местное издание Мост.

"В Херсоне убили известного пророссийского активиста и блогера Валерия Кулешова. Об этом сообщили местные паблики и подтвердил лидер местного Нацкорпуса Никита Тютюнник. Позже информацию подтвердили друзья погибшего. Кулешова расстреляли возле его подъезда в Шуменском микрорайоне. Он находился в автомобиле мазда", – пишет издание.

В Херсоне убили пророссийского блогера Кулешова 01

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Топ комментарии
+106
Одного,? Люди непострадали?
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20.04.2022 12:41
+87
Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло
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20.04.2022 12:43
+69
Собаці собача смерть. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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20.04.2022 12:43
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Одного,? Люди непострадали?
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20.04.2022 12:41 Ответить
Своих не бросают.
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20.04.2022 14:01 Ответить
...находят и киздят.
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20.04.2022 14:47 Ответить
Люди непострадали - ну разве можно так писать? НЕ отдельно .
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20.04.2022 14:02 Ответить
Да, по следам пуль совсем не похоже на "покушение" на Кефира.
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20.04.2022 12:41 Ответить
Может то наци partizanen 🤓 и поделом ватой ему земля со стеклом
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20.04.2022 12:51 Ответить
Не, там все в крісло йшло, ні кулі в корпус чи голову.
А сама новина сама по собі чудова, нам менше судів над зрадниками після деокупації
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20.04.2022 12:59 Ответить
огидні манкурти дохнуть від своїх хазяїв - якщо це не Справедливість, тоді я не знаю що таке справедливіть!
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20.04.2022 12:42 Ответить
Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло
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20.04.2022 12:43 Ответить
Фаршстарт !!!
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20.04.2022 13:19 Ответить
Шыкалат нивинават!
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20.04.2022 13:28 Ответить
Собаці собача смерть. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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20.04.2022 12:43 Ответить
Ирония судьбы .Его убили те ,за кого он так топил
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20.04.2022 12:48 Ответить
Не поверишь, но именно те. Сейчас украинские активисты с автоматом разгуливать в Херсоне точно не будут.
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20.04.2022 13:08 Ответить
То не ирония судьбы, то правда жизни, предателей не жалко.
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20.04.2022 13:34 Ответить
Не ображайте собак! Просто падло здохло!
Ви зробили граматичну помилку - зараз слово мос-ква пишуть з дуже маленької літери
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20.04.2022 14:36 Ответить
У кацапів є така приказка - "Бей своих, чтобы чужие боялись". Але у даному випадку, це маленька, приємна дрібниця.
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20.04.2022 12:43 Ответить
Касапы с руськым блогеров стиралку не поделили. На одну падлюку меньше.
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20.04.2022 12:44 Ответить
Долги нужно возвращатт
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20.04.2022 12:44 Ответить
Мінус.
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20.04.2022 12:44 Ответить
Стремоусова надо ликвидировать. Кулешов то такое
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20.04.2022 12:45 Ответить
рашисты уйдут а Стремоусовы остануться
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20.04.2022 12:46 Ответить
может то и не окупанты а партизаны показали что нужно делать с колаборантами
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20.04.2022 12:45 Ответить
Що, курво, допомогли тобі твої мокші?!
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20.04.2022 12:46 Ответить
Слава Україні !
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20.04.2022 12:46 Ответить
"Ну що синку, допомогли тобі твої москалі?"
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20.04.2022 12:46 Ответить
Вывсеврете он утонул
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20.04.2022 12:46 Ответить
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20.04.2022 12:51 Ответить
Та й хрен з ним. Земля бетоном
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20.04.2022 12:47 Ответить
Буде кацапам туалети мити у концертному залі де Кабзон співає 😁
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20.04.2022 12:47 Ответить
яке прикре самогубство ... а можна ще десяток прокацапських блохєрів на концерт кабзона відправити?
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20.04.2022 12:48 Ответить
русский мир он таков, не жалеет никого, для него нет ни своих ни чужих, его задача - уничтожить всех. Украина остановит это недоразумение. Слава ВСУ, Слава Украине!
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20.04.2022 12:48 Ответить
здох, да і хрен із ним
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20.04.2022 12:48 Ответить
Прицельно влупили. В машину шефира чото так кучно не прилетело в свое время. попали токо в ногу шофера шерифа. и то не факт
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20.04.2022 12:50 Ответить
Есть мечта услышать новость:
- в Москве повесили пропагандиста В. Соловьева и расстреляли чету **********
- в. Крыму, на даче Д.Киселева найден радиоактивный пепел. Это все, что осталось от хозяина
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20.04.2022 12:50 Ответить
в Маріуполі в 2014 році теж кацапку,яка"за рускє мір"кричала, розірвало на шматки..тоді ракета прилетіла від "асвабадітєлєй"
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20.04.2022 12:51 Ответить
В 2015 м
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20.04.2022 13:44 Ответить
Свидетелем обстрела центра Харькова 17 апреля стал американский кинорежиссер Кэри Фукунага, который известен по работам над «Джейн Эйр», сериалу «Настоящий детектив» и последней частью франшизы о Джеймсе Бонде «007: Не время умирать». Режиссер с середины марта находится в Украине - работает в гуманитарных миссиях.
Российские силы используют тактику, известную как "двойной удар", которая специально нацелена на тех, кто прибывает на помощь», - рассказал Кэри в своем https://www.instagram.com/p/Ccgb6CwPTpO/ Instagram во вторник.
https://news.zerkalo.io/cellar/12960.html?c
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20.04.2022 12:52 Ответить
случілась с мальчіком пізда в маздє
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20.04.2022 12:53 Ответить
по пи..дє пішов в маздє
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20.04.2022 13:13 Ответить
Отправился к алесе бузине. А я сколько лет писал, что и портнова нада туда же отправить. но воз и ныне там...
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20.04.2022 13:06 Ответить
В этой новости всё ПРЕКРАСНО!
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20.04.2022 12:56 Ответить
Хоч якась користь з орків.
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20.04.2022 12:57 Ответить
якшо наша кантора поблажлива до ворогів України, то доводиться ворогам вибивати ворогів. То може й ліпше, бо сбу максимум на условку спромоглось, а тут уконтропупілі на мєстє
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20.04.2022 12:57 Ответить
А чому не можна розглядати версію що це наші партизани?
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20.04.2022 12:58 Ответить
думаю рашапрогандоны так и скажут...
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20.04.2022 13:06 Ответить
карма она такая карма ...
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20.04.2022 12:58 Ответить
Если к этому возрасту ума не набрался (а "русский мир" - это для ДЕБИЛОВ), то уже не прибавится, нисколько не жаль (бывают дураки по молодости и неопытности, кстати "няша-прокурорша Крыма" начинает потихоньку "прозревать" и понимать в какое "русское" гавно вляпалась, бабы обычно дуры, поэтому им есть скидка по возрасту до 45-ти лет, а зрелых мужиков за 35 и старых пердунов жалеть не надо)!
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20.04.2022 12:59 Ответить
Да шо она там начинает прозревать. Ее использовали а потом на мороз вьіставили как последнюю шлюху, коей она в сущности и является. Вот она и прозревает.
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20.04.2022 13:16 Ответить
собаке собачья смерть!
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20.04.2022 12:59 Ответить
А хто це зробив?
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20.04.2022 13:01 Ответить
Петушарій на черзі....
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20.04.2022 13:09 Ответить
Бравооо!!! Награда нашла героя
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20.04.2022 13:12 Ответить
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20.04.2022 13:15 Ответить
Вычеркиваю.
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20.04.2022 13:17 Ответить
Це добре,але в мене питання:
чому цей поц сидів в авто
а не за гратами СБУ??
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20.04.2022 13:23 Ответить
Сподіваюсь, що наступного прорашистського блогера, якого замочать рашисти - буде пєтушарій
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20.04.2022 13:23 Ответить
Повний рожок атоматної черги зовні автомобіля - яке прикре самогубство.
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20.04.2022 13:27 Ответить
Щеб шарія так, в Іспанії.

Моссад там вже створили, казали.
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20.04.2022 13:29 Ответить
а шо такое шо с ним
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20.04.2022 13:29 Ответить
убили що, участник ато в 14 году, бывший опер
москали замочили.
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20.04.2022 13:35 Ответить
А чого на Мазді , а як же дЖігулі аналоговнєт . Несрепно якось вів себе
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20.04.2022 13:35 Ответить
У вас, певно, фотографії якогось іншого автомобіля.
Бо тут такого і близько нема.
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20.04.2022 14:49 Ответить
Это что-то аутоиммунное?...
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20.04.2022 13:55 Ответить
Нє , ну кльово , чо . ))) Шуфрича ще не розстріляли ? Мураєва ?
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20.04.2022 14:02 Ответить
На заметку остальным фанатам совка и российской империи - вас убъёт свои же. Просто так. Им по барабану.
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20.04.2022 14:06 Ответить
Колаборанти на окупованій території є законною ціллю. І мають знищуватись постійно, планомірно до ноги.
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20.04.2022 14:10 Ответить
АЛЕКС БРЕЖНЕВ ТАКАЯ ЖЕ ГНИДА
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20.04.2022 14:20 Ответить
Яке прикре самогубство!
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20.04.2022 14:25 Ответить
Южноукраїнському пітару колоборанту Надьожі, який звав путєна, приготуватись. Кулєшов та Стрємоусов його кєнти-калєги
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20.04.2022 14:42 Ответить
Звизда знайшла героя.
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20.04.2022 15:19 Ответить
Не первый раз вижу "блогера", блог которого невозможно найти.
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20.04.2022 15:24 Ответить
За шо баролся - на то і нАпоролся, нє? 👏
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20.04.2022 16:05 Ответить
Как же єто магло праiзайтi? Нє панiмаю.
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21.04.2022 09:05 Ответить
 
 