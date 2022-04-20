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Украина (44294) Эстония (1352) Таллин (8)

В Таллинне будет площадь Украины

естонія

Мэрия Таллинна в среду приняла решение о создании в эстонской столице площади Украины.

Об этом сообщил вице-мэр эстонской столицы Йоозеп Вимм, передает Цензор.НЕТ, об этом проинформировала "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По словам Вимма, городская комиссия по топонимам предложила управе учесть три возможных расположения будущей площади.

"Самым достойным из них показался вариант создать площадь Украины в парке Лембиту, расположенном сзади здания Министерства иностранных дел. По нескольким причинам это символическое место. Почти все здания в этом секторе были уничтожены во время мартовской бомбардировки 1944 года. Министерство иностранных дел рядом. С другой стороны, расположена площадь Исландии, поэтому площадь Украины и площадь Исландии вместе образовали бы такой законченный ансамбль", - рассказал вице-мэр.

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Кроме того, парк Лембиту отличается очень высокой плотностью использования. Можно будет придать этой зоне новое качество с точки зрения городского пространства, чтобы люди задумались о том, что объединяет народы Эстонии и Украины. Также это позволит достойно помнить вклад Украины в оборону всей Европы", - добавил Йоозеп Вимм.

Вице-мэр добавил, что после принятия принципиального решения о создании площади Украины необходимо пройти различные бюрократические процедуры – получить согласие со стороны разных ведомств, провести публичное обсуждение названия, дав возможность жителям высказать свое мнение, и тому подобное.

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На вопрос, когда площадь Украины могла бы официально появиться в Таллине, вице-мэр ответил, что "до лета".

"Мы ни в коем случае не планируем затягивать этот процесс. Напротив, мы постараемся сделать это как можно быстрее, но есть также определенные процедурные сроки. Например, публичное обсуждение требует выдерживания определенного времени, чтобы люди могли высказать свое мнение", - сказал он.

По словам Вимма, идея создания в Таллинне площади Украины также обсуждалась с послом Украины в Эстонии.
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Естонцям-респект...
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20.04.2022 12:43 Ответить
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20.04.2022 12:45 Ответить
От этой песни группы Ногу Свело! в рашке подгорело "Русские, мы все просрали..." https://www.pg8.ru/2022/04/blog-post_20.html
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20.04.2022 12:51 Ответить
Ураа! Надо бы назвать эту площадь в районе Таллинна - Ласнамяэ, где проживает основная часть русскоязычных совков!
И отдельное спасибо Цензору за правильное правописание столицы Эстонии - Таллинн, с двумя "н"..
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20.04.2022 13:03 Ответить
Після ПЕРЕМОГИ України , ( А ЦЕ--- БУДЕ 100%), в Україні теж будуть вулиці, парки, сквери з іменами Ваших Героїв!!!
Дякуємо Вам за допомогу !!!
Дякуємо Естонія,Латвія,Литва!!!
Хочу, щоб такі НАЗВИ наших друзів були на території України!!!

Metsavennad, Miško broliai, Meža brāļi !!!
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20.04.2022 13:22 Ответить
Üheskoos võidame *********!
Разом переможемо незважаючи ні на що!
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20.04.2022 15:24 Ответить
 
 