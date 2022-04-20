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Миколаїв (1756) Сєнкевич (229)

40% жителів Миколаєва вже покинули місто, - мер Сєнкевич

миколаїв

Від початку повномасштабного вторгнення Росії з Миколаєва виїхало приблизно 40% населення.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"До війни у Миколаєві було близько 500 тисяч мешканців, наше місто - півмільйонник. У нас немає точних даних щодо кількості людей, що виїхали, ми не реєструємо такі дані, але за кількістю сміття, що збирається, і використанням питної води, 40% жителів вже покинуло місто", - розповів Сєнкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни сьогодні двічі обстріляли Миколаїв, - мер міста Сєнкевич

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Від Миколаїва до Херсона - 60 км. Точка-У - 120 км. Руйнується Антонівській міст, і угрупування орків у Херсоні опиняється в котлі. За тиждень вирішується проблема наявності орків на правому березі Дніпра в цілому. Бо вони залишається без логістікі.
Рішення проблеми є. Чи є "політична воля"? Чи може є "політичні домовленості", в народі - договорняки?
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20.04.2022 15:05 Відповісти
одними ракетами місто не захопиш, треба жива сила. в ЗСУ поки що є цілі важливіші
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20.04.2022 15:09 Відповісти
Уже пускали две точки по мосту, орки там ПВО притарабанили, и сбивают наши ракеты
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20.04.2022 15:30 Відповісти
Байрактарами знищуємо ПВО ( якщо у нас вони ще у наявності), потім цілим ракетою у міст.
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20.04.2022 15:45 Відповісти
Байрактарами достаточно плотину в Каховке пошатнуть, и мост в Херсоне уйдет подводу.
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20.04.2022 16:23 Відповісти
Не Херсон захоплювати - Антонівський міст зруйнувати. І орки в котлі. Все ж нчебто просто написано!
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20.04.2022 15:24 Відповісти
Пане генерал ідіть в штаб
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20.04.2022 15:26 Відповісти
Оказывается на херсонском направлении не все так радужно "Українська військова частина вийшла з оточення в селі Олександрівка Херсонської області" https://t.me/dumskaya_net/35062
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20.04.2022 16:17 Відповісти
 
 