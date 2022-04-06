Нацгвардия задержала в Буче трех мародеров. ФОТО

В Буче в Киевской области военнослужащие прекратили деятельность группы мародеров. В частности, в ангаре возле дома они обнаружили много ворованного имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

В Буче по наводке местных жителей военнослужащие обнаружили троих мужчин, которые имели в ангаре возле дома большое количество имущества, происхождение которого они не смогли объяснить.









Сообщается, что все трое были задержаны и переданы следственно-оперативной группе Нацполиции.

Также смотрите: Виноваты все. Почему все россияне хотят быть мародерами и убийцами? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Отмечается, что подозреваемым грозит наказание согласно действующему законодательству в условиях военного времени.

Также в тот же день в Гостомеле обнаружили 5 растяжек, 2 мины 120 мм и 1 комплект боеприпасов к стрелковому оружию.

Ранее сообщалось, что Ирпень закрывают на выезд для защиты от мародеров.