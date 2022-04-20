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МВД (9151) Национальная гвардия (2043) диверсия (278)

С начала войны подразделения Нацгвардии задержали 170 вражеских диверсантов, - МВД

гес,нацгвардія

Подразделения Национальной гвардии с начала полномасштабного вторжения России обнаружили 170 вражеских диверсантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"С начала нападения России 24 февраля подразделения Нацгвардии задержали 1733 человека, из которых 170 - представители диверсионно-разведывательных групп. Их передали Службе безопасности", - говорится в сообщении.

У задержанных изъяли 33 единицы огнестрельного оружия и почти 500 патронов, 15 единиц холодного оружия, 29 гранат и более килограмма наркотиков.

Граждан призывают быть осторожными, учитывая, что на днях правоохранители обнаружили в одном из столичных районов растяжку.

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Топ комментарии
+3
"Бойові" фото міністра освіти Шкарлета та ректора НАУ Луцького, на якому вони позують у військовій формі в бронежилетах та з автоматами.
Чому вони одягнені у військову форму та ходять зі зброєю у Києві, коли основні дії тривають на сході України? Віддайте броніки і форму хлопцям на схід і не ганьбіться!

"
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20.04.2022 15:35
+3
Щодо шкарлета. Спершу вкрав чужі думки (плагіат) і привласнив дисертацію. Незважаючи на викриття продовжує залишатися на посаді але тепер вкрав чужу форму тобто привласнив чужі подвиги і вводить всіх в оману ніби то він "захистник". Що він ще вкраде і привласнить? Покидьок і мразота... І це міністр ЗЕ-кабміна. Там всі такі...
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20.04.2022 15:46
+2
Ненавиджу фарисеїв. Взагалі за носіння військової форми всілякими покручами та аферистами потрібно ввести колосальні штрафи.
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20.04.2022 15:41
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"Бойові" фото міністра освіти Шкарлета та ректора НАУ Луцького, на якому вони позують у військовій формі в бронежилетах та з автоматами.
Чому вони одягнені у військову форму та ходять зі зброєю у Києві, коли основні дії тривають на сході України? Віддайте броніки і форму хлопцям на схід і не ганьбіться!

"
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20.04.2022 15:35 Ответить
Ненавиджу фарисеїв. Взагалі за носіння військової форми всілякими покручами та аферистами потрібно ввести колосальні штрафи.
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20.04.2022 15:41 Ответить
Щодо шкарлета. Спершу вкрав чужі думки (плагіат) і привласнив дисертацію. Незважаючи на викриття продовжує залишатися на посаді але тепер вкрав чужу форму тобто привласнив чужі подвиги і вводить всіх в оману ніби то він "захистник". Що він ще вкраде і привласнить? Покидьок і мразота... І це міністр ЗЕ-кабміна. Там всі такі...
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20.04.2022 15:46 Ответить
Они еще и получат УБД и ордена с медалями, в отличие от хлопцев ВСУ и партизан, храбро сражавшихся на фронте и на оккупированных территориях
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20.04.2022 16:06 Ответить
Жулька тоже позировала в розовом пальто на шпильках с автоматом.
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20.04.2022 15:52 Ответить
Вот мы все смеёмся над тик-ток "войсками" ган-дон-дона кадырова, но на вашем фото наши собственные подобные. Ну разве похожи эти клоуны на Воинов, ведущих реальные боевые действия? Напялили камуфляж, подержали автоматики, сделали фотосессию и обратно по своим непонятным делам. Главное оставить для наивных потребителей фоточку-видосик с посылом "я там тоже был и участвовал", а где именно и что конкретно делал - это уже всё в тумане, главное выборы, посады, бабло
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20.04.2022 15:59 Ответить
а відпустили вдесятеро більше
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20.04.2022 15:35 Ответить
Нацгвардия Харькова на службе находится в непотребном состоянии. Случай могу предоставить
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20.04.2022 15:42 Ответить
Почему так мало оружия у "диверсантов" - меньше одного ствола на пятерых! Какие "диверсии" они могли осуществить при таком оснащении! Просто смешно! И для чего мы содержим дармоедов в СБУ
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20.04.2022 15:51 Ответить
Враг уничтожается во время войны
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20.04.2022 17:07 Ответить
 
 