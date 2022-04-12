Из-за нападения России в английском языке появилось новое слово: Ukrained - "зукраїнити"

В английском сленге появился новый глагол Ukrained. Оно описывает суть положения, в котором оказалась Россия после нападения на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, в онлайн-словаре англоязычного сленга Urban Dictionary появился глагол Ukrained - "зукраїнити" ("сукраинить").

Авторы так описывают суть нового слова: "когда ты Россия и вторгаешься в страну, а в ответ получаешь унижение на глобальном уровне". Пример употребления: "Россия была сукраинена".

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Пользователи онлайн-словаря предложили и другие определения:

— "когда вторая по величине клептократия в мире, возглавляемая умственно отсталым и некомпетентным аппаратом, решает вторгнуться на территорию мирного соседа и в результате получает такой отпор, что ее экономика возвращается к каменному веку";

- "Когда какой-то ужасный зловонный парень пытается запугать вас, и в конце концов ему становится настолько тяжело, что его внуки передадут позор своим внукам".

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