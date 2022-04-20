УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3310 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 722 34
Байден (2852) НАТО (6206)

Байден збере вище військове командування на тлі загострення ситуації в Україні

дом,белый

Президент Джо Байден сьогодні збере вище військове керівництво США на щорічну зустріч у Білому домі. Вона набуває особливого значення, оскільки війна Росії проти України вступає в нову ризиковану фазу, а Сполучені Штати планують збільшити військову допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Ллойд Остін, генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів і високопоставлені воєначальники обговорять "різні теми", повідомив представник Ради національної безпеки. Захід включає офіційну зустріч у Західному крилі, а потім вечерю в резиденції президента з подружжям лідерів.

Хоча щорічна нарада з питань військової політики рідко потрапляє в новини, цього року на порядку денному стоять серйозні питання, головним з яких є вторгнення Росії в Україну, яке, як побоюються офіційні особи, може поставити під загрозу європейську безпеку на довгі роки.

Читайте також: Байден підтвердив готовність США надіслати Україні ще артилерії

Росія заявила, що вступила в новий етап вторгнення і методично прагне захопити Донбас на сході України. Західні союзники очікують, що війна може тривати багато місяців, зайти в глухий кут і перевірити бойові можливості українських захисників.

Очікується, що найближчими днями Сполучені Штати оголосять про ще один пакет військової допомоги для України, який може відповідати обіцяним минулого тижня 800 мільйонам доларів.

Також читайте: Сенатори рекомендують Байдену призначити відповідального за допомогу Україні

Тривале зіткнення також може стати випробуванням для громадської підтримки України у США. Минулого місяця Байден попросив Конгрес встановити рекордні витрати на армію в мирний час на майбутній фінансовий рік.

Зустріч проходить на тлі питань про майбутнє сил НАТО в Європі, зокрема про те, чи встановлювати постійну присутність на східному кордоні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Велика дяка США за допомогу! Але для нашої перемоги потрібно більше!
Сподіваюсь, що ми "більше" побачимо вже в найближчі дні.
показати весь коментар
20.04.2022 13:06
+8
https://sova.news/2022/04/20/smi-indiya-vozobnovila-postavki-chaya-v-rossiyu-cherez-gruziyu/ СМИ: Индия возобновила поставки чая в Россию через Грузию

сакартвело - район рабсії... шкода грузинів
показати весь коментар
20.04.2022 13:06
+6
Не обісрися там тікі, казкар 😁
показати весь коментар
20.04.2022 13:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://sova.news/2022/04/20/smi-indiya-vozobnovila-postavki-chaya-v-rossiyu-cherez-gruziyu/ СМИ: Индия возобновила поставки чая в Россию через Грузию

сакартвело - район рабсії... шкода грузинів
показати весь коментар
20.04.2022 13:06 Відповісти
🆘ДАЙТЕ ИСТРЕБИТЕЛИ‼️🙏🙏🙏🙏
показати весь коментар
20.04.2022 13:37 Відповісти
походу там зформувався контрабандний хаб..
показати весь коментар
20.04.2022 13:56 Відповісти
Та хай собі кацапи жруть чай з апельсинами за свої ж гроші. Це буде делікатесом для багатих
показати весь коментар
20.04.2022 14:24 Відповісти
а потім вечерю в резиденції президента з подружжям лідерів....В клюбі будут танці?
показати весь коментар
20.04.2022 13:06 Відповісти
Велика дяка США за допомогу! Але для нашої перемоги потрібно більше!
Сподіваюсь, що ми "більше" побачимо вже в найближчі дні.
показати весь коментар
20.04.2022 13:06 Відповісти
Те кто этот борщ варят, знают сколько огня нужно дать, что бы не выкипало☝❗
показати весь коментар
20.04.2022 13:09 Відповісти
Хунта одобряет👍❗
показати весь коментар
20.04.2022 13:07 Відповісти
Не обісрися там тікі, казкар 😁
показати весь коментар
20.04.2022 13:10 Відповісти
Дрочить кацапы могут разными хватами, но это не повод для хваставства
показати весь коментар
20.04.2022 13:11 Відповісти
ой так страшно, петушок ольигснкий так страшно просто какаем стоя... скоро будешь плавать на кресейра мацква ты и твоя недоразвитая семейка
показати весь коментар
20.04.2022 13:11 Відповісти
кресейра назьівается "Мац Ква".
показати весь коментар
20.04.2022 13:15 Відповісти
слезание с бутылки как и на нее насаживание очень больно отображается на логине ******* ватных полупидоров, когда будеш зевать вместе с руzzо фашистами не порви очко и вытащи *** со своего гнилого петушинного рта!
показати весь коментар
20.04.2022 13:12 Відповісти
Вот-вот, петушок дырявый, здесь ты о себе правду сказал. Чего под впн прячешься, членососик?
показати весь коментар
20.04.2022 13:23 Відповісти
Вам 3,14здарики будут.... Не ссьі, не пропустишь.
показати весь коментар
20.04.2022 13:13 Відповісти
Твій нік відповідає тому, що буде з парашею найближчим часом, даун
показати весь коментар
20.04.2022 13:14 Відповісти
Как там Киев за три дня? Скоро? А денцификация как? А как ваш флагман москва?
Письков ещё ждет ответ на свои пе-ре-говоры? Ты, свинья, уже обречена. Твоя немытая обречена.
показати весь коментар
20.04.2022 13:21 Відповісти
На роzzії тепер будуть дуже популярні вислови,а саме:
-"быстро,одна нога тут другая там"!
-"пораскинь мозгами"!
-"да мне просто башню сносит"!😡
p.s. не моє,в телеграмі знайшов🤗
показати весь коментар
20.04.2022 13:26 Відповісти
Кретинізм мордовських даунів робить невідворотним розпад мордово-московії.
показати весь коментар
20.04.2022 13:13 Відповісти
На кую вас провернул Китай, которого вы считали союзником, свинота тупая
показати весь коментар
20.04.2022 13:24 Відповісти
росію на кую вертять вже 140 країн світу
показати весь коментар
20.04.2022 13:27 Відповісти
Прикиньте, а если после войны с Украиной у россии начнется война с сша?

а они уже всю технику и солдат потратили в Украине.

а Америка всегда приходит к ослабленному противнику. Как во вторую мировую было с Германией.
показати весь коментар
20.04.2022 13:26 Відповісти
кацапов нужно выселить с планеты Земля!
показати весь коментар
20.04.2022 13:33 Відповісти
Хлопці, давайте вже ОТРК і закінчимо з цим.
показати весь коментар
20.04.2022 13:37 Відповісти
Дідо Байден до Великодня має подаруночок для ВСУ що може грюкнути по воротам в кремлі.
показати весь коментар
20.04.2022 13:38 Відповісти
ага, рашці лярд в день "допомоги" ві європи, а нам 800 мільйонів сраних вже місяць обіцяють. А **** надавили на нас, заставили віддати ядерку, а тепер пьють мартіні і говорять про спорт на засіданнях, поки українських хлопців і мирняк вбивають орки... (орків дохне більше, але від того не сильно легше, особливо знаючи що у штатів є такі "іграшки" які б виграли цю війну за тиждень майже безкровно (для нас))...
показати весь коментар
20.04.2022 14:02 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2022 14:26 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/bayden-dogovorilsya-s-soyuznikami-o-pomoschi-ukraine-i-novyh-sankciyah-protiv-rossii/131906 Байден договорился с союзниками о помощи Украине и новых санкциях против России

Во вторник, 19 апреля, по инициативе США состоялось видеосовещание по Украине, в котором помимо американского президента Джо Байдена приняли участие также лидеры стран, являющихся союзниками и партнерами США, а также руководители Евросоюза и НАТО. В совещании участвовали президенты США, Франции, Польши и Румынии а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По итогам видеоконференции в администрации французского президента заявили, что Запад полон решимости «всемерно усиливать свою поддержку Украины перед лицом российской агрессии», в частности посредством «новых санкций против России, если она будет упорствовать в войне». Западные союзники согласились с необходимостью «убедить [своих] партнеров из стран, не входящих в "Большую семерку" и ЕС, в том, что этот кризис угрожает международному миру и безопасности и имеет не только региональный характер или представляет интерес не только для жителей Запада», - отметили в Елисейском дворце.
Был достигнут «широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в частности путем принятия новых санкций», - сообщило итальянское правительство во вторник вечером. Кроме того, «было подтверждено общее стремление диверсифицировать источники энергии, сокращая таким образом зависимость от поставок из России», - добавили в итальянском правительстве.
Заявления Италии и Франции позже подтвердили в Брюсселе. «Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», - https://twitter.com/***********/status/1516465039691157511 написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Участники конференции согласились в «важности заставить Москву заплатить еще больше» за ее вторжение в Украину, говорится в коммюнике, распространенном от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.
показати весь коментар
20.04.2022 16:02 Відповісти
 
 