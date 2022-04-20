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армия РФ (18001) разведка (4119) бомбардировка (447) военные преступления (1371)

Под его руководством тяжелыми бомбардировщиками совершено ковровое бомбометание Мариуполя и других городов Украины, - ГУР МО обнародовало данные международного преступника

розвідка

ГУР МО Украины получило данные на родившегося в Украине международного преступника, причастного к убийствам мирного населения в Грузии и Сирии, он продолжает верно служить путинскому режиму, непосредственно участвуя в уничтожении родной земли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают украинские разведчики.

"Кобылаш Сергей Иванович": командующий далекой авиацией ВКС ВС РФ, генерал-лейтенант. Участвует в открытом военном вторжении в Украину. Ответственный за нанесение самолетами стратегической авиации массированных ударов крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры. Это привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения", - предоставляют информацию в ГУР.

Разведчики подчеркивают, что именно под руководством Кобылаша впервые после окончания Второй мировой войны тяжелыми бомбардировщиками совершено ковровое бомбометание густонаселенных территорий – города Мариуполя.

Данные на "КОБЫЛАША Сергея Ивановича", а именно – полная биография, паспорт, адрес регистрации, рыночная стоимость помещения, составляющая около 1,5 миллионов американских долларов, данные (+фото) на жену и дочь можно найти по ссылке.

"Ублюдок! Без чести, души и совести. Никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления против украинского народа!", - гарантируют в ГУР МО Украины.

Читайте: "Министр внутренних дел ЛНР" был арестован ФСБ. Из-за неудач на фронте Москва начала "чистки" руководителей "ЛНР", - ГУР МО
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Топ комментарии
+21
Нужно создавать истребительный батальйон по типу Моссада. И доставать и уничтожать всех преступников и их родню
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20.04.2022 13:42
+20
Это ж надо было так угораздить урода с фамилией - Кобыланаш
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20.04.2022 13:39
+19
кабздон ждет
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20.04.2022 13:38
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20.04.2022 13:54 Ответить
кабздон ждет
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20.04.2022 13:38 Ответить
Это ж надо было так угораздить урода с фамилией - Кобыланаш
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20.04.2022 13:39 Ответить
Лавров что-то скрывает .
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20.04.2022 14:04 Ответить
Як кажуть до 7 коліна.
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20.04.2022 13:42 Ответить
Так це на Цензор, чи в Гаагу? Мені наприклад цей кацапський непотріб весь на одне лице.
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20.04.2022 13:42 Ответить
Нужно создавать истребительный батальйон по типу Моссада. И доставать и уничтожать всех преступников и их родню
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20.04.2022 13:42 Ответить
Ця падаль народилась в Одесі.
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20.04.2022 13:57 Ответить
Прізвище угорське чи румунське?
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20.04.2022 14:02 Ответить
Молдаван швидше за все.
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20.04.2022 14:04 Ответить
Справа честі кожної людини - вислідкувати цю погань й пристрілити. Стріляти в живіт, щоб довго мучився, перш ніж здохне.
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20.04.2022 13:43 Ответить
Ця кацапська свиня має здохнути...
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20.04.2022 13:43 Ответить
Гореть всему семейству в аду! Будьте прокляты суки вместе с вашим ********* и ********** вашего ********.
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20.04.2022 13:44 Ответить
И носит земля таких выродков...
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20.04.2022 13:47 Ответить
Свіжий "вантаж 200": ЗСУ знищили полковників і капітанів РФ

- начальник групи психологічної роботи полку капітан Юндун Дамбаєв із забайкальського селища Агінське;



- командир шостого інженерно-саперного полку полковник Нагамов із Марій Ел.


"Заблукали на "навчаннях", але вже правильно повернулися додому",
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20.04.2022 13:48 Ответить
ему бы с таким хлебалом самому психолог бы не помешал. какоето узкоглазое заднеприводное чьмо
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20.04.2022 13:51 Ответить
Кобылаш Сергей Иванович - командующий далекой авиацией ВКС ВС параши, рашистский генерал-лейтенант должен стать одной из приоритетных целей для ликвидации.
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20.04.2022 13:51 Ответить
А в інтерпол подати на розшук можливо? Щоб зі свого мухосранську вони боялися виїзджати.
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20.04.2022 13:52 Ответить
На руках этой твари тысячи смертей ни в чем не повинных людей в Украине и во многих странах мира.
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20.04.2022 13:53 Ответить
Це не тварь. Тварина НІКОЛИ не зроюить подібного. Це рашистська мразь.
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20.04.2022 13:54 Ответить
Народилося воно в Одесі... Взагалі не розумію що в головах цих тварин, які ******** рідну землю. Хто більше платять, тому і служу?
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20.04.2022 13:56 Ответить
Эта тварь родилась в морском городе герое Одессе и сейчас она бомбит морской город герой Украины Мариуполь. А до этого бомбила Грозный, Цхинвали, Алепо, города Украины и думала тварь как удачно всё выходит...
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20.04.2022 15:44 Ответить
А русские в этой русской армии какой процент составляют, интересно.
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20.04.2022 13:57 Ответить
Незрозуміло, ви підтримуєте американців чи засуджуєте москалів?
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20.04.2022 14:09 Ответить
Неужели нельзя организовать группу ликвидаторов? Слабо Украине?
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20.04.2022 14:02 Ответить
Не уйти ему от руки возмездия,
Слава Украине !
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20.04.2022 14:04 Ответить
Интересно, почему наша авиация не работает. Дают беспрепятственно бомбить Мариуполь
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20.04.2022 14:15 Ответить
Бо орки за пару днів поставили кращу пво ніж наша влада за всі роки
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20.04.2022 14:27 Ответить
Свинособаку кобилаш и его помёт ждёт суровая кара...
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20.04.2022 15:10 Ответить
 
 