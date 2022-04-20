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Новини Санкції проти Росії
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Японія ухвалила законопроєкти про санкції, що закриють "лазівки" для РФ

японія

Палата радників Японії на пленарному засіданні 20 квітня проголосувала за законопроєкти про посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, законопроєкт про внесення змін до митного закону було ухвалено більшістю голосів, а зміни до закону про валюту було підтримано одностайно.

Зміни в митному законодавстві дозволяють Японії позбавити РФ статусу "країни найбільшого сприяння в торгівлі" та підвищити тарифи на російський імпорт.

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Зміни до закону про валютне регулювання мають на меті запобігати використанню тими, на кого накладені санкції, криптоактивів як лазівки для переказу своїх коштів третім особам.

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получи коцап лопатою по рогах
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20.04.2022 14:43 Відповісти
Японцям-черговий респект...
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20.04.2022 14:47 Відповісти
Дякуємо.
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20.04.2022 14:56 Відповісти
Когда Верховная Рада Украины официально признает суверенитет Японии над Курильскими островами?
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20.04.2022 14:59 Відповісти
 
 