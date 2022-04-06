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Нацгвардія затримала у Бучі трьох мародерів. ФОТО

мародери

У Бучі Київської області військовослужбовці припинили діяльність групи мародерів. Зокрема, в ангарі біля будинку вони знайшли багато краденого майна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

У Бучі за вказівкою місцевих мешканців військовослужбовці виявили трьох чоловіків, які мали в ангарі біля дому велику кількість майна, походження якого вони не змогли пояснити.

Нацгвардія затримала у Бучі трьох мародерів 01
Нацгвардія затримала у Бучі трьох мародерів 02
Нацгвардія затримала у Бучі трьох мародерів 03
Нацгвардія затримала у Бучі трьох мародерів 04

Повідомляється, що усіх трьох було затримано та передано слідчо-оперативній групі Нацполіції.

Читайте також: Стали відомі дані окупантів-мародерів, які пересилали награбоване в Україні до Росії. ПЕРЕЛІК

Зазначається, що підозрюваним загрожує покарання згідно з чинним законодавством в умовах воєнного часу.

Також того ж дня у Гостомелі виявили 5 розтяжок, 2 міни 120 мм та 1 комплект боєприпасів до стрілецької зброї.

Раніше повідомлялося, що Ірпінь закривають на виїзд для захисту від мародерів.

Автор: 

мародерство (339) Національна гвардія (1528) Буча (541)


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Топ коментарі
+20
Мародери-це мерзенні покидьки без честі совісті, просто лайно...
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06.04.2022 19:22
+16
Мародёров во время боевых действий с целью экономии б/припасов
вешали.
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06.04.2022 19:22
+12
Когда уже будет не "затримали", а "*******"??? Прошу прощения..
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06.04.2022 19:27
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https://www.youtube.com/watch?v=5zOCfohf_MM .........
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06.04.2022 19:20 Відповісти
Мародери-це мерзенні покидьки без честі совісті, просто лайно...
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06.04.2022 19:22 Відповісти
Мародёров во время боевых действий с целью экономии б/припасов
вешали.
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06.04.2022 19:22 Відповісти
...за яйця
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06.04.2022 19:45 Відповісти
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06.04.2022 19:23 Відповісти
?
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06.04.2022 21:12 Відповісти
Він відмародерив у когось песиків?
От паскуда така.
Бідні нещасні тваринки.
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06.04.2022 22:47 Відповісти
Когда уже будет не "затримали", а "*******"??? Прошу прощения..
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06.04.2022 19:27 Відповісти
Приобщить их к общему количеству..
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06.04.2022 19:27 Відповісти
Зачем?
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06.04.2022 19:29 Відповісти
И ещё в тему:
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06.04.2022 19:35 Відповісти
На цензоре нету

https://inforesist.org/mochilis-v-shtany-sbu-zhestko-zaderzhala-avtoritetov-kotorye-izbili-teroboronczev/ Вот
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06.04.2022 20:13 Відповісти
Да, это упущение.
А на Ютуб видео по этой теме заблокировали.
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06.04.2022 20:41 Відповісти
Зараз і тут почнуть мочить за цю новину
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06.04.2022 23:31 Відповісти
Мабуть так... А може й ні, хто зна....
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07.04.2022 00:04 Відповісти
Затримали "смотрящого" з банди Наріка (Олександра Налєкрішвілі).
https://ord-ua.com/2021/07/16/alekcandr-petrovckij-nalekreshvili-kriminalnaya-krysha-dnepropetrovckix-oligarxov-chast-1/

Нарік - праворуч.

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06.04.2022 22:57 Відповісти
Дякую, що підказали, де саме. А другий мабуть - відомий кришуватель "наріків"
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06.04.2022 23:25 Відповісти
Или тут:
news.liga.net/all/news/sbu-jestko-zaderjala-avtoritetov-v-pavlograde-mer-dnepra-zaderjannye-izbili-*******
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06.04.2022 20:38 Відповісти
На многих порталах есть.
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06.04.2022 20:43 Відповісти
ось як насправді працюють зебобіки-боти: публікують оповідки філатова про героїчні подвиги сбу, якийсь раніше маловідомий льотчик надає діючу зсилку, там між іншим вказується, що затримані повязані з петровським (спонсором будівництва храму ПЦУ і певно поїздки делегації в Стамбул) і всьо: ось він гад-барига що й досі наживається на війні. ПРимітивно? - так. Працює для довірливих баранів - так.
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18.04.2022 14:17 Відповісти
От всі кричать вішати розривати , а навіщо ?

за миску каші га день воно буде шити жилети на зоні для зсу або робити шоломи , ну якщо не схоче - то тоді вішати на стовпі
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06.04.2022 19:38 Відповісти
Розстілять нафуй
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06.04.2022 19:39 Відповісти
навіщо, є багато важкої роботи - завали розбирати, трупи носити, раз хотіли халяви, то нехай працюють
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06.04.2022 22:46 Відповісти
а де фото виродків? Чи можна лише циган?
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06.04.2022 20:49 Відповісти
а то хіба не цигани були?
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18.04.2022 14:18 Відповісти
Що не вивезли орки,викрали мородорки?
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06.04.2022 21:14 Відповісти
УРОДЫ !!! В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИХ ПО ПОЛНОЙ !!!
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07.04.2022 09:27 Відповісти
 
 