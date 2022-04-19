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В Германии готовили "Украинский борщ единения". ФОТО

борщ

18 апреля в городе Шверин (Германия) Международный штаб помощи украинцам вместе с Общественной организацией "Институт культуры Украины" (ИКУ) при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины провели акцию "Украинский борщ единения".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МКИП.

В рамках акции Евгений Клопотенко, известный шеф-повар и председатель ОО "Институт культуры Украины", и Марина Соботюк, исследовательница традиций украинской культуры, координатор проекта "Украинский борщ единения", представили борщ, который предлагается признать элементом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за войны в Украине под угрозой оказалось мировое наследие. На сегодняшний день повреждено 53 объекта, - ЮНЕСКО

"Мы уже посетили Варшаву. Нам было важно показать наше идентичное блюдо. Цель проста - объединить украинцев и людей мира, чтобы закупить продуктовые наборы для нуждающихся украинцев", - отметила Марина Соботюк.

В Германии готовили Украинский борщ единения 01

Она также проинформировала о пути борща в ЮНЕСКО: "Мы собрали по всей стране доказательные материалы, что украинский борщ - идентичное и традиционное блюдо украинцев, которое уже не одно столетие передается нам из поколения в поколение. Поэтому, совместно с нашими МКИП (Министерство культуры и информационной политики Украины и МИД, номинационное досье этого элемента было представлено ЮНЕСКО, для включения борща в список нематериального культурного наследия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина стала ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО, - Ткаченко

Украинский борщ могли отведать приглашенные бизнесмены, дипломаты, представители украинской диаспоры и все желающие. Ведь цель акции "Украинский борщ единения" - угостить как можно больше людей украинским борщом и научить всех готовить, а также объединить украинцев мира для поддержки и сбора гуманитарной помощи своим соотечественникам в Украине.

В Германии готовили Украинский борщ единения 02

Мероприятие состоялось по приглашению Украинско-Германского культурного Центра "Сич", президента города Шверина (Германия) Сейбастбяна Элерса и глав общин: Грамбовая Свен Бальтруш, Гроз Брюц, Штефан Майер, владельца сети Аптек Löwenaphotheke Вузеке Ханс.

Напомним, проект стартовал 13 апреля 2022 года из Польши по приглашению "Общества Друзей Украины в Варшаве" и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

В Германии готовили Украинский борщ единения 03

Автор: 

Германия (6962) Украина (44947) ЮНЕСКО (213)


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Топ комментарии
+11
Манька захерова сгорит до тла. Ведь украинский борщ-"это нацизм". 😆
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19.04.2022 14:55
+11
Оте чорне в кастрюлі він називає борщем? моя дружина в 100 разів краще зготує. Ганьба поїхала за кордон
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19.04.2022 14:56
+7
Мене цікавить, що робить цей бугай Клопотенко в Нимеччині??? Чого він не в теробороні (як мінімум)???
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19.04.2022 15:01
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Правила форума Совет форумчан
Лучше оружие дайте, а не херней страдайте...
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19.04.2022 14:54 Ответить
Ну..Клопотенко окрім вареника навряд чи щось дасть.🤷
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19.04.2022 14:56 Ответить
он призывного возраста, как его выпустили ?
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19.04.2022 15:00 Ответить
не для того матка квітку ростила, что не понятно?
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19.04.2022 15:10 Ответить
Дадут, а от УКРАИНСКОГО БОРЩА страдает и истерит машка, озабочено.
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19.04.2022 15:42 Ответить
Дадут, а от УКРАИНСКОГО БОРЩА страдает машка за.херова, озабоченно.
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19.04.2022 15:45 Ответить
Манька захерова сгорит до тла. Ведь украинский борщ-"это нацизм". 😆
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19.04.2022 14:55 Ответить
Вернее его символ. ))
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19.04.2022 15:37 Ответить
Оте чорне в кастрюлі він називає борщем? моя дружина в 100 разів краще зготує. Ганьба поїхала за кордон
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19.04.2022 14:56 Ответить
Піар додає багато якостей до страви. Це таке саме, як отой венесуелець Родрігес чи Хіменес..,чи як там його. Приїхало якесь із столовки в Каракасі-і вже шеф-повар. Бо на СТБ показали. ))
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19.04.2022 15:01 Ответить
стб така ж ****** как и г+г. там оксана мраченко була звяздой
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19.04.2022 15:11 Ответить
Точно какое то не понятное👍
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19.04.2022 15:03 Ответить
По ходу то сливовый борщ...
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19.04.2022 15:04 Ответить
визуально то точно не борщ, а якась постна дрочь
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19.04.2022 15:12 Ответить
Мене цікавить, що робить цей бугай Клопотенко в Нимеччині??? Чого він не в теробороні (як мінімум)???
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19.04.2022 15:01 Ответить
краще нехай десь там готує ніж в Україні, ще потравить, он вже меню для школи складав. хоча є і інша корисна робота, завали розбирати, наприклад там би пригодився.
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19.04.2022 16:18 Ответить
він маньку облігацію довів . то уже багато зробив . а якщо ще вийде з юнеско , признати борщ украхнською спадщиною. , то він зробить не мало . ти он теж не в окопі сидиш .
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19.04.2022 16:44 Ответить
Краще ти свою хлєбарєзку закрий, чого цей повар наріка по німеччинам шастає, роботи в Україні не має?))
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19.04.2022 16:47 Ответить
Ми і так з геррфюрерами єдині.
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19.04.2022 15:06 Ответить
Машка захарова мабуть зі злості рве на собі волосіння...
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19.04.2022 15:06 Ответить
Машка Захерова очинь любит ЩИ - хоть хер Лаврова полощи
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19.04.2022 15:12 Ответить
с пампушками?
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19.04.2022 15:19 Ответить
недавно был в Украине уже в Германии обалдеть. То есть есть избранные которым можно за границу
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19.04.2022 15:21 Ответить
Ну. й до чого ці вередування? Що. від ньго більше користі буде на фронті. якщо він не тримав зброю в руках. Це дуже добре. що ідуть та показують нашу культуру. показують. що ми -нація. а не * так ви всі вихідці з союзу- руськіє* Так було! Але так вже ніколи не буде. Знаю по собі. 23 роки тому приіхала в Грецію. та коли казала. що з України. то казали. *а росіда*?
Тепер вже всі знають. що ми зовсім різні. Дівчата нащі -кращі. скоромніщі. роботящі. Вже давно читаю оголошення на роботу і перевагу надають жінкам з України.
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19.04.2022 15:53 Ответить
на фронтв не тільки автомат треба тримати, там і інша робота є, окопи копати, прибирати, їсти його готувати ставитти не треба, шкільного меню досить.
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19.04.2022 16:20 Ответить
Скільки ж тут неадекватів пасеться! І всі прямо з окопів...
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19.04.2022 15:35 Ответить
выдай автомат и отведи в окоп
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20.04.2022 05:30 Ответить
Вот правильно: УКРАИНСКИЙ БОРЩ.
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19.04.2022 15:40 Ответить
може так - Український борщ .
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19.04.2022 16:41 Ответить
Можно приготовить ещё флотский борщ по черноморскому рецепту. Обязательный ингредиент в нём - обломки "кораблекрушения парахода "мацква".
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19.04.2022 15:42 Ответить
Справжній Український борщ,готується без картоплі.
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19.04.2022 15:47 Ответить
І називаєтца щи, хоть *** палащі...)))
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19.04.2022 16:30 Ответить
У Німеччині готували "Український борщ єднання". ФОТО Джерело:

"Нєонацьісти, єкстрємісти, біндєравцьі, неохфахшистьі, єсєсавці, нінавіжу!!!!11"

"захЄрова"©
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19.04.2022 15:56 Ответить
​Стала известна реакция МИДа оркостана на эту новость.
В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.
Руководитель ведомства Сергей "конь педальный" Лавров не смог посетить брифинг в связи с возникшей паникой на мировых рынках овса и других фуражных культур.
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19.04.2022 15:57 Ответить
клопотенко придворний кухар не хоче зварити борщу захисникам України, українцям які на фронті...?
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19.04.2022 16:28 Ответить
у Захарвої тепер інфаркт , інсульт і повна срака .
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19.04.2022 16:38 Ответить
Якась херня без м'яса на фото😒
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19.04.2022 17:22 Ответить
 
 