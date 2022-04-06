Нацгвардія затримала у Бучі трьох мародерів. ФОТО
У Бучі Київської області військовослужбовці припинили діяльність групи мародерів. Зокрема, в ангарі біля будинку вони знайшли багато краденого майна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.
У Бучі за вказівкою місцевих мешканців військовослужбовці виявили трьох чоловіків, які мали в ангарі біля дому велику кількість майна, походження якого вони не змогли пояснити.
Повідомляється, що усіх трьох було затримано та передано слідчо-оперативній групі Нацполіції.
Зазначається, що підозрюваним загрожує покарання згідно з чинним законодавством в умовах воєнного часу.
Також того ж дня у Гостомелі виявили 5 розтяжок, 2 міни 120 мм та 1 комплект боєприпасів до стрілецької зброї.
Раніше повідомлялося, що Ірпінь закривають на виїзд для захисту від мародерів.
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вешали.
От паскуда така.
Бідні нещасні тваринки.
https://inforesist.org/mochilis-v-shtany-sbu-zhestko-zaderzhala-avtoritetov-kotorye-izbili-teroboronczev/ Вот
А на Ютуб видео по этой теме заблокировали.
https://ord-ua.com/2021/07/16/alekcandr-petrovckij-nalekreshvili-kriminalnaya-krysha-dnepropetrovckix-oligarxov-chast-1/
Нарік - праворуч.
news.liga.net/all/news/sbu-jestko-zaderjala-avtoritetov-v-pavlograde-mer-dnepra-zaderjannye-izbili-*******
за миску каші га день воно буде шити жилети на зоні для зсу або робити шоломи , ну якщо не схоче - то тоді вішати на стовпі