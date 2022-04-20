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Новости Санкции против России
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4 мая мир может признать дефолт России, - Центр противодействия дезинформации

дефолт,рубль

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергает манипулятивную информацию России о том, что "экономика РФ выдержала первый удар санкций".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.

Как отмечается, санкции не означают внезапную "смерть" экономики государства, рестрикции провоцируют цепную реакцию.

В Центре противодействия дезинформации напоминают, что 4 апреля Россия не смогла погасить внешние долги в валюте. Если бы не санкции, в течение месяца РФ еще могла бы найти доллары или евро и рассчитаться с кредиторами. Поэтому 4 мая мир может признать дефолт России. Следующим этапом может стать взыскание долговых обязательств с государства, что также повлечет за собой последствия.

Читайте также: Moody's предупредило Россию о дефолте, если она не произведет выплату в долларах по гособлигациям до 4 мая

"По прогнозу аналитиков, длительная война с Украиной может стоить России более $20 млрд в день. Речь идет о прямых и косвенных расходах, включая и снижение объемов производства из-за санкций, что в свою очередь приведет к безработице", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что более 400 мировых компаний объявили бойкот России и покинули рынок РФ. Следствие – дефицит товаров, рост цен, увольнение сотрудников.

"В то же время ЕС и США готовят новый пакет санкций против России", - резюмируют в Центре противодействия дезинформации.

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Топ комментарии
+15
Leonid Nevzlin

@Nevzlin

·
https://twitter.com/Nevzlin/status/1516504356853538818 14 ч

Топ-менеджмент «Сбербанка» на вчерашней закрытой встрече с сотрудниками заявил об отказе организации от выпуска карт UnionPay.
Китайская платежная система не намерена сотрудничать со «Сбербанком» из-за риска попасть под вторичные санкции.
Русский корабль пошёл на х..
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20.04.2022 12:52
+8
Помнится как при "великом и могучем" совке доллар тоже стоил 62 копейки. Каждый день газета Известия публиковала таблицу официального курса валют и все совковые граждане гордились, что у них такой сильный рубль, но при этом доллар официально невозможно было купить от слова вообще, а у спекулянтов на руках он был от 5 до 10 руб за один зеленый. И газом с нефтью тогда очень мощно торговали, а у самих в глубинке газа как не было так и нет до сих пор. Только где он этот совок сейчас? Сгинул через 10 лет войны в Афганистане. Это же ждет и запоребриковую территорию. У фашистской федерации запаса прочности максимум года на 3-4.
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20.04.2022 13:25
+4
диды просят к победобесию
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20.04.2022 12:57
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Leonid Nevzlin

@Nevzlin

·
https://twitter.com/Nevzlin/status/1516504356853538818 14 ч

Топ-менеджмент «Сбербанка» на вчерашней закрытой встрече с сотрудниками заявил об отказе организации от выпуска карт UnionPay.
Китайская платежная система не намерена сотрудничать со «Сбербанком» из-за риска попасть под вторичные санкции.
Русский корабль пошёл на х..
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20.04.2022 12:52 Ответить
Удушение идёт❗Варят так, что бы закипело не быстро, так как не хотят не контролируемых процессов☝❗
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20.04.2022 12:57 Ответить
и ЧЁ?
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20.04.2022 12:53 Ответить
надійся, кацапсино. у совку доллар був по 50 копійок...
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20.04.2022 13:06 Ответить
Головне не офіційна ціфра від центробанку, а за скільки звичайний громадянин може купити зараз $100, за моєю інформацією в Белгороді $100 можна купити за 21000 рублів
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20.04.2022 13:20 Ответить
Может рашка стиральный порошок или прокладки сама производит или все же за валюту покупает? Или они вам не нужны?
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20.04.2022 13:32 Ответить
бггг тьі реально тупой. Купить бакс в рашке низя, а можно только продать. Соответственно низкий курс не вьігоден поголовью винторогих, у которьіх его вьікупают. Но єто слишком сложная логика для кацапских дебилов
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20.04.2022 13:24 Ответить
Помнится как при "великом и могучем" совке доллар тоже стоил 62 копейки. Каждый день газета Известия публиковала таблицу официального курса валют и все совковые граждане гордились, что у них такой сильный рубль, но при этом доллар официально невозможно было купить от слова вообще, а у спекулянтов на руках он был от 5 до 10 руб за один зеленый. И газом с нефтью тогда очень мощно торговали, а у самих в глубинке газа как не было так и нет до сих пор. Только где он этот совок сейчас? Сгинул через 10 лет войны в Афганистане. Это же ждет и запоребриковую территорию. У фашистской федерации запаса прочности максимум года на 3-4.
показать весь комментарий
20.04.2022 13:25 Ответить
Ватопе*долочь,а слабо купить доллар по 70 ржублей?
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20.04.2022 13:29 Ответить
А раньше нельзя?
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20.04.2022 12:53 Ответить
диды просят к победобесию
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20.04.2022 12:57 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138100/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138100/


рабсіянка гадить... поляки тримайтесь, разом винищимо русню
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20.04.2022 12:54 Ответить
До цього не потрібно росіян...
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20.04.2022 13:17 Ответить
Було б добре, та побачимо. Там уйло самих багатих збирає. Буде вмовляти поділитися долЯрами, для мокшанської помийки.
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20.04.2022 12:55 Ответить
Шо значить "вмовляти"? В рашці централізована вертікаль влади. Їхні олігархи самі нічого не створювали і не мають. Їх призначили "смотрящімі" на визначені шматки виробництва: заводів, копалень та іншого. Відповідно якщо фюрер скаже "а тепер усі скинулись по стільки на оцей рахунок", то ніхто навіть вусом не поведе. Зроблять так як треба. Інша справа, що їх бабло так само завморожено на іноземних рахунках (принаймні те, яке змогли знайти).
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20.04.2022 13:29 Ответить
Хороший подарок будет ***** к дню победобесия. Хотя думаю на Пидоросии до девятого мая вырубят интернет чтобы холопы не узнали что Рашка банкрот.
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20.04.2022 12:55 Ответить
Рашка не банкрот. Денег у нее как дерьма в сельском российском туалете, она не может рассчитаться из-за санкций, какие то операции просто запретили.
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20.04.2022 13:03 Ответить
вони і банкротами будуть існувати.
Їм унітази та туалетний папір не потрібні; вони навіть не знають, що це таке.
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20.04.2022 13:05 Ответить
Не будут. Чечня уйдет первой. Пока у наши будут покупать нефть и газ денег у нее будет достаточно.
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20.04.2022 13:12 Ответить
Проф. Преображенский

@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1516284456218230790 19 апр.

За 10 лет - с 2011 по 2021 годы - ВВП России суммарно вырос на 14%.
А за один-единственный второй квартал 2022 года спад экономики составит до 15%.
ВЕСЬ рост за 10 лет будет обнулён за 3 месяца.
Очередная многоходовочка Путина.
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20.04.2022 12:58 Ответить
Это ж временно, все понимают. Лавочка энергоресурсов закрывается
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20.04.2022 13:13 Ответить
Ну і? Та нічого то не значить, блін! Для кацапстану то ні зобов`язань, ні проблем! Мало того, то ще один інструмент мобілізації раді вялікай пабєди. От коли вони виздихають, всі, до одного, от тоді то буде щось. а так...
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20.04.2022 12:58 Ответить
Не скигли.
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20.04.2022 13:00 Ответить
А сказати що хотів, чи лиш би перднути?
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20.04.2022 13:13 Ответить
Психологически - это сильный удар, показывающий нестабильность их экономики и ускоряющий отток инвестиций
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20.04.2022 13:15 Ответить
Цены в России выросли и будут расти. Много компаний иностранных вышли с России. Это плюс. И кто говорит что это не страшно так это не так у России нет денег на выплату зарплаты военным - и некоторые военные даже бастуют. Долго продержится Россия?
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20.04.2022 13:16 Ответить
Ідеальний подарунок на 9 травня
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20.04.2022 13:18 Ответить
9 мая будет объявлена победа над мировой финансовой системой !
Ура !
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20.04.2022 13:29 Ответить
Дефолт - це лише відсутність доступу до ринку кредитування, до якого у кацапів вже давно немає доступу
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20.04.2022 13:29 Ответить
День восстановления независимости Латвийской Республики - национальный праздник Латвии, отмечаемый ежегодно 4 мая. С 2002 года является выходным днём.

Совпадение? Не думаю! (С) Сикелёв

И праздник заиграет новыми красками!
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20.04.2022 13:57 Ответить
акции валенок и портянок обвалились на нью йорской и тайваньской бирже...за то ценные бумаги балалаек подскочили..
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20.04.2022 14:06 Ответить
а там дай бог и развал этих тварей последует!
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20.04.2022 14:24 Ответить
 
 