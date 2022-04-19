В Германии готовили "Украинский борщ единения". ФОТО

18 апреля в городе Шверин (Германия) Международный штаб помощи украинцам вместе с Общественной организацией "Институт культуры Украины" (ИКУ) при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины провели акцию "Украинский борщ единения".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МКИП.

В рамках акции Евгений Клопотенко, известный шеф-повар и председатель ОО "Институт культуры Украины", и Марина Соботюк, исследовательница традиций украинской культуры, координатор проекта "Украинский борщ единения", представили борщ, который предлагается признать элементом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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"Мы уже посетили Варшаву. Нам было важно показать наше идентичное блюдо. Цель проста - объединить украинцев и людей мира, чтобы закупить продуктовые наборы для нуждающихся украинцев", - отметила Марина Соботюк.

Она также проинформировала о пути борща в ЮНЕСКО: "Мы собрали по всей стране доказательные материалы, что украинский борщ - идентичное и традиционное блюдо украинцев, которое уже не одно столетие передается нам из поколения в поколение. Поэтому, совместно с нашими МКИП (Министерство культуры и информационной политики Украины и МИД, номинационное досье этого элемента было представлено ЮНЕСКО, для включения борща в список нематериального культурного наследия".

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Украинский борщ могли отведать приглашенные бизнесмены, дипломаты, представители украинской диаспоры и все желающие. Ведь цель акции "Украинский борщ единения" - угостить как можно больше людей украинским борщом и научить всех готовить, а также объединить украинцев мира для поддержки и сбора гуманитарной помощи своим соотечественникам в Украине.

Мероприятие состоялось по приглашению Украинско-Германского культурного Центра "Сич", президента города Шверина (Германия) Сейбастбяна Элерса и глав общин: Грамбовая Свен Бальтруш, Гроз Брюц, Штефан Майер, владельца сети Аптек Löwenaphotheke Вузеке Ханс.

Напомним, проект стартовал 13 апреля 2022 года из Польши по приглашению "Общества Друзей Украины в Варшаве" и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.