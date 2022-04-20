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Новини
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Фінляндія (1234) членство в НАТО (1643)

Парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО

фінляндія

Парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО. Прем'єр-міністр країни Санна Марін заявила, що рішення про подачу заявки на членство в Альянсі буде прийнято впродовж декількох тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Фінські законодавці минулого тижня отримали на замовлення уряду "Білу книгу", в якій оцінюються наслідки від вступу в НАТО. У звіті не міститься рекомендацій, але підкреслюється, що без членства в Альянсі Фінляндія не має жодних гарантій безпеки.

У доповіді також говориться, що "стримувальний ефект" на оборону Фінляндії буде "значно більшим" у разі членства в НАТО.

Читайте також: Рішення щодо вступу Фінляндії до НАТО ухвалять упродовж декількох тижнів, - прем'єрка Марін

За даними фінських ЗМІ, близько половини з 200 депутатів парламенту країни підтримують вступ до НАТО, проти виступає тільки 12 законодавців.

Нагадаємо, 91% фінських офіцерів підтримують вступ країни до НАТО.

Зазначимо, раніше Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило про готовність країни до "різних загроз" з боку Росії у разі вступу до НАТО.
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Топ коментарі
+20
Думаю там 2 вопроса:
1) Подать заявку на вступление в НАТО;
") Немедленно подать заявку на вступление в НАТО.
Для разогрева обсудить : Кто виноват, что не подали заявку на вступление вчера!?
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20.04.2022 16:34
+18
Финские егеря начинайте готовить оружие, 39 год не за горами. Спросите у своих дедов в какой глаз лучше бить касапскую крысу.
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20.04.2022 16:34
+6
Много_ходов_очка от *****...страна НАТО в 150 км. От **********...
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20.04.2022 16:41
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Финские егеря начинайте готовить оружие, 39 год не за горами. Спросите у своих дедов в какой глаз лучше бить касапскую крысу.
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20.04.2022 16:34 Відповісти
Думаю там 2 вопроса:
1) Подать заявку на вступление в НАТО;
") Немедленно подать заявку на вступление в НАТО.
Для разогрева обсудить : Кто виноват, что не подали заявку на вступление вчера!?
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20.04.2022 16:34 Відповісти
Не соглашусь только с разогревом. Сейчас момент - лучше не придумаешь: ***** и нас бросить не может, и угрожать финнам особо нечем, и последние войска в Украину не бросишь, и своему лохторату не объяснишь, как так получилось, что в результате многоходовочки страны, которые всегда придерживались нейтралитета вдруг стали странами НАТО. А если сейчас еще реально Украину напичкают современным вооружением (вместо демилитаризации, о которой заявлял *****), а паРаша уже потеряла бОльшую часть аналоговнетных вундервафель, то это "геостратегический мат", который нельзя будет перебить даже временной оккупацией части территории Украины.
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20.04.2022 18:35 Відповісти
Много_ходов_очка от *****...страна НАТО в 150 км. От **********...
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20.04.2022 16:41 Відповісти
страшилка про нато придумана для недалеких і тупих москалів, які не знають, що нато має прямий кордон з ерефією вже майже 20! років.
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20.04.2022 17:16 Відповісти
Трохи більше, - 73 роки. )))
Фінський район Петсамо совок підгріб під себе у 1944, таким чином вийшовши на кордон з Норвегією, а через 5 років Норвегія стала однією зі співзасновниць НАТО.
В 1952 році совок отримав ще один спільний кордон з країною НАТО, - туди була прийнята Туреччина.

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20.04.2022 18:13 Відповісти
На кого розрахована інформація? Так вже давно є, скоро 20 років буде)))
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20.04.2022 18:15 Відповісти
Симо Хяухя, прокидайся, москалі ху іють! Фіньскі зозулі - з Ф35 та ядерними снайперськими гвинтівками - Пташка співоча)
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20.04.2022 16:42 Відповісти
Шкода лише що Карелія залишиться кацапам... Може спершу Карелію відвоювати? Для цього можна зачекати поки ми суттєво підірвемо обороноздатність кацапів і скоординувати свої дії з іншими країнами які мають територіальні претензії до кацапів. Забирати у цих чортів потрібно все що вони захопили силою і довели до зубожіння і розрухи. Калінінград в першу чергу! Це ж ядерний полігон **********!
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20.04.2022 16:50 Відповісти
От чудні ...
Навіщо їм те НАТО? Взяли б собі гарантом расєю, як мутять для України Зеленський з пуйловським Абрамом.
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20.04.2022 16:59 Відповісти
Буду циніком, але нам не завадить другий фронт.
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20.04.2022 17:10 Відповісти
Какой второй фронт? У финнов F-18 на вооружении и подписан контракт на F-35. Правда он рассчитан до 2030 года, но я уверен, что самолеты появятся сразу, если в этом будет необходимость. А параша рабочую авиацию, артиллерию и бронетехнику в Украине использует. А в Украине она завязла. Нечем им ответить финнам. Если еще и японцы подключатся (не говоря про Китай), то это будет вообще песня.
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20.04.2022 18:43 Відповісти
Будуть "пи*діти" ні про що поки перед парламентом орки не з'являться, та й зараз активізується російська агентура в фінській владі яка повилазе з усіх щілин....Ось побачимо який бедлам почнеться....Як на мене в дупу все те обговорення хай засунуть, дурні вони й африці дурні...
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20.04.2022 17:31 Відповісти
Лет на 15 опоздали. Не видели в упор что в РФ растёт и крепнет? Но лучше поздно чем никогда.
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20.04.2022 20:44 Відповісти
надо и нам сделать дебаты и податься вместе....чем мы хуже?
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21.04.2022 00:28 Відповісти
 
 