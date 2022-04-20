Украине подарили 100 беспилотников "Quantix Recon", - ГУР Минобороны
Производитель дронов-камикадзе "Switchblade" подарил Украине сто беспилотников "Quantix Recon".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Как говорится в сообщении компании, 100 БПЛА "Quantix Recon" будут предоставлены независимо от других систем компании, поставляемых Украине правительством США. Подаренные нашему государству дроны будут отправлены в течение текущей недели, а за ними последуют и другие поставки.
Глава и исполнительный директор "AeroVironment" Вахид Наваби представил БПЛА украинскому послу и военному атташе на прошлой неделе и отметил: "Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных областей динамично изменяющегося поля боя".
По его словам, добытая дронами "Quantix Recon" информация позволит планировать операции таким образом, чтобы не подвергать украинских военных опасности.
"Для "AeroVironment" – большая честь поддерживать народ Украины", – подчеркнул Наваби.
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Надамо детальний звіт по використанню!
Буде у кацапів ще те дев'яте травня!
прожарка бурятов и тувынцев пойдет на прядок быстрей)) хрустящей вам крочки, шоб вернулись за_Паребрик окорей. но желательно в пакетах
Смерть свинособакам!
Два в одном. И нам помощь и отличный рекламный ход производителя.