УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7678 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 573 37

У Німеччині готували "Український борщ єднання". ФОТО

борщ

18 квітня в місті Шверін (Німеччина) Міжнародний штаб допомоги українцям разом з Громадською організацією "Інститут культури України" (ІКУ) за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України провели акцію "Український борщ єднання".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МКІП.

У межах акції Євген Клопотенко, відомий шеф-кухар та Голова ГО "Інститут культури України", та Марина Соботюк, дослідниця традицій української культури, координатор проєкту "Український борщ єднання", презентували борщ, який пропонується визнати елементом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Читайте також: Глава Мінкульту Ткаченко: У росЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху

"Ми вже відвідали Варшаву. Нам було важливо показати нашу ідентичну страву. Мета проста - об’єднати українців і людей світу, щоб закупити продуктові набори для українців, які того потребують", - зазначила Марина Соботюк.

У Німеччині готували Український борщ єднання 01

Вона також поінформувала про шлях борщу до ЮНЕСКО: "Ми зібрали по всій країні доказові матеріали, що український борщ - ідентична і традиційна страва українців, яка вже не одне століття передається нам із покоління в покоління. Тому, спільно з нашими МКІП (Міністерство культури та інформаційної політики України) та МЗС, номінаційне досьє цього елементу було подано до ЮНЕСКО, для включення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини".

Читайте також: Україна стала ближче до внесення борщу в нематеріальну спадщину ЮНЕСКО, - Ткаченко

Український борщ могли скуштувати запрошені бізнесмени, дипломати, представники української діаспори та всі охочі. Адже мета акції "Український борщ єднання" - пригостити якомога більше людей українським борщем й навчити всіх його готувати, а також об'єднати українців світу задля підтримки та збору гуманітарної допомоги своїм співвітчизникам в Україні.

У Німеччині готували Український борщ єднання 02

Захід відбувся на запрошення Українсько-Німецького культурного Центру "Січ", президента міста Шверіна (Німеччина) Сейбастбяна Елерса та голів громад: Грамбова Свен Бальтруш, Гроз Брюц, Штефан Маєр, власника сітки Аптек Löwenaphotheke Вузеке Ханс Йорк та Франка Порша, власника Норд Дата.

Нагадаємо, проєкт стартував 13 квітня 2022 року з Польщі на запрошення "Товариства Друзів України в Варшаві" й за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

У Німеччині готували Український борщ єднання 03

Автор: 

Німеччина (7361) Україна (5895) ЮНЕСКО (164)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Манька захерова сгорит до тла. Ведь украинский борщ-"это нацизм". 😆
показати весь коментар
19.04.2022 14:55
+11
Оте чорне в кастрюлі він називає борщем? моя дружина в 100 разів краще зготує. Ганьба поїхала за кордон
показати весь коментар
19.04.2022 14:56
+7
Мене цікавить, що робить цей бугай Клопотенко в Нимеччині??? Чого він не в теробороні (як мінімум)???
показати весь коментар
19.04.2022 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше оружие дайте, а не херней страдайте...
показати весь коментар
19.04.2022 14:54 Відповісти
Ну..Клопотенко окрім вареника навряд чи щось дасть.🤷
показати весь коментар
19.04.2022 14:56 Відповісти
он призывного возраста, как его выпустили ?
показати весь коментар
19.04.2022 15:00 Відповісти
не для того матка квітку ростила, что не понятно?
показати весь коментар
19.04.2022 15:10 Відповісти
Дадут, а от УКРАИНСКОГО БОРЩА страдает и истерит машка, озабочено.
показати весь коментар
19.04.2022 15:42 Відповісти
Дадут, а от УКРАИНСКОГО БОРЩА страдает машка за.херова, озабоченно.
показати весь коментар
19.04.2022 15:45 Відповісти
Манька захерова сгорит до тла. Ведь украинский борщ-"это нацизм". 😆
показати весь коментар
19.04.2022 14:55 Відповісти
Вернее его символ. ))
показати весь коментар
19.04.2022 15:37 Відповісти
Оте чорне в кастрюлі він називає борщем? моя дружина в 100 разів краще зготує. Ганьба поїхала за кордон
показати весь коментар
19.04.2022 14:56 Відповісти
Піар додає багато якостей до страви. Це таке саме, як отой венесуелець Родрігес чи Хіменес..,чи як там його. Приїхало якесь із столовки в Каракасі-і вже шеф-повар. Бо на СТБ показали. ))
показати весь коментар
19.04.2022 15:01 Відповісти
стб така ж ****** как и г+г. там оксана мраченко була звяздой
показати весь коментар
19.04.2022 15:11 Відповісти
Точно какое то не понятное👍
показати весь коментар
19.04.2022 15:03 Відповісти
По ходу то сливовый борщ...
показати весь коментар
19.04.2022 15:04 Відповісти
визуально то точно не борщ, а якась постна дрочь
показати весь коментар
19.04.2022 15:12 Відповісти
Мене цікавить, що робить цей бугай Клопотенко в Нимеччині??? Чого він не в теробороні (як мінімум)???
показати весь коментар
19.04.2022 15:01 Відповісти
краще нехай десь там готує ніж в Україні, ще потравить, он вже меню для школи складав. хоча є і інша корисна робота, завали розбирати, наприклад там би пригодився.
показати весь коментар
19.04.2022 16:18 Відповісти
він маньку облігацію довів . то уже багато зробив . а якщо ще вийде з юнеско , признати борщ украхнською спадщиною. , то він зробить не мало . ти он теж не в окопі сидиш .
показати весь коментар
19.04.2022 16:44 Відповісти
Краще ти свою хлєбарєзку закрий, чого цей повар наріка по німеччинам шастає, роботи в Україні не має?))
показати весь коментар
19.04.2022 16:47 Відповісти
Ми і так з геррфюрерами єдині.
показати весь коментар
19.04.2022 15:06 Відповісти
Машка захарова мабуть зі злості рве на собі волосіння...
показати весь коментар
19.04.2022 15:06 Відповісти
Машка Захерова очинь любит ЩИ - хоть хер Лаврова полощи
показати весь коментар
19.04.2022 15:12 Відповісти
с пампушками?
показати весь коментар
19.04.2022 15:19 Відповісти
недавно был в Украине уже в Германии обалдеть. То есть есть избранные которым можно за границу
показати весь коментар
19.04.2022 15:21 Відповісти
Ну. й до чого ці вередування? Що. від ньго більше користі буде на фронті. якщо він не тримав зброю в руках. Це дуже добре. що ідуть та показують нашу культуру. показують. що ми -нація. а не * так ви всі вихідці з союзу- руськіє* Так було! Але так вже ніколи не буде. Знаю по собі. 23 роки тому приіхала в Грецію. та коли казала. що з України. то казали. *а росіда*?
Тепер вже всі знають. що ми зовсім різні. Дівчата нащі -кращі. скоромніщі. роботящі. Вже давно читаю оголошення на роботу і перевагу надають жінкам з України.
показати весь коментар
19.04.2022 15:53 Відповісти
на фронтв не тільки автомат треба тримати, там і інша робота є, окопи копати, прибирати, їсти його готувати ставитти не треба, шкільного меню досить.
показати весь коментар
19.04.2022 16:20 Відповісти
Скільки ж тут неадекватів пасеться! І всі прямо з окопів...
показати весь коментар
19.04.2022 15:35 Відповісти
выдай автомат и отведи в окоп
показати весь коментар
20.04.2022 05:30 Відповісти
Вот правильно: УКРАИНСКИЙ БОРЩ.
показати весь коментар
19.04.2022 15:40 Відповісти
може так - Український борщ .
показати весь коментар
19.04.2022 16:41 Відповісти
Можно приготовить ещё флотский борщ по черноморскому рецепту. Обязательный ингредиент в нём - обломки "кораблекрушения парахода "мацква".
показати весь коментар
19.04.2022 15:42 Відповісти
Справжній Український борщ,готується без картоплі.
показати весь коментар
19.04.2022 15:47 Відповісти
І називаєтца щи, хоть *** палащі...)))
показати весь коментар
19.04.2022 16:30 Відповісти
У Німеччині готували "Український борщ єднання". ФОТО Джерело:

"Нєонацьісти, єкстрємісти, біндєравцьі, неохфахшистьі, єсєсавці, нінавіжу!!!!11"

"захЄрова"©
показати весь коментар
19.04.2022 15:56 Відповісти
​Стала известна реакция МИДа оркостана на эту новость.
В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.
Руководитель ведомства Сергей "конь педальный" Лавров не смог посетить брифинг в связи с возникшей паникой на мировых рынках овса и других фуражных культур.
показати весь коментар
19.04.2022 15:57 Відповісти
клопотенко придворний кухар не хоче зварити борщу захисникам України, українцям які на фронті...?
показати весь коментар
19.04.2022 16:28 Відповісти
у Захарвої тепер інфаркт , інсульт і повна срака .
показати весь коментар
19.04.2022 16:38 Відповісти
Якась херня без м'яса на фото😒
показати весь коментар
19.04.2022 17:22 Відповісти
 
 