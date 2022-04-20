Росіяни сьогодні двічі обстріляли Миколаїв, - мер міста Сєнкевич

Російська армія у середу двічі обстріляла Миколаїв, постраждалих немає.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні вночі нас обстрілювали десь о пів на першу ночі та десь під ранок. Обстрілювали житлові квартали, постраждали житлові будинки – розбите скло, машини, гаражі. Наразі, за нашою інформацією, постраждалих немає", - сказав мер.

Під час обстрілів 19 квітня у місті поранено дві людини і жодного загиблого, додав мер Миколаєва.

"Сьогодні на ранок займаємось ліквідацією проблем з електроенергією", - розповів Сєнкевич про ситуацію в місті.

За його словами, ситуація для міста погіршилася після того як ворог почав другий етап спецоперації на Сході.

"Скажу чесно, стало гірше. Бо наше місто обстрілювалося майже щодня з початку війни, але бувало, що 2-3 дні були перерви. Думаю, десять днів таких було з 24 лютого, що вони нас не бомбардували. Зазвичай нас бомбардують один раз удень, один вночі", - розповів Сєнкевич.

"Зараз вони обстрілюють двічі на день і двічі-тричі на ніч. Тобто від початку другого етапу вони збільшили кількість обстрілів", - уточнив мер Миколаєва.

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