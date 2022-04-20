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Николаев (2108) обстрел (25742) Сенкевич (188)

Россияне сегодня дважды обстреляли Николаев, - мэр города Сенкевич

сенкевич

Российская армия в среду дважды обстреляла Николаев, пострадавших нет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Сегодня ночью нас обстреливали где-то в половине первого ночи и где-то под утро. Обстреливали жилые кварталы, пострадали жилые дома – разбитые стекла, машины, гаражи. Сейчас, по нашей информации, пострадавших нет", - сказал мэр.

Во время обстрелов 19 апреля в городе ранены два человека и ни одного погибшего, добавил мэр Николаева.

"Сегодня с утра занимаемся ликвидацией проблем с электроэнергией", - рассказал Сенкевич о ситуации в городе.

По его словам, ситуация для города ухудшилась после того, как враг начал второй этап спецоперации на Востоке.

"Скажу честно, стало хуже. Потому что наш город обстреливался почти каждый день с начала войны, но бывало, что 2-3 дня были перерывы. Думаю, десять дней таких было с 24 февраля, что они нас не бомбили. Обычно нас бомбят один раз днем, один ночью", - рассказал Сенкевич.

"Сейчас они обстреливают дважды в день и два-три раза в ночь. То есть с начала второго этапа они увеличили количество обстрелов", - уточнил мэр Николаева.

Смотрите: Во время ночного обстрела Николаева две ракеты попали в местный зоопарк. ФОТОрепортаж
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Почему анонимусы не хакнут телемеханику атомных станцый на расее и не устроят там армогиддец? они ж могут
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20.04.2022 13:17 Ответить
сам потом чем будеш дышать, ж..й ?
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20.04.2022 15:35 Ответить
Рашисты нелюди выродки рода человеческого грязные 🐐💩кацапы упыри мрази 🤮🤮🤮
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20.04.2022 13:29 Ответить
Завдяки умілим діям та майстерності Сил оборони в одній з областей вчора, 19 квітня, було знищено:

️ - 50 окупантів, 80 поранено;
- 5 танків;
- 12 бойових броньованих машин.
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20.04.2022 13:31 Ответить
А ЗСУ не може зупинити цi обстрiли, чи без Марченка все розсипалось?
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20.04.2022 13:55 Ответить
да. было такое бордое наступлени, уже почти дошли до Херсона, орки даже начали отползать в сторону крыма. и вот уже две недели перям резко все застопорилось. Русня за это время укрепилась неплохо.
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20.04.2022 15:37 Ответить
после перевода Марченко освобождение Херсона мгновенно остановилось а спустя несколько русня вернула позиции и перешла в наступление но зато теперь новая воен.администрация гордо рапортует об удачной обороне...вот так вот
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20.04.2022 13:57 Ответить
Похоже у кого-то по плану не трогать Херсон. Мне кажется слив Херсона происходит и сейчас...
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20.04.2022 15:41 Ответить
А де ділись Кім і Марченко ?
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20.04.2022 14:10 Ответить
 
 