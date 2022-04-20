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Новости Война
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Николаев (2108) Сенкевич (188)

40% жителей Николаева уже покинули город, - мэр Сенкевич

миколаїв

С начала полномасштабного вторжения России из Николаева уехало примерно 40% населения.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"До войны в Николаеве было около 500 тысяч жителей, наш город - полумиллионник. У нас нет точных данных по количеству выехавших людей, мы не регистрируем такие данные, но по количеству мусора и использованию питьевой воды, 40% жителей уже покинул город", - рассказал Сенкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне сегодня дважды обстреляли Николаев, - мэр города Сенкевич
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Від Миколаїва до Херсона - 60 км. Точка-У - 120 км. Руйнується Антонівській міст, і угрупування орків у Херсоні опиняється в котлі. За тиждень вирішується проблема наявності орків на правому березі Дніпра в цілому. Бо вони залишається без логістікі.
Рішення проблеми є. Чи є "політична воля"? Чи може є "політичні домовленості", в народі - договорняки?
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20.04.2022 15:05 Ответить
одними ракетами місто не захопиш, треба жива сила. в ЗСУ поки що є цілі важливіші
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20.04.2022 15:09 Ответить
Уже пускали две точки по мосту, орки там ПВО притарабанили, и сбивают наши ракеты
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20.04.2022 15:30 Ответить
Байрактарами знищуємо ПВО ( якщо у нас вони ще у наявності), потім цілим ракетою у міст.
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20.04.2022 15:45 Ответить
Байрактарами достаточно плотину в Каховке пошатнуть, и мост в Херсоне уйдет подводу.
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20.04.2022 16:23 Ответить
Не Херсон захоплювати - Антонівський міст зруйнувати. І орки в котлі. Все ж нчебто просто написано!
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20.04.2022 15:24 Ответить
Пане генерал ідіть в штаб
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20.04.2022 15:26 Ответить
Оказывается на херсонском направлении не все так радужно "Українська військова частина вийшла з оточення в селі Олександрівка Херсонської області" https://t.me/dumskaya_net/35062
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20.04.2022 16:17 Ответить
 
 