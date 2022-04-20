4 мая мир может признать дефолт России, - Центр противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергает манипулятивную информацию России о том, что "экономика РФ выдержала первый удар санкций".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.
Как отмечается, санкции не означают внезапную "смерть" экономики государства, рестрикции провоцируют цепную реакцию.
В Центре противодействия дезинформации напоминают, что 4 апреля Россия не смогла погасить внешние долги в валюте. Если бы не санкции, в течение месяца РФ еще могла бы найти доллары или евро и рассчитаться с кредиторами. Поэтому 4 мая мир может признать дефолт России. Следующим этапом может стать взыскание долговых обязательств с государства, что также повлечет за собой последствия.
"По прогнозу аналитиков, длительная война с Украиной может стоить России более $20 млрд в день. Речь идет о прямых и косвенных расходах, включая и снижение объемов производства из-за санкций, что в свою очередь приведет к безработице", - говорится в сообщении.
Также напоминается, что более 400 мировых компаний объявили бойкот России и покинули рынок РФ. Следствие – дефицит товаров, рост цен, увольнение сотрудников.
"В то же время ЕС и США готовят новый пакет санкций против России", - резюмируют в Центре противодействия дезинформации.
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@Nevzlin
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https://twitter.com/Nevzlin/status/1516504356853538818 14 ч
Топ-менеджмент «Сбербанка» на вчерашней закрытой встрече с сотрудниками заявил об отказе организации от выпуска карт UnionPay.
Китайская платежная система не намерена сотрудничать со «Сбербанком» из-за риска попасть под вторичные санкции.
Русский корабль пошёл на х..
рабсіянка гадить... поляки тримайтесь, разом винищимо русню
вмовлятиподілитися долЯрами, для мокшанської помийки.
Їм унітази та туалетний папір не потрібні; вони навіть не знають, що це таке.
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1516284456218230790 19 апр.
За 10 лет - с 2011 по 2021 годы - ВВП России суммарно вырос на 14%.
А за один-единственный второй квартал 2022 года спад экономики составит до 15%.
ВЕСЬ рост за 10 лет будет обнулён за 3 месяца.
Очередная многоходовочка Путина.
Ура !
Совпадение? Не думаю! (С) Сикелёв
И праздник заиграет новыми красками!