У Німеччині готували "Український борщ єднання". ФОТО

18 квітня в місті Шверін (Німеччина) Міжнародний штаб допомоги українцям разом з Громадською організацією "Інститут культури України" (ІКУ) за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України провели акцію "Український борщ єднання".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МКІП.

У межах акції Євген Клопотенко, відомий шеф-кухар та Голова ГО "Інститут культури України", та Марина Соботюк, дослідниця традицій української культури, координатор проєкту "Український борщ єднання", презентували борщ, який пропонується визнати елементом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

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"Ми вже відвідали Варшаву. Нам було важливо показати нашу ідентичну страву. Мета проста - об’єднати українців і людей світу, щоб закупити продуктові набори для українців, які того потребують", - зазначила Марина Соботюк.

Вона також поінформувала про шлях борщу до ЮНЕСКО: "Ми зібрали по всій країні доказові матеріали, що український борщ - ідентична і традиційна страва українців, яка вже не одне століття передається нам із покоління в покоління. Тому, спільно з нашими МКІП (Міністерство культури та інформаційної політики України) та МЗС, номінаційне досьє цього елементу було подано до ЮНЕСКО, для включення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини".

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Український борщ могли скуштувати запрошені бізнесмени, дипломати, представники української діаспори та всі охочі. Адже мета акції "Український борщ єднання" - пригостити якомога більше людей українським борщем й навчити всіх його готувати, а також об'єднати українців світу задля підтримки та збору гуманітарної допомоги своїм співвітчизникам в Україні.

Захід відбувся на запрошення Українсько-Німецького культурного Центру "Січ", президента міста Шверіна (Німеччина) Сейбастбяна Елерса та голів громад: Грамбова Свен Бальтруш, Гроз Брюц, Штефан Маєр, власника сітки Аптек Löwenaphotheke Вузеке Ханс Йорк та Франка Порша, власника Норд Дата.

Нагадаємо, проєкт стартував 13 квітня 2022 року з Польщі на запрошення "Товариства Друзів України в Варшаві" й за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.