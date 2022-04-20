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Байден (2759) НАТО (8633)

Байден соберет высшее военное командование на фоне обострения ситуации в Украине

дом,белый

Президент Джо Байден сегодня соберет высшее военное руководство США на ежегодную встречу в Белом доме. Она приобретает особое значение, поскольку война России против Украины вступает в новую рискованную фазу, а Соединенные Штаты планируют увеличить военную помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Ллойд Остин, генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов и высокопоставленные военачальники обсудят "различные темы", сообщил представитель Совета национальной безопасности. Мероприятие включает официальную встречу в Западном крыле, а затем ужин в резиденции президента с супругами лидеров.

Также читайте: Байден подтвердил готовность США отправить Украине еще артиллерии

Хотя ежегодное совещание по вопросам военной политики редко попадает в новости, в этом году на повестке дня стоят серьезные вопросы, главным из которых является вторжение России в Украину, которое, как опасаются официальные лица, может поставить под угрозу европейскую безопасность на долгие годы.

Россия заявила, что вступила в новый этап вторжения и методично стремится захватить Донбасс на востоке Украины. Западные союзники ожидают, что война может длиться много месяцев, зайти в тупик и проверить боевые возможности украинских защитников.

Ожидается, что в ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о еще одном пакете военной помощи для Украины, который может соответствовать обещанным на прошлой неделе 800 миллионам долларов.

Продолжительное столкновение также может стать испытанием для общественной поддержки Вашингтоном поддержки Украины со стороны США. В прошлом месяце Байден попросил Конгресс установить рекордные расходы на армию в мирное время на предстоящий финансовый год.

Встреча проходит на фоне вопросов о будущем сил НАТО в Европе, в том числе о том, устанавливать ли постоянное присутствие на восточной границе оборонительного альянса с Россией.

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Топ комментарии
+11
Велика дяка США за допомогу! Але для нашої перемоги потрібно більше!
Сподіваюсь, що ми "більше" побачимо вже в найближчі дні.
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20.04.2022 13:06
+8
https://sova.news/2022/04/20/smi-indiya-vozobnovila-postavki-chaya-v-rossiyu-cherez-gruziyu/ СМИ: Индия возобновила поставки чая в Россию через Грузию

сакартвело - район рабсії... шкода грузинів
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20.04.2022 13:06
+6
Не обісрися там тікі, казкар 😁
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20.04.2022 13:10
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https://sova.news/2022/04/20/smi-indiya-vozobnovila-postavki-chaya-v-rossiyu-cherez-gruziyu/ СМИ: Индия возобновила поставки чая в Россию через Грузию

сакартвело - район рабсії... шкода грузинів
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20.04.2022 13:06 Ответить
🆘ДАЙТЕ ИСТРЕБИТЕЛИ‼️🙏🙏🙏🙏
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20.04.2022 13:37 Ответить
походу там зформувався контрабандний хаб..
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20.04.2022 13:56 Ответить
Та хай собі кацапи жруть чай з апельсинами за свої ж гроші. Це буде делікатесом для багатих
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20.04.2022 14:24 Ответить
а потім вечерю в резиденції президента з подружжям лідерів....В клюбі будут танці?
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20.04.2022 13:06 Ответить
Велика дяка США за допомогу! Але для нашої перемоги потрібно більше!
Сподіваюсь, що ми "більше" побачимо вже в найближчі дні.
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20.04.2022 13:06 Ответить
Те кто этот борщ варят, знают сколько огня нужно дать, что бы не выкипало☝❗
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20.04.2022 13:09 Ответить
Хунта одобряет👍❗
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20.04.2022 13:07 Ответить
Не обісрися там тікі, казкар 😁
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20.04.2022 13:10 Ответить
Дрочить кацапы могут разными хватами, но это не повод для хваставства
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20.04.2022 13:11 Ответить
ой так страшно, петушок ольигснкий так страшно просто какаем стоя... скоро будешь плавать на кресейра мацква ты и твоя недоразвитая семейка
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20.04.2022 13:11 Ответить
кресейра назьівается "Мац Ква".
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20.04.2022 13:15 Ответить
слезание с бутылки как и на нее насаживание очень больно отображается на логине ******* ватных полупидоров, когда будеш зевать вместе с руzzо фашистами не порви очко и вытащи *** со своего гнилого петушинного рта!
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20.04.2022 13:12 Ответить
Вот-вот, петушок дырявый, здесь ты о себе правду сказал. Чего под впн прячешься, членососик?
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20.04.2022 13:23 Ответить
Вам 3,14здарики будут.... Не ссьі, не пропустишь.
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20.04.2022 13:13 Ответить
Твій нік відповідає тому, що буде з парашею найближчим часом, даун
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20.04.2022 13:14 Ответить
Как там Киев за три дня? Скоро? А денцификация как? А как ваш флагман москва?
Письков ещё ждет ответ на свои пе-ре-говоры? Ты, свинья, уже обречена. Твоя немытая обречена.
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20.04.2022 13:21 Ответить
На роzzії тепер будуть дуже популярні вислови,а саме:
-"быстро,одна нога тут другая там"!
-"пораскинь мозгами"!
-"да мне просто башню сносит"!😡
p.s. не моє,в телеграмі знайшов🤗
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20.04.2022 13:26 Ответить
Кретинізм мордовських даунів робить невідворотним розпад мордово-московії.
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20.04.2022 13:13 Ответить
На кую вас провернул Китай, которого вы считали союзником, свинота тупая
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20.04.2022 13:24 Ответить
росію на кую вертять вже 140 країн світу
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20.04.2022 13:27 Ответить
Прикиньте, а если после войны с Украиной у россии начнется война с сша?

а они уже всю технику и солдат потратили в Украине.

а Америка всегда приходит к ослабленному противнику. Как во вторую мировую было с Германией.
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20.04.2022 13:26 Ответить
кацапов нужно выселить с планеты Земля!
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20.04.2022 13:33 Ответить
Хлопці, давайте вже ОТРК і закінчимо з цим.
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20.04.2022 13:37 Ответить
Дідо Байден до Великодня має подаруночок для ВСУ що може грюкнути по воротам в кремлі.
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20.04.2022 13:38 Ответить
ага, рашці лярд в день "допомоги" ві європи, а нам 800 мільйонів сраних вже місяць обіцяють. А **** надавили на нас, заставили віддати ядерку, а тепер пьють мартіні і говорять про спорт на засіданнях, поки українських хлопців і мирняк вбивають орки... (орків дохне більше, але від того не сильно легше, особливо знаючи що у штатів є такі "іграшки" які б виграли цю війну за тиждень майже безкровно (для нас))...
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20.04.2022 14:02 Ответить
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20.04.2022 14:26 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/bayden-dogovorilsya-s-soyuznikami-o-pomoschi-ukraine-i-novyh-sankciyah-protiv-rossii/131906 Байден договорился с союзниками о помощи Украине и новых санкциях против России

Во вторник, 19 апреля, по инициативе США состоялось видеосовещание по Украине, в котором помимо американского президента Джо Байдена приняли участие также лидеры стран, являющихся союзниками и партнерами США, а также руководители Евросоюза и НАТО. В совещании участвовали президенты США, Франции, Польши и Румынии а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По итогам видеоконференции в администрации французского президента заявили, что Запад полон решимости «всемерно усиливать свою поддержку Украины перед лицом российской агрессии», в частности посредством «новых санкций против России, если она будет упорствовать в войне». Западные союзники согласились с необходимостью «убедить [своих] партнеров из стран, не входящих в "Большую семерку" и ЕС, в том, что этот кризис угрожает международному миру и безопасности и имеет не только региональный характер или представляет интерес не только для жителей Запада», - отметили в Елисейском дворце.
Был достигнут «широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в частности путем принятия новых санкций», - сообщило итальянское правительство во вторник вечером. Кроме того, «было подтверждено общее стремление диверсифицировать источники энергии, сокращая таким образом зависимость от поставок из России», - добавили в итальянском правительстве.
Заявления Италии и Франции позже подтвердили в Брюсселе. «Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», - https://twitter.com/***********/status/1516465039691157511 написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Участники конференции согласились в «важности заставить Москву заплатить еще больше» за ее вторжение в Украину, говорится в коммюнике, распространенном от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.
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20.04.2022 16:02 Ответить
 
 