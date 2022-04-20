С начала войны подразделения Нацгвардии задержали 170 вражеских диверсантов, - МВД
Подразделения Национальной гвардии с начала полномасштабного вторжения России обнаружили 170 вражеских диверсантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"С начала нападения России 24 февраля подразделения Нацгвардии задержали 1733 человека, из которых 170 - представители диверсионно-разведывательных групп. Их передали Службе безопасности", - говорится в сообщении.
У задержанных изъяли 33 единицы огнестрельного оружия и почти 500 патронов, 15 единиц холодного оружия, 29 гранат и более килограмма наркотиков.
Граждан призывают быть осторожными, учитывая, что на днях правоохранители обнаружили в одном из столичных районов растяжку.
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Чому вони одягнені у військову форму та ходять зі зброєю у Києві, коли основні дії тривають на сході України? Віддайте броніки і форму хлопцям на схід і не ганьбіться!
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