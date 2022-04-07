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Новини
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91% фінських офіцерів підтримують членство у НАТО, - опитування

фінляндія

Опитування, проведене Фінською асоціацією офіцерів, показало стрімке зростання популярності вступу країни до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Yle.

Фінська асоціація офіцерів є профспілкою, членами якої є майже всі офіцери армії Фінляндії. Асоціація робить регулярні опитування своїх членів, в тому числі – і щодо членства у НАТО.

Традиційно рівень підтримки ідеї вступу до Альянсу серед офіцерів був вищим, аніж в цілому по країні. Однак за останні місяці стався справжнім перелом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Фінляндії Марін про можливий вступ країни в НАТО: "Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали"

Попереднє опитування, проведене у листопаді 2021 року, демонструвало підтримку членства у НАТО у 65% фінських офіцерів. Однак останнє опитування показало, що цю ідею підтримує вже 91% офіцерів.

Більш того, третина респондентів заявила, що за останній рік їх відношення до НАТО змінилося.

"Через війну в Україні було очікувано, що підтримка вступу до НАТО зросте. Однак і в попередніх опитуваннях російська загроза розглядалася як найбільша з усіх. Безперечно, офіцери більше думають про військові дії, а не про політику",- відмічає голова Асоціації офіцерів підполковник Вільле Віта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО готове швидко надати членство Фінляндії і Швеції

Автор: 

НАТО (6429) Фінляндія (1299)


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Топ коментарі
+25
Притомні держави все зрозуміли і хочуть в НАТО, хоча до вторгнення так не поспішали. Чому ж Україна має шукати якісь гарантії безпеки на стороні, хоча курс на НАТО прописаний в Конституції?
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07.04.2022 01:53
+17
Крім НАТО ніякі інші договори безпеки не дадуть "ядерної парасольки". Це ілюзія, будапештський меморандум-2.
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07.04.2022 02:20
+14
Треба було в 19-му році їхати на саміт, а не посилати їх *****.
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07.04.2022 02:54
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Притомні держави все зрозуміли і хочуть в НАТО, хоча до вторгнення так не поспішали. Чому ж Україна має шукати якісь гарантії безпеки на стороні, хоча курс на НАТО прописаний в Конституції?
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07.04.2022 01:53 Відповісти
Ти розумієш, що НАТО нас не хоче прийняти, а не ми в нього не хочемо?
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07.04.2022 02:00 Відповісти
Треба було в 19-му році їхати на саміт, а не посилати їх *****.
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07.04.2022 02:54 Відповісти
С таким Ермаком вас никакое НАТО не захочет.
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07.04.2022 03:47 Відповісти
Менше дивіться зомбоящик. Ви бачите, до чого зомбоящик довів громадян рф.
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07.04.2022 04:26 Відповісти
Ви розумієте, що після нашої перемоги буде інше відношення?
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07.04.2022 06:14 Відповісти
К сожалению, "курс в НАТО" не дает гарантий защиты, а некоторые чланы НАТО считают, что под ядерным зонтиком США и так достаточно тесно и потеснится никак не желают.
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07.04.2022 02:12 Відповісти
Крім НАТО ніякі інші договори безпеки не дадуть "ядерної парасольки". Це ілюзія, будапештський меморандум-2.
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07.04.2022 02:20 Відповісти
Ну піди домовся з НАТО, що прийняло нас до себе. Не хочуть вони нас брати і все.
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07.04.2022 02:45 Відповісти
А що зробили вожді, щоб туди попасти. Некуй на націю перекладати.
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07.04.2022 06:22 Відповісти
Ти що бубочу передивився що робиш такий висновок???? Менше дивись зеящик
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07.04.2022 07:56 Відповісти
А ти знаєш, що ти проводиш тут антинатівську російську пропаганду?
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07.04.2022 08:49 Відповісти
Звичайно знає. В нього це і в контракті з Ольгінською ботофермою прописано.
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07.04.2022 08:51 Відповісти
Яка альтернатива? ОКДБ та шлях Білорусі? Зникнення українців як нації та української мови?
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07.04.2022 04:28 Відповісти
Вам важко писати укр.? Чи справа принципіальна?
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07.04.2022 06:15 Відповісти
тоді що ви чекаєте ? вступайте швидше !
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07.04.2022 02:08 Відповісти
Як тільки НАТО погодиться то відразу
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07.04.2022 02:46 Відповісти
А що у програмі партії "Слуга народу" сказано стосовно вступу України в НАТО?
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07.04.2022 09:54 Відповісти
интересно что скажут кацапы когда фины и шведы соберутся вступить в НАТО?
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07.04.2022 02:20 Відповісти
нож в спину. Опять.
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07.04.2022 10:08 Відповісти
Якби ще перший президент був адекватний і твердо розбудовував країну у напрямку справжньої незалежності від мокшо-московії, Україна вже давно могла бути в НАТО, як це зробила Польща, та й не було б таких важких потрясінь. А фіни молодці.
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07.04.2022 02:25 Відповісти
якої адекватності ви хочете від комуняки ?
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07.04.2022 02:53 Відповісти
А хто з них усіх не комуняка?
Інститут президенства в Україні не потрібний, це очевидно, бо воно в нас не працює.
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07.04.2022 06:18 Відповісти
КПУ: Ми проти інституту президентства https://zaxid.net/kpu_mi_proti_institutu_prezidentstva_n1262711
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07.04.2022 08:58 Відповісти
Та я розумію, просто інші нормальні країни якось вирвались з того комуняцького болота, та і зараз хочеться, щоби наш народ став нарешті, по-справжньому мудрим у виборі президентів
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09.04.2022 16:03 Відповісти
Кожний новий чорт перекреслює всі здобутки нації і працює виключно у власних інтересах.
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07.04.2022 06:26 Відповісти
Це ти Зеленського новим чортом назвав - так, чи ні?
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07.04.2022 09:01 Відповісти
Якій він новий, він вже старий !!!))))
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07.04.2022 10:14 Відповісти
Якщо путін зараз не нападе на Фінляндію, то його претензії до України за її бажання вступити в нато являються не обоснованними, і не можуть бути сприйнятими серйозно!
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07.04.2022 02:45 Відповісти
Пусть Кулеба обратится к лаврову перед камерами и спросит:
"Почему же вы не нападаете на финляндию?"
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07.04.2022 05:14 Відповісти
пока что мозги украинцев пудрят гидрант с ниобъедешьниобойдешь, хламидиями и пепелацами - будет шатание... и пофиг, что написано в Конституции... ниобъедешьниобойдешь сказало, что будет референдум... правда если все эти персонажи дотянут до полосы...
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07.04.2022 05:50 Відповісти
Зе-******** зробили все щоб Україна не була в НАТО. З
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07.04.2022 06:22 Відповісти
Фінляндія географічно краща за Україну в перехопленні ядерних ракет, спрямованих на головного ядерного противника Росії, США. З ними в НАТО російський ведмідь буде якийсь беззубий. Черговий провал Путіна.
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07.04.2022 07:02 Відповісти
Пора уже вступать, а не опросы проводить. И Швеции тоже. Что интересно, страны, на которые оркостан не напал, стремятся в НАТО. Украина, на которую оркостан напал, отказывается от НАТО. Зеленская логика, вернее, её отсутствие.
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07.04.2022 08:54 Відповісти
 
 