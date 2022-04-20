Байден збере вище військове командування на тлі загострення ситуації в Україні
Президент Джо Байден сьогодні збере вище військове керівництво США на щорічну зустріч у Білому домі. Вона набуває особливого значення, оскільки війна Росії проти України вступає в нову ризиковану фазу, а Сполучені Штати планують збільшити військову допомогу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр оборони Ллойд Остін, генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів і високопоставлені воєначальники обговорять "різні теми", повідомив представник Ради національної безпеки. Захід включає офіційну зустріч у Західному крилі, а потім вечерю в резиденції президента з подружжям лідерів.
Хоча щорічна нарада з питань військової політики рідко потрапляє в новини, цього року на порядку денному стоять серйозні питання, головним з яких є вторгнення Росії в Україну, яке, як побоюються офіційні особи, може поставити під загрозу європейську безпеку на довгі роки.
Росія заявила, що вступила в новий етап вторгнення і методично прагне захопити Донбас на сході України. Західні союзники очікують, що війна може тривати багато місяців, зайти в глухий кут і перевірити бойові можливості українських захисників.
Очікується, що найближчими днями Сполучені Штати оголосять про ще один пакет військової допомоги для України, який може відповідати обіцяним минулого тижня 800 мільйонам доларів.
Тривале зіткнення також може стати випробуванням для громадської підтримки України у США. Минулого місяця Байден попросив Конгрес встановити рекордні витрати на армію в мирний час на майбутній фінансовий рік.
Зустріч проходить на тлі питань про майбутнє сил НАТО в Європі, зокрема про те, чи встановлювати постійну присутність на східному кордоні.
Будь ласка, зачекайте...
сакартвело - район рабсії... шкода грузинів
Сподіваюсь, що ми "більше" побачимо вже в найближчі дні.
Письков ещё ждет ответ на свои пе-ре-говоры? Ты, свинья, уже обречена. Твоя немытая обречена.
-"быстро,одна нога тут другая там"!
-"пораскинь мозгами"!
-"да мне просто башню сносит"!😡
p.s. не моє,в телеграмі знайшов🤗
а они уже всю технику и солдат потратили в Украине.
а Америка всегда приходит к ослабленному противнику. Как во вторую мировую было с Германией.
Во вторник, 19 апреля, по инициативе США состоялось видеосовещание по Украине, в котором помимо американского президента Джо Байдена приняли участие также лидеры стран, являющихся союзниками и партнерами США, а также руководители Евросоюза и НАТО. В совещании участвовали президенты США, Франции, Польши и Румынии а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По итогам видеоконференции в администрации французского президента заявили, что Запад полон решимости «всемерно усиливать свою поддержку Украины перед лицом российской агрессии», в частности посредством «новых санкций против России, если она будет упорствовать в войне». Западные союзники согласились с необходимостью «убедить [своих] партнеров из стран, не входящих в "Большую семерку" и ЕС, в том, что этот кризис угрожает международному миру и безопасности и имеет не только региональный характер или представляет интерес не только для жителей Запада», - отметили в Елисейском дворце.
Был достигнут «широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в частности путем принятия новых санкций», - сообщило итальянское правительство во вторник вечером. Кроме того, «было подтверждено общее стремление диверсифицировать источники энергии, сокращая таким образом зависимость от поставок из России», - добавили в итальянском правительстве.
Заявления Италии и Франции позже подтвердили в Брюсселе. «Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», - https://twitter.com/***********/status/1516465039691157511 написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Участники конференции согласились в «важности заставить Москву заплатить еще больше» за ее вторжение в Украину, говорится в коммюнике, распространенном от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.