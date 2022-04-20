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У Херсоні вбили проросійського блогера Кулешова. ФОТО

кулешов

У Херсоні російські окупанти вбили проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні російські окупанти вбили місцевого проросійського блогера Валерія Кулешова. Певне, чимось не підійшов новим господарям. А може, ті просто не розібралися, хто це і прийняли Кулешова за українського активіста. "Русский мир"  убиває. Це важливо пам'ятати та розуміти всім", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Херсоні росіяни призначили окупаційного "голову" - депутата Держдуми РФ Кастюкевича

Про це вбивство Кулешова також повідомляє місцеве видання Мост.

"В Херсоні вбили відомого проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова. Про це повідомили місцеві пабліки та підтвердив лідер місцевого Нацкорпусу Микита Тютюнник. Пізніше інформацію підтвердили друзі загиблого. Кулешова, розстріляли біля його під'їзду у Шуменському мікрорайоні. Він знаходився в автомобілі Мазда сірого кольору", - пише видання.

У Херсоні вбили проросійського блогера Кулешова 01

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Топ коментарі
+106
Одного,? Люди непострадали?
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20.04.2022 12:41
+87
Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло
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20.04.2022 12:43
+69
Собаці собача смерть. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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20.04.2022 12:43
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Одного,? Люди непострадали?
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20.04.2022 12:41 Відповісти
Своих не бросают.
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20.04.2022 14:01 Відповісти
...находят и киздят.
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20.04.2022 14:47 Відповісти
Люди непострадали - ну разве можно так писать? НЕ отдельно .
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20.04.2022 14:02 Відповісти
Да, по следам пуль совсем не похоже на "покушение" на Кефира.
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20.04.2022 12:41 Відповісти
Может то наци partizanen 🤓 и поделом ватой ему земля со стеклом
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20.04.2022 12:51 Відповісти
Не, там все в крісло йшло, ні кулі в корпус чи голову.
А сама новина сама по собі чудова, нам менше судів над зрадниками після деокупації
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20.04.2022 12:59 Відповісти
огидні манкурти дохнуть від своїх хазяїв - якщо це не Справедливість, тоді я не знаю що таке справедливіть!
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20.04.2022 12:42 Відповісти
Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло
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20.04.2022 12:43 Відповісти
Фаршстарт !!!
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20.04.2022 13:19 Відповісти
Шыкалат нивинават!
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20.04.2022 13:28 Відповісти
Собаці собача смерть. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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20.04.2022 12:43 Відповісти
Ирония судьбы .Его убили те ,за кого он так топил
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20.04.2022 12:48 Відповісти
Не поверишь, но именно те. Сейчас украинские активисты с автоматом разгуливать в Херсоне точно не будут.
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20.04.2022 13:08 Відповісти
То не ирония судьбы, то правда жизни, предателей не жалко.
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20.04.2022 13:34 Відповісти
Не ображайте собак! Просто падло здохло!
Ви зробили граматичну помилку - зараз слово мос-ква пишуть з дуже маленької літери
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20.04.2022 14:36 Відповісти
У кацапів є така приказка - "Бей своих, чтобы чужие боялись". Але у даному випадку, це маленька, приємна дрібниця.
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20.04.2022 12:43 Відповісти
Касапы с руськым блогеров стиралку не поделили. На одну падлюку меньше.
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20.04.2022 12:44 Відповісти
Долги нужно возвращатт
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20.04.2022 12:44 Відповісти
Мінус.
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20.04.2022 12:44 Відповісти
Стремоусова надо ликвидировать. Кулешов то такое
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20.04.2022 12:45 Відповісти
рашисты уйдут а Стремоусовы остануться
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20.04.2022 12:46 Відповісти
может то и не окупанты а партизаны показали что нужно делать с колаборантами
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20.04.2022 12:45 Відповісти
Що, курво, допомогли тобі твої мокші?!
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20.04.2022 12:46 Відповісти
Слава Україні !
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20.04.2022 12:46 Відповісти
"Ну що синку, допомогли тобі твої москалі?"
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20.04.2022 12:46 Відповісти
Вывсеврете он утонул
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20.04.2022 12:46 Відповісти
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20.04.2022 12:51 Відповісти
Та й хрен з ним. Земля бетоном
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20.04.2022 12:47 Відповісти
Буде кацапам туалети мити у концертному залі де Кабзон співає 😁
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20.04.2022 12:47 Відповісти
яке прикре самогубство ... а можна ще десяток прокацапських блохєрів на концерт кабзона відправити?
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20.04.2022 12:48 Відповісти
русский мир он таков, не жалеет никого, для него нет ни своих ни чужих, его задача - уничтожить всех. Украина остановит это недоразумение. Слава ВСУ, Слава Украине!
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20.04.2022 12:48 Відповісти
здох, да і хрен із ним
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20.04.2022 12:48 Відповісти
Прицельно влупили. В машину шефира чото так кучно не прилетело в свое время. попали токо в ногу шофера шерифа. и то не факт
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20.04.2022 12:50 Відповісти
Есть мечта услышать новость:
- в Москве повесили пропагандиста В. Соловьева и расстреляли чету **********
- в. Крыму, на даче Д.Киселева найден радиоактивный пепел. Это все, что осталось от хозяина
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20.04.2022 12:50 Відповісти
в Маріуполі в 2014 році теж кацапку,яка"за рускє мір"кричала, розірвало на шматки..тоді ракета прилетіла від "асвабадітєлєй"
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20.04.2022 12:51 Відповісти
В 2015 м
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20.04.2022 13:44 Відповісти
Свидетелем обстрела центра Харькова 17 апреля стал американский кинорежиссер Кэри Фукунага, который известен по работам над «Джейн Эйр», сериалу «Настоящий детектив» и последней частью франшизы о Джеймсе Бонде «007: Не время умирать». Режиссер с середины марта находится в Украине - работает в гуманитарных миссиях.
Российские силы используют тактику, известную как "двойной удар", которая специально нацелена на тех, кто прибывает на помощь», - рассказал Кэри в своем https://www.instagram.com/p/Ccgb6CwPTpO/ Instagram во вторник.
https://news.zerkalo.io/cellar/12960.html?c
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20.04.2022 12:52 Відповісти
случілась с мальчіком пізда в маздє
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20.04.2022 12:53 Відповісти
по пи..дє пішов в маздє
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20.04.2022 13:13 Відповісти
Отправился к алесе бузине. А я сколько лет писал, что и портнова нада туда же отправить. но воз и ныне там...
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20.04.2022 13:06 Відповісти
В этой новости всё ПРЕКРАСНО!
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20.04.2022 12:56 Відповісти
Хоч якась користь з орків.
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20.04.2022 12:57 Відповісти
якшо наша кантора поблажлива до ворогів України, то доводиться ворогам вибивати ворогів. То може й ліпше, бо сбу максимум на условку спромоглось, а тут уконтропупілі на мєстє
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20.04.2022 12:57 Відповісти
А чому не можна розглядати версію що це наші партизани?
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20.04.2022 12:58 Відповісти
думаю рашапрогандоны так и скажут...
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20.04.2022 13:06 Відповісти
карма она такая карма ...
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20.04.2022 12:58 Відповісти
Если к этому возрасту ума не набрался (а "русский мир" - это для ДЕБИЛОВ), то уже не прибавится, нисколько не жаль (бывают дураки по молодости и неопытности, кстати "няша-прокурорша Крыма" начинает потихоньку "прозревать" и понимать в какое "русское" гавно вляпалась, бабы обычно дуры, поэтому им есть скидка по возрасту до 45-ти лет, а зрелых мужиков за 35 и старых пердунов жалеть не надо)!
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20.04.2022 12:59 Відповісти
Да шо она там начинает прозревать. Ее использовали а потом на мороз вьіставили как последнюю шлюху, коей она в сущности и является. Вот она и прозревает.
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20.04.2022 13:16 Відповісти
собаке собачья смерть!
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20.04.2022 12:59 Відповісти
А хто це зробив?
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20.04.2022 13:01 Відповісти
Петушарій на черзі....
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20.04.2022 13:09 Відповісти
Бравооо!!! Награда нашла героя
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20.04.2022 13:12 Відповісти
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20.04.2022 13:15 Відповісти
Вычеркиваю.
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20.04.2022 13:17 Відповісти
Це добре,але в мене питання:
чому цей поц сидів в авто
а не за гратами СБУ??
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20.04.2022 13:23 Відповісти
Сподіваюсь, що наступного прорашистського блогера, якого замочать рашисти - буде пєтушарій
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20.04.2022 13:23 Відповісти
Повний рожок атоматної черги зовні автомобіля - яке прикре самогубство.
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20.04.2022 13:27 Відповісти
Щеб шарія так, в Іспанії.

Моссад там вже створили, казали.
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20.04.2022 13:29 Відповісти
а шо такое шо с ним
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20.04.2022 13:29 Відповісти
убили що, участник ато в 14 году, бывший опер
москали замочили.
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20.04.2022 13:35 Відповісти
А чого на Мазді , а як же дЖігулі аналоговнєт . Несрепно якось вів себе
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20.04.2022 13:35 Відповісти
У вас, певно, фотографії якогось іншого автомобіля.
Бо тут такого і близько нема.
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20.04.2022 14:49 Відповісти
Это что-то аутоиммунное?...
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20.04.2022 13:55 Відповісти
Нє , ну кльово , чо . ))) Шуфрича ще не розстріляли ? Мураєва ?
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20.04.2022 14:02 Відповісти
На заметку остальным фанатам совка и российской империи - вас убъёт свои же. Просто так. Им по барабану.
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20.04.2022 14:06 Відповісти
Колаборанти на окупованій території є законною ціллю. І мають знищуватись постійно, планомірно до ноги.
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20.04.2022 14:10 Відповісти
АЛЕКС БРЕЖНЕВ ТАКАЯ ЖЕ ГНИДА
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20.04.2022 14:20 Відповісти
Яке прикре самогубство!
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20.04.2022 14:25 Відповісти
Южноукраїнському пітару колоборанту Надьожі, який звав путєна, приготуватись. Кулєшов та Стрємоусов його кєнти-калєги
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20.04.2022 14:42 Відповісти
Звизда знайшла героя.
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20.04.2022 15:19 Відповісти
Не первый раз вижу "блогера", блог которого невозможно найти.
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20.04.2022 15:24 Відповісти
За шо баролся - на то і нАпоролся, нє? 👏
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20.04.2022 16:05 Відповісти
Как же єто магло праiзайтi? Нє панiмаю.
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21.04.2022 09:05 Відповісти
 
 