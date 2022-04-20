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Миколаїв (1756) обстріл (27057) Сєнкевич (229)

Росіяни сьогодні двічі обстріляли Миколаїв, - мер міста Сєнкевич

сенкевич

Російська армія у середу двічі обстріляла Миколаїв, постраждалих немає.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні вночі нас обстрілювали десь о пів на першу ночі та десь під ранок. Обстрілювали житлові квартали, постраждали житлові будинки – розбите скло, машини, гаражі. Наразі, за нашою інформацією, постраждалих немає", - сказав мер.

Під час обстрілів 19 квітня у місті поранено дві людини і жодного загиблого, додав мер Миколаєва.

"Сьогодні на ранок займаємось ліквідацією проблем з електроенергією", - розповів Сєнкевич про ситуацію в місті.

За його словами, ситуація для міста погіршилася після того як ворог почав другий етап спецоперації на Сході.

"Скажу чесно, стало гірше. Бо наше місто обстрілювалося майже щодня з початку війни, але бувало, що 2-3 дні були перерви. Думаю, десять днів таких було з 24 лютого, що вони нас не бомбардували. Зазвичай нас бомбардують один раз удень, один вночі", - розповів Сєнкевич.

"Зараз вони обстрілюють двічі на день і двічі-тричі на ніч. Тобто від початку другого етапу вони збільшили кількість обстрілів", - уточнив мер Миколаєва.

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Почему анонимусы не хакнут телемеханику атомных станцый на расее и не устроят там армогиддец? они ж могут
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20.04.2022 13:17 Відповісти
сам потом чем будеш дышать, ж..й ?
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20.04.2022 15:35 Відповісти
Рашисты нелюди выродки рода человеческого грязные 🐐💩кацапы упыри мрази 🤮🤮🤮
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20.04.2022 13:29 Відповісти
Завдяки умілим діям та майстерності Сил оборони в одній з областей вчора, 19 квітня, було знищено:

️ - 50 окупантів, 80 поранено;
- 5 танків;
- 12 бойових броньованих машин.
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20.04.2022 13:31 Відповісти
А ЗСУ не може зупинити цi обстрiли, чи без Марченка все розсипалось?
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20.04.2022 13:55 Відповісти
да. было такое бордое наступлени, уже почти дошли до Херсона, орки даже начали отползать в сторону крыма. и вот уже две недели перям резко все застопорилось. Русня за это время укрепилась неплохо.
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20.04.2022 15:37 Відповісти
после перевода Марченко освобождение Херсона мгновенно остановилось а спустя несколько русня вернула позиции и перешла в наступление но зато теперь новая воен.администрация гордо рапортует об удачной обороне...вот так вот
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20.04.2022 13:57 Відповісти
Похоже у кого-то по плану не трогать Херсон. Мне кажется слив Херсона происходит и сейчас...
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20.04.2022 15:41 Відповісти
А де ділись Кім і Марченко ?
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20.04.2022 14:10 Відповісти
 
 