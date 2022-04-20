4 травня світ може визнати дефолт Росії, - Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує маніпулятивну інформацію Росії про те, що "економіка РФ витримала перший удар санкцій".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії дезінформації.
Як зазначається, санкції не означають раптову "смерть" економіки держави, рестрикції провокують ланцюгову реакцію.
У Центрі протидії дезінформації нагадують, що 4 квітня Росія не змогла сплатити зовнішні борги у валюті. Якби не санкції, протягом місяця РФ ще могла б знайти долари або євро та розрахуватися із кредиторами. Через це 4 травня світ може визнати дефолт Росії. Наступним етапом може стати стягнення боргових зобов’язань з держави, що також матиме наслідки
"За прогнозом аналітиків, тривала війна з Україною може коштувати росії понад $ 20 млрд на день. Йдеться про прямі і непрямі витрати, включаючи й зниження обсягів виробництва через санкції, що своєю чергою призведе до безробіття", - йдеться у повідомленні.
Також нагадується, що понад 400 світових компаній оголосили бойкот Росії та залишили ринок РФ. Наслідок - дефіцит товарів, зростання цін, звільнення співробітників.
"Водночас, ЄС та США готують новий пакет санкцій проти Росії", - резюмують у Центрі протидії дезінформації.
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@Nevzlin
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https://twitter.com/Nevzlin/status/1516504356853538818 14 ч
Топ-менеджмент «Сбербанка» на вчерашней закрытой встрече с сотрудниками заявил об отказе организации от выпуска карт UnionPay.
Китайская платежная система не намерена сотрудничать со «Сбербанком» из-за риска попасть под вторичные санкции.
Русский корабль пошёл на х..
рабсіянка гадить... поляки тримайтесь, разом винищимо русню
вмовлятиподілитися долЯрами, для мокшанської помийки.
Їм унітази та туалетний папір не потрібні; вони навіть не знають, що це таке.
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1516284456218230790 19 апр.
За 10 лет - с 2011 по 2021 годы - ВВП России суммарно вырос на 14%.
А за один-единственный второй квартал 2022 года спад экономики составит до 15%.
ВЕСЬ рост за 10 лет будет обнулён за 3 месяца.
Очередная многоходовочка Путина.
Ура !
Совпадение? Не думаю! (С) Сикелёв
И праздник заиграет новыми красками!