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Украине подарили 100 беспилотников "Quantix Recon", - ГУР Минобороны

гур,безпілотник

Производитель дронов-камикадзе "Switchblade" подарил Украине сто беспилотников "Quantix Recon".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как говорится в сообщении компании, 100 БПЛА "Quantix Recon" будут предоставлены независимо от других систем компании, поставляемых Украине правительством США. Подаренные нашему государству дроны будут отправлены в течение текущей недели, а за ними последуют и другие поставки.

Глава и исполнительный директор "AeroVironment" Вахид Наваби представил БПЛА украинскому послу и военному атташе на прошлой неделе и отметил: "Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных областей динамично изменяющегося поля боя".

По его словам, добытая дронами "Quantix Recon" информация позволит планировать операции таким образом, чтобы не подвергать украинских военных опасности.

"Для "AeroVironment" – большая честь поддерживать народ Украины", – подчеркнул Наваби.
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Топ комментарии
+48
Дякуємо за чудові та корисні подарунки...
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20.04.2022 16:20
+32
Производитель верит в Украину! Ну и реклама не помешает.) Как бы Залужний не должен счет за применение выставлять)))
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20.04.2022 16:19
+30
дякуємо ! наші ВСУ зроблять чудову рекламу вашому дарунку!!!! от повірте!
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20.04.2022 16:22
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Производитель верит в Украину! Ну и реклама не помешает.) Как бы Залужний не должен счет за применение выставлять)))
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20.04.2022 16:19 Ответить
Дякуємо за чудові та корисні подарунки...
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20.04.2022 16:20 Ответить
👍👍👏👏👏❤️💙💛ДЯКУЕМ ‼️
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20.04.2022 16:44 Ответить
Подяка. Це добра i гарна рiч.
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20.04.2022 16:20 Ответить
Дякуємо!
Надамо детальний звіт по використанню!
Буде у кацапів ще те дев'яте травня!
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20.04.2022 16:21 Ответить
дякуємо ! наші ВСУ зроблять чудову рекламу вашому дарунку!!!! от повірте!
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20.04.2022 16:22 Ответить
Не ВСУ , а ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ!!!
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20.04.2022 17:39 Ответить
О! О-о-о! Тут і жінку не треба
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20.04.2022 16:23 Ответить
Думаю у нас свичблейды проходят боевое тестирование, а ха это нам подарки дают.
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20.04.2022 16:24 Ответить
капиталистическое соревнование - какая бригада больше нажарит фрагов))
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20.04.2022 16:28 Ответить
Какой ты ... реалистичный
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20.04.2022 16:31 Ответить
любо!

прожарка бурятов и тувынцев пойдет на прядок быстрей)) хрустящей вам крочки, шоб вернулись за_Паребрик окорей. но желательно в пакетах
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20.04.2022 16:27 Ответить
Великодні подарунки спекти паску маскалям
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20.04.2022 16:33 Ответить
Круті безпілотники
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20.04.2022 16:39 Ответить
Это вроде разработка 2020 года. Их еще нигде толком не испытывали. Корпорации, производящие современное оружие, хотят испытать его на орках и сделать себе рекламу. И это просто замечательно! Надеюсь, что другие фирмы тоже подключатся.
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20.04.2022 18:50 Ответить
Да у нас тут бесплатный полигон для тестирования любых смертоносных игрушек в боевых условиях. Уникальные возможности для желающих испытать новые прибамбасы на козломордых лабораторных кацапах
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20.04.2022 20:20 Ответить
Чудові подарунки! Дякуємо народу Японії!
Смерть свинособакам!
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20.04.2022 16:42 Ответить
конечно подарили, да они молятся на такую рекламу, надо будет еще подарят, если продажи пойдут
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20.04.2022 16:45 Ответить
https://vimeo.com/396580498
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20.04.2022 17:04 Ответить
До речі як показала війна не танки основна загроза.Танки це лайно яке нищать і так.А от головна проблема це гради,смерчі якы зробили 80% всіх руйнувань.Ось що потрібнго в першу чергу знищувати гради і їх забезпечення а танки то мусор.
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20.04.2022 17:05 Ответить
В першу чергу- так! Але потріно припинити логістику! Припинити постачання палива для рухомого складу!!!
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20.04.2022 17:41 Ответить
Kak ta ruskije gavarili chto v Sirii ani ispitivajut svaji "noveishije "razrabotki , a tut vsjo abvernulas na abarot...shchas na ruskih budut ispitivatj v reale naveishije aruzhija i sistemi , a ukrainci kak visoka kvalificirovannije uzhonije pravodjat eti ispitanija !
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20.04.2022 17:15 Ответить
uchonije
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20.04.2022 17:16 Ответить
МОЛОДЦЫ!
Два в одном. И нам помощь и отличный рекламный ход производителя.
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20.04.2022 17:24 Ответить
Тепер головне щоб кроти з ОП не зачинили її десь на складах!!!
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20.04.2022 17:49 Ответить
гарні подарунки, реклама буде не гірша, ще й окупиться)))
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20.04.2022 18:11 Ответить
А на прошлой неделе не могли?
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20.04.2022 18:19 Ответить
Краще пізно, ніж ніколи.
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20.04.2022 19:33 Ответить
А де ж обіцяні Riapers?
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20.04.2022 18:25 Ответить
Дякуємо за подарунки!
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20.04.2022 19:24 Ответить
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20.04.2022 22:05 Ответить
Американцы не зря №1 в мире, быстро понимают ситуацию, быстро реагируют. А Зап.Европа почти все просрали. Американский бизнес умеет на кризисе поднять деньги, прорекламироваться и стать еще круче, а европейцы меееедленно выходят с рос.рынка, теряют деньги, репутацию, не хотят смотреть в будущее, привыкли откаты с рашистами пилить.
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21.04.2022 08:53 Ответить
 
 