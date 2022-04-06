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Нацгвардия задержала в Буче трех мародеров. ФОТО

мародери

В Буче в Киевской области военнослужащие прекратили деятельность группы мародеров. В частности, в ангаре возле дома они обнаружили много ворованного имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

В Буче по наводке местных жителей военнослужащие обнаружили троих мужчин, которые имели в ангаре возле дома большое количество имущества, происхождение которого они не смогли объяснить.

Нацгвардия задержала в Буче трех мародеров 01
Нацгвардия задержала в Буче трех мародеров 02
Нацгвардия задержала в Буче трех мародеров 03
Нацгвардия задержала в Буче трех мародеров 04

Сообщается, что все трое были задержаны и переданы следственно-оперативной группе Нацполиции.

Также смотрите: Виноваты все. Почему все россияне хотят быть мародерами и убийцами? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Отмечается, что подозреваемым грозит наказание согласно действующему законодательству в условиях военного времени.

Также в тот же день в Гостомеле обнаружили 5 растяжек, 2 мины 120 мм и 1 комплект боеприпасов к стрелковому оружию.

Ранее сообщалось, что Ирпень закрывают на выезд для защиты от мародеров.

мародерство (461) Национальная гвардия (2117) Буча (460)


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Топ комментарии
+20
Мародери-це мерзенні покидьки без честі совісті, просто лайно...
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06.04.2022 19:22
+16
Мародёров во время боевых действий с целью экономии б/припасов
вешали.
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06.04.2022 19:22
+12
Когда уже будет не "затримали", а "*******"??? Прошу прощения..
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06.04.2022 19:27
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https://www.youtube.com/watch?v=5zOCfohf_MM .........
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06.04.2022 19:20 Ответить
Мародери-це мерзенні покидьки без честі совісті, просто лайно...
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06.04.2022 19:22 Ответить
Мародёров во время боевых действий с целью экономии б/припасов
вешали.
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06.04.2022 19:22 Ответить
...за яйця
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06.04.2022 19:45 Ответить
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06.04.2022 19:23 Ответить
?
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06.04.2022 21:12 Ответить
Він відмародерив у когось песиків?
От паскуда така.
Бідні нещасні тваринки.
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06.04.2022 22:47 Ответить
Когда уже будет не "затримали", а "*******"??? Прошу прощения..
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06.04.2022 19:27 Ответить
Приобщить их к общему количеству..
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06.04.2022 19:27 Ответить
Зачем?
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06.04.2022 19:29 Ответить
И ещё в тему:
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06.04.2022 19:35 Ответить
На цензоре нету

https://inforesist.org/mochilis-v-shtany-sbu-zhestko-zaderzhala-avtoritetov-kotorye-izbili-teroboronczev/ Вот
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06.04.2022 20:13 Ответить
Да, это упущение.
А на Ютуб видео по этой теме заблокировали.
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06.04.2022 20:41 Ответить
Зараз і тут почнуть мочить за цю новину
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06.04.2022 23:31 Ответить
Мабуть так... А може й ні, хто зна....
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07.04.2022 00:04 Ответить
Затримали "смотрящого" з банди Наріка (Олександра Налєкрішвілі).
https://ord-ua.com/2021/07/16/alekcandr-petrovckij-nalekreshvili-kriminalnaya-krysha-dnepropetrovckix-oligarxov-chast-1/

Нарік - праворуч.

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06.04.2022 22:57 Ответить
Дякую, що підказали, де саме. А другий мабуть - відомий кришуватель "наріків"
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06.04.2022 23:25 Ответить
Или тут:
news.liga.net/all/news/sbu-jestko-zaderjala-avtoritetov-v-pavlograde-mer-dnepra-zaderjannye-izbili-*******
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06.04.2022 20:38 Ответить
На многих порталах есть.
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06.04.2022 20:43 Ответить
ось як насправді працюють зебобіки-боти: публікують оповідки філатова про героїчні подвиги сбу, якийсь раніше маловідомий льотчик надає діючу зсилку, там між іншим вказується, що затримані повязані з петровським (спонсором будівництва храму ПЦУ і певно поїздки делегації в Стамбул) і всьо: ось він гад-барига що й досі наживається на війні. ПРимітивно? - так. Працює для довірливих баранів - так.
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18.04.2022 14:17 Ответить
От всі кричать вішати розривати , а навіщо ?

за миску каші га день воно буде шити жилети на зоні для зсу або робити шоломи , ну якщо не схоче - то тоді вішати на стовпі
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06.04.2022 19:38 Ответить
Розстілять нафуй
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06.04.2022 19:39 Ответить
навіщо, є багато важкої роботи - завали розбирати, трупи носити, раз хотіли халяви, то нехай працюють
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06.04.2022 22:46 Ответить
а де фото виродків? Чи можна лише циган?
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06.04.2022 20:49 Ответить
а то хіба не цигани були?
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18.04.2022 14:18 Ответить
Що не вивезли орки,викрали мородорки?
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06.04.2022 21:14 Ответить
УРОДЫ !!! В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИХ ПО ПОЛНОЙ !!!
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07.04.2022 09:27 Ответить
 
 