Украине подарили 100 беспилотников "Quantix Recon", - ГУР Минобороны

Производитель дронов-камикадзе "Switchblade" подарил Украине сто беспилотников "Quantix Recon".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как говорится в сообщении компании, 100 БПЛА "Quantix Recon" будут предоставлены независимо от других систем компании, поставляемых Украине правительством США. Подаренные нашему государству дроны будут отправлены в течение текущей недели, а за ними последуют и другие поставки.

Глава и исполнительный директор "AeroVironment" Вахид Наваби представил БПЛА украинскому послу и военному атташе на прошлой неделе и отметил: "Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных областей динамично изменяющегося поля боя".

По его словам, добытая дронами "Quantix Recon" информация позволит планировать операции таким образом, чтобы не подвергать украинских военных опасности.

"Для "AeroVironment" – большая честь поддерживать народ Украины", – подчеркнул Наваби.