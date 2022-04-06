Нацгвардия задержала в Буче трех мародеров. ФОТО
В Буче в Киевской области военнослужащие прекратили деятельность группы мародеров. В частности, в ангаре возле дома они обнаружили много ворованного имущества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
В Буче по наводке местных жителей военнослужащие обнаружили троих мужчин, которые имели в ангаре возле дома большое количество имущества, происхождение которого они не смогли объяснить.
Сообщается, что все трое были задержаны и переданы следственно-оперативной группе Нацполиции.
Отмечается, что подозреваемым грозит наказание согласно действующему законодательству в условиях военного времени.
Также в тот же день в Гостомеле обнаружили 5 растяжек, 2 мины 120 мм и 1 комплект боеприпасов к стрелковому оружию.
Ранее сообщалось, что Ирпень закрывают на выезд для защиты от мародеров.
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вешали.
От паскуда така.
Бідні нещасні тваринки.
https://inforesist.org/mochilis-v-shtany-sbu-zhestko-zaderzhala-avtoritetov-kotorye-izbili-teroboronczev/ Вот
А на Ютуб видео по этой теме заблокировали.
https://ord-ua.com/2021/07/16/alekcandr-petrovckij-nalekreshvili-kriminalnaya-krysha-dnepropetrovckix-oligarxov-chast-1/
Нарік - праворуч.
news.liga.net/all/news/sbu-jestko-zaderjala-avtoritetov-v-pavlograde-mer-dnepra-zaderjannye-izbili-*******
за миску каші га день воно буде шити жилети на зоні для зсу або робити шоломи , ну якщо не схоче - то тоді вішати на стовпі