У Таллінні буде площа України
Мерія Таллінна в середу ухвалила рішення про створення в естонській столиці площі України.
Про це повідомив віцемер естонської столиці Йоозеп Вімм, як передає Цензор.НЕТ, про це поінформувала "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
За словами Вімма, міська комісія з топонімів запропонувала управі зважити три можливі розташування майбутньої площі.
"Найдостойнішим із них здався варіант створити площу України в парку Лембіту, який розташований позаду будівлі Міністерства закордонних справ. З декількох причин це символічне місце. Майже всі споруди в цьому секторі були знищені під час березневого бомбардування 1944 року. Міністерство закордонних справ поряд. З іншого боку розташована площа Ісландії, тому площа України та площа Ісландії разом утворили б такий закінчений ансамбль", - розповів віцемер.
"Крім того, парк Лембіту відрізняється дуже високою щільністю використання. Можна буде надати цій зоні нову якість з погляду міського простору, щоб люди задумалися про те, що об'єднує народи Естонії та України. Також це дозволить гідно пам'ятати внесок України в оборону всієї Європи", - додав Йоозеп Вімм.
Віцемер додав, що після того, як було прийнято принципове рішення про створення площі України, необхідно пройти різні бюрократичні процедури – отримати узгодження з боку різних відомств, провести публічне обговорення назви, давши можливість мешканцям висловити свою думку, тощо.
На запитання, коли площа України могла б офіційно з'явитися у Таллінні, віцемер відповів, що "до літа".
"Ми в жодному разі не плануємо затягувати цей процес. Навпаки, ми постараємося зробити це якнайшвидше, але є також певні процедурні терміни. Наприклад, публічне обговорення вимагає витримування певного часу, щоб люди мали змогу висловити свою думку", - сказав він.
За словами Вімма, ідея створення у Таллінні площі України також обговорювалася із послом України в Естонії.
Будь ласка, зачекайте...
И отдельное спасибо Цензору за правильное правописание столицы Эстонии - Таллинн, с двумя "н"..
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