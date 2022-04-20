Парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО
Парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО. Прем'єр-міністр країни Санна Марін заявила, що рішення про подачу заявки на членство в Альянсі буде прийнято впродовж декількох тижнів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Фінські законодавці минулого тижня отримали на замовлення уряду "Білу книгу", в якій оцінюються наслідки від вступу в НАТО. У звіті не міститься рекомендацій, але підкреслюється, що без членства в Альянсі Фінляндія не має жодних гарантій безпеки.
У доповіді також говориться, що "стримувальний ефект" на оборону Фінляндії буде "значно більшим" у разі членства в НАТО.
За даними фінських ЗМІ, близько половини з 200 депутатів парламенту країни підтримують вступ до НАТО, проти виступає тільки 12 законодавців.
Нагадаємо, 91% фінських офіцерів підтримують вступ країни до НАТО.
Зазначимо, раніше Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило про готовність країни до "різних загроз" з боку Росії у разі вступу до НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
1) Подать заявку на вступление в НАТО;
") Немедленно подать заявку на вступление в НАТО.
Для разогрева обсудить : Кто виноват, что не подали заявку на вступление вчера!?
Фінський район Петсамо совок підгріб під себе у 1944, таким чином вийшовши на кордон з Норвегією, а через 5 років Норвегія стала однією зі співзасновниць НАТО.
В 1952 році совок отримав ще один спільний кордон з країною НАТО, - туди була прийнята Туреччина.
Навіщо їм те НАТО? Взяли б собі гарантом расєю, як мутять для України Зеленський з пуйловським Абрамом.