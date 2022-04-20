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Новини Санкції проти Росії
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4 травня світ може визнати дефолт Росії, - Центр протидії дезінформації

дефолт,рубль

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує маніпулятивну інформацію Росії про те, що "економіка РФ витримала перший удар санкцій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії дезінформації.

Як зазначається, санкції не означають раптову "смерть" економіки держави, рестрикції провокують ланцюгову реакцію.

У Центрі протидії дезінформації нагадують, що 4 квітня Росія не змогла сплатити зовнішні борги у валюті. Якби не санкції, протягом місяця РФ ще могла б знайти долари або євро та розрахуватися із кредиторами. Через це 4 травня світ може визнати дефолт Росії. Наступним етапом може стати стягнення боргових зобов’язань з держави, що також матиме наслідки

"За прогнозом аналітиків, тривала війна з Україною може коштувати росії понад $ 20 млрд на день. Йдеться про прямі і непрямі витрати, включаючи й зниження обсягів виробництва через санкції, що своєю чергою призведе до безробіття", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що понад 400 світових компаній оголосили бойкот Росії та залишили ринок РФ. Наслідок - дефіцит товарів, зростання цін, звільнення співробітників.

Також читайте: Дефолт Росії - питання не місяців, а тижнів, - Шмигаль

"Водночас, ЄС та США готують новий пакет санкцій проти Росії", - резюмують у Центрі протидії дезінформації.

Автор: 
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Топ коментарі
+15
Leonid Nevzlin

@Nevzlin

·
https://twitter.com/Nevzlin/status/1516504356853538818 14 ч

Топ-менеджмент «Сбербанка» на вчерашней закрытой встрече с сотрудниками заявил об отказе организации от выпуска карт UnionPay.
Китайская платежная система не намерена сотрудничать со «Сбербанком» из-за риска попасть под вторичные санкции.
Русский корабль пошёл на х..
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20.04.2022 12:52
+8
Помнится как при "великом и могучем" совке доллар тоже стоил 62 копейки. Каждый день газета Известия публиковала таблицу официального курса валют и все совковые граждане гордились, что у них такой сильный рубль, но при этом доллар официально невозможно было купить от слова вообще, а у спекулянтов на руках он был от 5 до 10 руб за один зеленый. И газом с нефтью тогда очень мощно торговали, а у самих в глубинке газа как не было так и нет до сих пор. Только где он этот совок сейчас? Сгинул через 10 лет войны в Афганистане. Это же ждет и запоребриковую территорию. У фашистской федерации запаса прочности максимум года на 3-4.
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20.04.2022 13:25
+4
диды просят к победобесию
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20.04.2022 12:57
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Leonid Nevzlin

@Nevzlin

·
https://twitter.com/Nevzlin/status/1516504356853538818 14 ч

Топ-менеджмент «Сбербанка» на вчерашней закрытой встрече с сотрудниками заявил об отказе организации от выпуска карт UnionPay.
Китайская платежная система не намерена сотрудничать со «Сбербанком» из-за риска попасть под вторичные санкции.
Русский корабль пошёл на х..
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20.04.2022 12:52 Відповісти
Удушение идёт❗Варят так, что бы закипело не быстро, так как не хотят не контролируемых процессов☝❗
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20.04.2022 12:57 Відповісти
и ЧЁ?
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20.04.2022 12:53 Відповісти
надійся, кацапсино. у совку доллар був по 50 копійок...
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20.04.2022 13:06 Відповісти
Головне не офіційна ціфра від центробанку, а за скільки звичайний громадянин може купити зараз $100, за моєю інформацією в Белгороді $100 можна купити за 21000 рублів
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20.04.2022 13:20 Відповісти
Может рашка стиральный порошок или прокладки сама производит или все же за валюту покупает? Или они вам не нужны?
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20.04.2022 13:32 Відповісти
бггг тьі реально тупой. Купить бакс в рашке низя, а можно только продать. Соответственно низкий курс не вьігоден поголовью винторогих, у которьіх его вьікупают. Но єто слишком сложная логика для кацапских дебилов
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20.04.2022 13:24 Відповісти
Помнится как при "великом и могучем" совке доллар тоже стоил 62 копейки. Каждый день газета Известия публиковала таблицу официального курса валют и все совковые граждане гордились, что у них такой сильный рубль, но при этом доллар официально невозможно было купить от слова вообще, а у спекулянтов на руках он был от 5 до 10 руб за один зеленый. И газом с нефтью тогда очень мощно торговали, а у самих в глубинке газа как не было так и нет до сих пор. Только где он этот совок сейчас? Сгинул через 10 лет войны в Афганистане. Это же ждет и запоребриковую территорию. У фашистской федерации запаса прочности максимум года на 3-4.
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20.04.2022 13:25 Відповісти
Ватопе*долочь,а слабо купить доллар по 70 ржублей?
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20.04.2022 13:29 Відповісти
А раньше нельзя?
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20.04.2022 12:53 Відповісти
диды просят к победобесию
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20.04.2022 12:57 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138100/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138100/


рабсіянка гадить... поляки тримайтесь, разом винищимо русню
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20.04.2022 12:54 Відповісти
До цього не потрібно росіян...
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20.04.2022 13:17 Відповісти
Було б добре, та побачимо. Там уйло самих багатих збирає. Буде вмовляти поділитися долЯрами, для мокшанської помийки.
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20.04.2022 12:55 Відповісти
Шо значить "вмовляти"? В рашці централізована вертікаль влади. Їхні олігархи самі нічого не створювали і не мають. Їх призначили "смотрящімі" на визначені шматки виробництва: заводів, копалень та іншого. Відповідно якщо фюрер скаже "а тепер усі скинулись по стільки на оцей рахунок", то ніхто навіть вусом не поведе. Зроблять так як треба. Інша справа, що їх бабло так само завморожено на іноземних рахунках (принаймні те, яке змогли знайти).
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20.04.2022 13:29 Відповісти
Хороший подарок будет ***** к дню победобесия. Хотя думаю на Пидоросии до девятого мая вырубят интернет чтобы холопы не узнали что Рашка банкрот.
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20.04.2022 12:55 Відповісти
Рашка не банкрот. Денег у нее как дерьма в сельском российском туалете, она не может рассчитаться из-за санкций, какие то операции просто запретили.
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20.04.2022 13:03 Відповісти
вони і банкротами будуть існувати.
Їм унітази та туалетний папір не потрібні; вони навіть не знають, що це таке.
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20.04.2022 13:05 Відповісти
Не будут. Чечня уйдет первой. Пока у наши будут покупать нефть и газ денег у нее будет достаточно.
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20.04.2022 13:12 Відповісти
Проф. Преображенский

@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1516284456218230790 19 апр.

За 10 лет - с 2011 по 2021 годы - ВВП России суммарно вырос на 14%.
А за один-единственный второй квартал 2022 года спад экономики составит до 15%.
ВЕСЬ рост за 10 лет будет обнулён за 3 месяца.
Очередная многоходовочка Путина.
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20.04.2022 12:58 Відповісти
Это ж временно, все понимают. Лавочка энергоресурсов закрывается
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20.04.2022 13:13 Відповісти
Ну і? Та нічого то не значить, блін! Для кацапстану то ні зобов`язань, ні проблем! Мало того, то ще один інструмент мобілізації раді вялікай пабєди. От коли вони виздихають, всі, до одного, от тоді то буде щось. а так...
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20.04.2022 12:58 Відповісти
Не скигли.
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20.04.2022 13:00 Відповісти
А сказати що хотів, чи лиш би перднути?
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20.04.2022 13:13 Відповісти
Психологически - это сильный удар, показывающий нестабильность их экономики и ускоряющий отток инвестиций
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20.04.2022 13:15 Відповісти
Цены в России выросли и будут расти. Много компаний иностранных вышли с России. Это плюс. И кто говорит что это не страшно так это не так у России нет денег на выплату зарплаты военным - и некоторые военные даже бастуют. Долго продержится Россия?
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20.04.2022 13:16 Відповісти
Ідеальний подарунок на 9 травня
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20.04.2022 13:18 Відповісти
9 мая будет объявлена победа над мировой финансовой системой !
Ура !
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20.04.2022 13:29 Відповісти
Дефолт - це лише відсутність доступу до ринку кредитування, до якого у кацапів вже давно немає доступу
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20.04.2022 13:29 Відповісти
День восстановления независимости Латвийской Республики - национальный праздник Латвии, отмечаемый ежегодно 4 мая. С 2002 года является выходным днём.

Совпадение? Не думаю! (С) Сикелёв

И праздник заиграет новыми красками!
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20.04.2022 13:57 Відповісти
акции валенок и портянок обвалились на нью йорской и тайваньской бирже...за то ценные бумаги балалаек подскочили..
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20.04.2022 14:06 Відповісти
а там дай бог и развал этих тварей последует!
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20.04.2022 14:24 Відповісти
 
 