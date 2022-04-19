В Германии готовили "Украинский борщ единения". ФОТО
18 апреля в городе Шверин (Германия) Международный штаб помощи украинцам вместе с Общественной организацией "Институт культуры Украины" (ИКУ) при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины провели акцию "Украинский борщ единения".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МКИП.
В рамках акции Евгений Клопотенко, известный шеф-повар и председатель ОО "Институт культуры Украины", и Марина Соботюк, исследовательница традиций украинской культуры, координатор проекта "Украинский борщ единения", представили борщ, который предлагается признать элементом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
"Мы уже посетили Варшаву. Нам было важно показать наше идентичное блюдо. Цель проста - объединить украинцев и людей мира, чтобы закупить продуктовые наборы для нуждающихся украинцев", - отметила Марина Соботюк.
Она также проинформировала о пути борща в ЮНЕСКО: "Мы собрали по всей стране доказательные материалы, что украинский борщ - идентичное и традиционное блюдо украинцев, которое уже не одно столетие передается нам из поколения в поколение. Поэтому, совместно с нашими МКИП (Министерство культуры и информационной политики Украины и МИД, номинационное досье этого элемента было представлено ЮНЕСКО, для включения борща в список нематериального культурного наследия".
Украинский борщ могли отведать приглашенные бизнесмены, дипломаты, представители украинской диаспоры и все желающие. Ведь цель акции "Украинский борщ единения" - угостить как можно больше людей украинским борщом и научить всех готовить, а также объединить украинцев мира для поддержки и сбора гуманитарной помощи своим соотечественникам в Украине.
Мероприятие состоялось по приглашению Украинско-Германского культурного Центра "Сич", президента города Шверина (Германия) Сейбастбяна Элерса и глав общин: Грамбовая Свен Бальтруш, Гроз Брюц, Штефан Майер, владельца сети Аптек Löwenaphotheke Вузеке Ханс.
Напомним, проект стартовал 13 апреля 2022 года из Польши по приглашению "Общества Друзей Украины в Варшаве" и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.
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