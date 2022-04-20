Байден соберет высшее военное командование на фоне обострения ситуации в Украине
Президент Джо Байден сегодня соберет высшее военное руководство США на ежегодную встречу в Белом доме. Она приобретает особое значение, поскольку война России против Украины вступает в новую рискованную фазу, а Соединенные Штаты планируют увеличить военную помощь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр обороны Ллойд Остин, генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов и высокопоставленные военачальники обсудят "различные темы", сообщил представитель Совета национальной безопасности. Мероприятие включает официальную встречу в Западном крыле, а затем ужин в резиденции президента с супругами лидеров.
Хотя ежегодное совещание по вопросам военной политики редко попадает в новости, в этом году на повестке дня стоят серьезные вопросы, главным из которых является вторжение России в Украину, которое, как опасаются официальные лица, может поставить под угрозу европейскую безопасность на долгие годы.
Россия заявила, что вступила в новый этап вторжения и методично стремится захватить Донбасс на востоке Украины. Западные союзники ожидают, что война может длиться много месяцев, зайти в тупик и проверить боевые возможности украинских защитников.
Ожидается, что в ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о еще одном пакете военной помощи для Украины, который может соответствовать обещанным на прошлой неделе 800 миллионам долларов.
Продолжительное столкновение также может стать испытанием для общественной поддержки Вашингтоном поддержки Украины со стороны США. В прошлом месяце Байден попросил Конгресс установить рекордные расходы на армию в мирное время на предстоящий финансовый год.
Встреча проходит на фоне вопросов о будущем сил НАТО в Европе, в том числе о том, устанавливать ли постоянное присутствие на восточной границе оборонительного альянса с Россией.
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сакартвело - район рабсії... шкода грузинів
Сподіваюсь, що ми "більше" побачимо вже в найближчі дні.
Письков ещё ждет ответ на свои пе-ре-говоры? Ты, свинья, уже обречена. Твоя немытая обречена.
-"быстро,одна нога тут другая там"!
-"пораскинь мозгами"!
-"да мне просто башню сносит"!😡
p.s. не моє,в телеграмі знайшов🤗
а они уже всю технику и солдат потратили в Украине.
а Америка всегда приходит к ослабленному противнику. Как во вторую мировую было с Германией.
Во вторник, 19 апреля, по инициативе США состоялось видеосовещание по Украине, в котором помимо американского президента Джо Байдена приняли участие также лидеры стран, являющихся союзниками и партнерами США, а также руководители Евросоюза и НАТО. В совещании участвовали президенты США, Франции, Польши и Румынии а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По итогам видеоконференции в администрации французского президента заявили, что Запад полон решимости «всемерно усиливать свою поддержку Украины перед лицом российской агрессии», в частности посредством «новых санкций против России, если она будет упорствовать в войне». Западные союзники согласились с необходимостью «убедить [своих] партнеров из стран, не входящих в "Большую семерку" и ЕС, в том, что этот кризис угрожает международному миру и безопасности и имеет не только региональный характер или представляет интерес не только для жителей Запада», - отметили в Елисейском дворце.
Был достигнут «широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в частности путем принятия новых санкций», - сообщило итальянское правительство во вторник вечером. Кроме того, «было подтверждено общее стремление диверсифицировать источники энергии, сокращая таким образом зависимость от поставок из России», - добавили в итальянском правительстве.
Заявления Италии и Франции позже подтвердили в Брюсселе. «Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», - https://twitter.com/***********/status/1516465039691157511 написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Участники конференции согласились в «важности заставить Москву заплатить еще больше» за ее вторжение в Украину, говорится в коммюнике, распространенном от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.