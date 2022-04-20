Парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО
Парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО. Премьер-министр страны Санна Марин заявила, что решение о подаче заявки на членство в Альянсе будет принято в течение нескольких недель.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Финские законодатели на прошлой неделе получили по заказу правительства "белую книгу", в которой оцениваются последствия от вступления в НАТО. В отчете не содержится рекомендаций, но подчеркивается, что без членства в Альянсе Финляндия не имеет никаких гарантий безопасности.
В докладе также говорится, что "сдерживающий эффект" на оборону Финляндии будет "значительно больше" в случае членства в НАТО.
По данным финских, около половины из 200 депутатов парламента страны поддерживают вступление в НАТО, против выступает только 12 законодателей.
Напомним, подавляющее большинство финнов поддерживает вступление страны в НАТО.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Финляндии заявило о готовности страны к "разным угрозам" со стороны России в случае вступления в НАТО.
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1) Подать заявку на вступление в НАТО;
") Немедленно подать заявку на вступление в НАТО.
Для разогрева обсудить : Кто виноват, что не подали заявку на вступление вчера!?
Фінський район Петсамо совок підгріб під себе у 1944, таким чином вийшовши на кордон з Норвегією, а через 5 років Норвегія стала однією зі співзасновниць НАТО.
В 1952 році совок отримав ще один спільний кордон з країною НАТО, - туди була прийнята Туреччина.
Навіщо їм те НАТО? Взяли б собі гарантом расєю, як мутять для України Зеленський з пуйловським Абрамом.