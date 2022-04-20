Россияне сегодня дважды обстреляли Николаев, - мэр города Сенкевич
Российская армия в среду дважды обстреляла Николаев, пострадавших нет.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Сегодня ночью нас обстреливали где-то в половине первого ночи и где-то под утро. Обстреливали жилые кварталы, пострадали жилые дома – разбитые стекла, машины, гаражи. Сейчас, по нашей информации, пострадавших нет", - сказал мэр.
Во время обстрелов 19 апреля в городе ранены два человека и ни одного погибшего, добавил мэр Николаева.
"Сегодня с утра занимаемся ликвидацией проблем с электроэнергией", - рассказал Сенкевич о ситуации в городе.
По его словам, ситуация для города ухудшилась после того, как враг начал второй этап спецоперации на Востоке.
"Скажу честно, стало хуже. Потому что наш город обстреливался почти каждый день с начала войны, но бывало, что 2-3 дня были перерывы. Думаю, десять дней таких было с 24 февраля, что они нас не бомбили. Обычно нас бомбят один раз днем, один ночью", - рассказал Сенкевич.
"Сейчас они обстреливают дважды в день и два-три раза в ночь. То есть с начала второго этапа они увеличили количество обстрелов", - уточнил мэр Николаева.
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