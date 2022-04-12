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Через напад Росії в англійській мові з’явилося нове слово: Ukrained - "Зукраїнити"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В англійському сленгу з’явилося нове дієслово Ukrained. Воно описує суть становища, в якому опинилася Росія після нападу на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform, у онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary з’явилося дієслово Ukrained — "зукраїнити". Автори так описують суть нового слова: коли ти Росія і вторгаєшся в країну, а у відповідь отримуєш приниження на глобальному рівні. Приклад вживання: "Росія була зукраїнена".

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Користувачі онлайн-словника запропонували й інші визначення:

— "коли друга за величиною клептократія у світі, яку очолює розумово відсталий і некомпетентний апарат, вирішує вторгнутися на територію мирного сусіда й унаслідок отримує таку відсіч, що її економіка повертається до кам’яного віку";

— "коли якийсь жахливий смердючий хлопець намагається залякати вас, і врешті-решт йому стає настільки важко, що його онуки передадуть ганьбу своїм онукам".

Через напад Росії в англійській мові з’явилося нове слово: Ukrained - Зукраїнити 01

В онлайн-словнику Urban Dictionary зібрані мільйони слів та ідіом англомовного сленгу. Матеріали словника редагують волонтери, а оцінюють відвідувачі сайту. Визначення в Urban Dictionary тлумачать сленг, неологізми, субкультурні висловлювання, фрази та явища, які відсутні у стандартних словниках. Для більшості слів існує кілька визначень з відповідними прикладами.

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Топ коментарі
+13
В 2014ому рабсїя спочатку кримзданулася, а потім її обдонбасило. тепер рабсія будет відУкраїнена
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12.04.2022 21:48
+13
Серед українців в Німеччині в тренді вранішнє вітання "Putinwmorge!"
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12.04.2022 21:50
+10
Дай Боже, щоб ту кацапію таки зукраїнили...
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12.04.2022 21:48
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Неплохо. Но для нас привычней синоним «***** со…ет».
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12.04.2022 21:46 Відповісти
Серед українців в Німеччині в тренді вранішнє вітання "Putinwmorge!"
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12.04.2022 21:50 Відповісти
Это было бы правильно, но мир не совершенен. Потому пока будет делать то, что сказано выше.
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12.04.2022 21:52 Відповісти
В 2014ому рабсїя спочатку кримзданулася, а потім її обдонбасило. тепер рабсія будет відУкраїнена
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12.04.2022 21:48 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1513935038517288969 рідка тваринка
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12.04.2022 21:48 Відповісти
це ракушка?
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12.04.2022 22:17 Відповісти
Очень редкая российская машина - БМО-Т (Объект 564)
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12.04.2022 22:35 Відповісти
Дай Боже, щоб ту кацапію таки зукраїнили...
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12.04.2022 21:48 Відповісти
Ото на кацапії вою буде - як так, їх Зукраїнили
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12.04.2022 21:49 Відповісти
Ещё нужно определение откацапился это когда касап ласты склеил.
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12.04.2022 21:52 Відповісти
А як англiйською буде "*****"?
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12.04.2022 21:52 Відповісти
Putin
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12.04.2022 21:54 Відповісти
Putin-putin?
Шось воно якось не алё...
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12.04.2022 21:57 Відповісти
Так,ми їхали і слухали німецьке радіо і там задали питання хто такий путін і диктор відповів руська свиня 10 раз відповів
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12.04.2022 23:22 Відповісти
The Hujlo.
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12.04.2022 21:56 Відповісти
Dickhead
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13.04.2022 01:27 Відповісти
лалалалала
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12.04.2022 22:21 Відповісти
Вони рухаються у правильному напрямку. І скоро зрозуміють чому. Бо є суто українське прислів'я:
"У куркульському господарстві навіть воша - худоба"
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12.04.2022 22:36 Відповісти
Нужно еще одно слово добавить в английский лексикон :ОТУКРАИНИТЬ. Например: "Отукраиненная росейская армия". "Отукраиненные воинские части рф - покинули территорю Черниговской области".
"Солдат рф - сдавайся в плен - иначе тебя отукраинят!" "На снимке вы можете увидеть ОТУКРАИНЕННЫХ россеян (бурятов, дагестанцев, русских) Снимки 18+"
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13.04.2022 00:40 Відповісти
 
 