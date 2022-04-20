4 травня світ може визнати дефолт Росії, - Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує маніпулятивну інформацію Росії про те, що "економіка РФ витримала перший удар санкцій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії дезінформації.

Як зазначається, санкції не означають раптову "смерть" економіки держави, рестрикції провокують ланцюгову реакцію.



У Центрі протидії дезінформації нагадують, що 4 квітня Росія не змогла сплатити зовнішні борги у валюті. Якби не санкції, протягом місяця РФ ще могла б знайти долари або євро та розрахуватися із кредиторами. Через це 4 травня світ може визнати дефолт Росії. Наступним етапом може стати стягнення боргових зобов’язань з держави, що також матиме наслідки



"За прогнозом аналітиків, тривала війна з Україною може коштувати росії понад $ 20 млрд на день. Йдеться про прямі і непрямі витрати, включаючи й зниження обсягів виробництва через санкції, що своєю чергою призведе до безробіття", - йдеться у повідомленні.



Також нагадується, що понад 400 світових компаній оголосили бойкот Росії та залишили ринок РФ. Наслідок - дефіцит товарів, зростання цін, звільнення співробітників.

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"Водночас, ЄС та США готують новий пакет санкцій проти Росії", - резюмують у Центрі протидії дезінформації.