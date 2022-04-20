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безпілотник (3657) розвідка (3804) США (20973)

Україні подарували 100 безпілотників "Quantix Recon", - ГУР Міноборони

гур,безпілотник

Виробник дронів-камікадзе "Switchblade" подарував Україні сто безпілотників "Quantix Recon".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як йдеться у повідомленні компанії, 100 БпЛА "Quantix Recon" буде надано незалежно від інших систем компанії, які постачає Україні уряд США. Подаровані нашій державі дрони будуть відправлені протягом поточного тижня, а за ними будуть й інші постачання.

Глава та виконавчий директор "AeroVironment" Вахід Навабі представив БпЛА українському послу та військовому аташе минулого тижня та зазначив: "Ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами супротивника і не зазнавати впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних областей поля бою, що динамічно змінюється".

За його словами, здобута дронами "Quantix Recon" інформація дозволить планувати операції таким чином, щоб не наражати українських військових на небезпеку.

Також читайте: Американська фірма General Atomics готова швидко передати Україні важкі ударні безпілотники

"Для "AeroVironment" – велика честь підтримувати народ України", – підкреслив Навабі.

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Топ коментарі
+48
Дякуємо за чудові та корисні подарунки...
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20.04.2022 16:20
+32
Производитель верит в Украину! Ну и реклама не помешает.) Как бы Залужний не должен счет за применение выставлять)))
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20.04.2022 16:19
+30
дякуємо ! наші ВСУ зроблять чудову рекламу вашому дарунку!!!! от повірте!
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20.04.2022 16:22
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Производитель верит в Украину! Ну и реклама не помешает.) Как бы Залужний не должен счет за применение выставлять)))
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20.04.2022 16:19 Відповісти
Дякуємо за чудові та корисні подарунки...
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20.04.2022 16:20 Відповісти
👍👍👏👏👏❤️💙💛ДЯКУЕМ ‼️
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20.04.2022 16:44 Відповісти
Подяка. Це добра i гарна рiч.
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20.04.2022 16:20 Відповісти
Дякуємо!
Надамо детальний звіт по використанню!
Буде у кацапів ще те дев'яте травня!
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20.04.2022 16:21 Відповісти
дякуємо ! наші ВСУ зроблять чудову рекламу вашому дарунку!!!! от повірте!
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20.04.2022 16:22 Відповісти
Не ВСУ , а ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ!!!
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20.04.2022 17:39 Відповісти
О! О-о-о! Тут і жінку не треба
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20.04.2022 16:23 Відповісти
Думаю у нас свичблейды проходят боевое тестирование, а ха это нам подарки дают.
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20.04.2022 16:24 Відповісти
капиталистическое соревнование - какая бригада больше нажарит фрагов))
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20.04.2022 16:28 Відповісти
Какой ты ... реалистичный
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20.04.2022 16:31 Відповісти
любо!

прожарка бурятов и тувынцев пойдет на прядок быстрей)) хрустящей вам крочки, шоб вернулись за_Паребрик окорей. но желательно в пакетах
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20.04.2022 16:27 Відповісти
Великодні подарунки спекти паску маскалям
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20.04.2022 16:33 Відповісти
Круті безпілотники
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20.04.2022 16:39 Відповісти
Это вроде разработка 2020 года. Их еще нигде толком не испытывали. Корпорации, производящие современное оружие, хотят испытать его на орках и сделать себе рекламу. И это просто замечательно! Надеюсь, что другие фирмы тоже подключатся.
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20.04.2022 18:50 Відповісти
Да у нас тут бесплатный полигон для тестирования любых смертоносных игрушек в боевых условиях. Уникальные возможности для желающих испытать новые прибамбасы на козломордых лабораторных кацапах
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20.04.2022 20:20 Відповісти
Чудові подарунки! Дякуємо народу Японії!
Смерть свинособакам!
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20.04.2022 16:42 Відповісти
конечно подарили, да они молятся на такую рекламу, надо будет еще подарят, если продажи пойдут
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20.04.2022 16:45 Відповісти
https://vimeo.com/396580498
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20.04.2022 17:04 Відповісти
До речі як показала війна не танки основна загроза.Танки це лайно яке нищать і так.А от головна проблема це гради,смерчі якы зробили 80% всіх руйнувань.Ось що потрібнго в першу чергу знищувати гради і їх забезпечення а танки то мусор.
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20.04.2022 17:05 Відповісти
В першу чергу- так! Але потріно припинити логістику! Припинити постачання палива для рухомого складу!!!
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20.04.2022 17:41 Відповісти
Kak ta ruskije gavarili chto v Sirii ani ispitivajut svaji "noveishije "razrabotki , a tut vsjo abvernulas na abarot...shchas na ruskih budut ispitivatj v reale naveishije aruzhija i sistemi , a ukrainci kak visoka kvalificirovannije uzhonije pravodjat eti ispitanija !
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20.04.2022 17:15 Відповісти
uchonije
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20.04.2022 17:16 Відповісти
МОЛОДЦЫ!
Два в одном. И нам помощь и отличный рекламный ход производителя.
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20.04.2022 17:24 Відповісти
Тепер головне щоб кроти з ОП не зачинили її десь на складах!!!
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20.04.2022 17:49 Відповісти
гарні подарунки, реклама буде не гірша, ще й окупиться)))
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20.04.2022 18:11 Відповісти
А на прошлой неделе не могли?
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20.04.2022 18:19 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи.
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20.04.2022 19:33 Відповісти
А де ж обіцяні Riapers?
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20.04.2022 18:25 Відповісти
Дякуємо за подарунки!
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20.04.2022 19:24 Відповісти
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20.04.2022 22:05 Відповісти
Американцы не зря №1 в мире, быстро понимают ситуацию, быстро реагируют. А Зап.Европа почти все просрали. Американский бизнес умеет на кризисе поднять деньги, прорекламироваться и стать еще круче, а европейцы меееедленно выходят с рос.рынка, теряют деньги, репутацию, не хотят смотреть в будущее, привыкли откаты с рашистами пилить.
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21.04.2022 08:53 Відповісти
 
 