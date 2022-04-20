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Новости Санкции против России
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Япония приняла законопроекты о санкциях, которые закроют "лазейки" для РФ

японія

Палата советников Японии на пленарном заседании 20 апреля проголосовала за законопроекты об ужесточении санкций против России.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, законопроект о внесении изменений в таможенный закон был принят большинством голосов, а изменения в закон о валюте были поддержаны единогласно.

Изменения в таможенном законодательстве позволяют Японии лишить РФ статус "страны наибольшего содействия в торговле" и повысить тарифы на российский импорт.

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Изменения в закон о валютном регулировании имеют цель предотвращать использование теми, на кого наложены санкции, криптоактивов в качестве лазейки для перевода своих средств третьим лицам.
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получи коцап лопатою по рогах
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20.04.2022 14:43 Ответить
Японцям-черговий респект...
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20.04.2022 14:47 Ответить
Дякуємо.
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20.04.2022 14:56 Ответить
Когда Верховная Рада Украины официально признает суверенитет Японии над Курильскими островами?
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20.04.2022 14:59 Ответить
 
 