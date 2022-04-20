40% жителів Миколаєва вже покинули місто, - мер Сєнкевич
Від початку повномасштабного вторгнення Росії з Миколаєва виїхало приблизно 40% населення.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"До війни у Миколаєві було близько 500 тисяч мешканців, наше місто - півмільйонник. У нас немає точних даних щодо кількості людей, що виїхали, ми не реєструємо такі дані, але за кількістю сміття, що збирається, і використанням питної води, 40% жителів вже покинуло місто", - розповів Сєнкевич.
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