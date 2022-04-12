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россия (92990) Украина (44294) английский язык (94)

Из-за нападения России в английском языке появилось новое слово: Ukrained - "зукраїнити"

В английском сленге появился новый глагол Ukrained. Оно описывает суть положения, в котором оказалась Россия после нападения на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, в онлайн-словаре англоязычного сленга Urban Dictionary появился глагол Ukrained - "зукраїнити" ("сукраинить").
Авторы так описывают суть нового слова: "когда ты Россия и вторгаешься в страну, а в ответ получаешь унижение на глобальном уровне". Пример употребления: "Россия была сукраинена".

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Пользователи онлайн-словаря предложили и другие определения:

— "когда вторая по величине клептократия в мире, возглавляемая умственно отсталым и некомпетентным аппаратом, решает вторгнуться на территорию мирного соседа и в результате получает такой отпор, что ее экономика возвращается к каменному веку";

- "Когда какой-то ужасный зловонный парень пытается запугать вас, и в конце концов ему становится настолько тяжело, что его внуки передадут позор своим внукам".

Из-за нападения России в английском языке появилось новое слово: Ukrained - зукраїнити 01

В онлайн-словаре Urban Dictionary собраны миллионы слов и идиом англоязычного сленга. Материалы словаря редактируют волонтеры, а оценивают посетители сайта. Определения в Urban Dictionary толкуют сленг, неологизмы, субкультурные выражения, фразы и явления, отсутствующие в стандартных словарях. Для большинства слов существует несколько определений с соответствующими примерами.

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Топ комментарии
+14
Серед українців в Німеччині в тренді вранішнє вітання "Putinwmorge!"
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12.04.2022 21:50
+13
В 2014ому рабсїя спочатку кримзданулася, а потім її обдонбасило. тепер рабсія будет відУкраїнена
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12.04.2022 21:48
+10
Дай Боже, щоб ту кацапію таки зукраїнили...
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12.04.2022 21:48
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Правила форума Совет форумчан
Неплохо. Но для нас привычней синоним «***** со…ет».
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12.04.2022 21:46 Ответить
Серед українців в Німеччині в тренді вранішнє вітання "Putinwmorge!"
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12.04.2022 21:50 Ответить
Это было бы правильно, но мир не совершенен. Потому пока будет делать то, что сказано выше.
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12.04.2022 21:52 Ответить
В 2014ому рабсїя спочатку кримзданулася, а потім її обдонбасило. тепер рабсія будет відУкраїнена
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12.04.2022 21:48 Ответить
https://twitter.com/i/status/1513935038517288969 https://twitter.com/i/status/1513935038517288969 рідка тваринка
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12.04.2022 21:48 Ответить
це ракушка?
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12.04.2022 22:17 Ответить
Очень редкая российская машина - БМО-Т (Объект 564)
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12.04.2022 22:35 Ответить
Дай Боже, щоб ту кацапію таки зукраїнили...
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12.04.2022 21:48 Ответить
Ото на кацапії вою буде - як так, їх Зукраїнили
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12.04.2022 21:49 Ответить
Ещё нужно определение откацапился это когда касап ласты склеил.
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12.04.2022 21:52 Ответить
А як англiйською буде "*****"?
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12.04.2022 21:52 Ответить
Putin
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12.04.2022 21:54 Ответить
Putin-putin?
Шось воно якось не алё...
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12.04.2022 21:57 Ответить
Так,ми їхали і слухали німецьке радіо і там задали питання хто такий путін і диктор відповів руська свиня 10 раз відповів
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12.04.2022 23:22 Ответить
The Hujlo.
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12.04.2022 21:56 Ответить
Dickhead
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13.04.2022 01:27 Ответить
лалалалала
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12.04.2022 22:21 Ответить
Вони рухаються у правильному напрямку. І скоро зрозуміють чому. Бо є суто українське прислів'я:
"У куркульському господарстві навіть воша - худоба"
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12.04.2022 22:36 Ответить
Нужно еще одно слово добавить в английский лексикон :ОТУКРАИНИТЬ. Например: "Отукраиненная росейская армия". "Отукраиненные воинские части рф - покинули территорю Черниговской области".
"Солдат рф - сдавайся в плен - иначе тебя отукраинят!" "На снимке вы можете увидеть ОТУКРАИНЕННЫХ россеян (бурятов, дагестанцев, русских) Снимки 18+"
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13.04.2022 00:40 Ответить
 
 