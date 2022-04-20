З початку війни підрозділи Нацгвардії затримали 170 ворожих диверсантів, - МВС

Підрозділи Національної гвардії з початку повномасштабного вторгнення Росії виявили 170 ворожих диверсантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"З початку нападу росії 24 лютого підрозділи Нацгвардії затримали 1733 особи, з яких 170 — представники диверсійно-розвідувальних груп. Їх передали Службі безпеки", - йдеться у повідомленні.

У затриманих вилучили 33 одиниці вогнепальної зброї і майже 500 набоїв, 15 одиниць холодної зброї, 29 гранат і більше кілограма наркотиків.

Громадян закликають бути обережними, з огляду на те, що днями правоохоронці виявили в одному зі столичних районів розтяжку.

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