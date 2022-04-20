3 629 4
Японія ухвалила законопроєкти про санкції, що закриють "лазівки" для РФ
Палата радників Японії на пленарному засіданні 20 квітня проголосувала за законопроєкти про посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, законопроєкт про внесення змін до митного закону було ухвалено більшістю голосів, а зміни до закону про валюту було підтримано одностайно.
Зміни в митному законодавстві дозволяють Японії позбавити РФ статусу "країни найбільшого сприяння в торгівлі" та підвищити тарифи на російський імпорт.
Зміни до закону про валютне регулювання мають на меті запобігати використанню тими, на кого накладені санкції, криптоактивів як лазівки для переказу своїх коштів третім особам.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ksenia VB
показати весь коментар20.04.2022 14:43 Відповісти Мені подобається 5
Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.04.2022 14:47 Відповісти Мені подобається 4
Чайка Київ
показати весь коментар20.04.2022 14:56 Відповісти Мені подобається 2
Маринов Михаил
показати весь коментар20.04.2022 14:59 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...