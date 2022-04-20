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Джонсон призвал Россию с сочувствием относиться к пленным британцам

шон,айден,аслін,піннер

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию с сочувствием относиться к попавшему в плен в Украине британцу, добавив, что тот некоторое время служил в украинской армии и не является наемником.

Отвечая на вопрос о видео с Айденом Аслином, пленным британцем, присоединившимся к украинским морским пехотинцам, Джонсон призвал российское государство относиться к нему "гуманно и участливо", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Хотя… мы активно отговариваем людей отправляться на театр боевых действий, я понимаю, что он некоторое время служил в украинских силах, и его положение очень отличается от положения наемника", – сказал Джонсон депутатам.

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"Я надеюсь, что к нему отнесутся с заботой и сочувствием", - добавил он.

Следует отметить, что кроме Аслина в российском плену также находится другой британец – Шон Пиннер.

Ранее Шон Пиннер и Айден Аслин появились на российском государственном телевидении и попросили обменять их на Виктора Медведчука.
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Топ комментарии
+11
слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"... Це в цих одічалих вони щось хочуть
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20.04.2022 16:54
+9
путін - піздюк
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20.04.2022 16:58
+8
ложило ***** на всіх
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20.04.2022 16:51
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ложило ***** на всіх
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20.04.2022 16:51 Ответить
слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"... Це в цих одічалих вони щось хочуть
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20.04.2022 16:54 Ответить
Оказывается, сегодняшнее мракобесие триколорных адептов «русского мира» было точно подмечено еще классиками - как русскими, так и мировыми. Вот некоторые примеры их наблюдений.

1. «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». (Aкaдeмик Иван Павлов, 1932 год).

***
2. «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)

***
3. «Русскому кажется, что все соседи его обижают, недостаточно
преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого и из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам - а врагами своими он считает всех соседей". (Владимир Соловьев. Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния // Соловьев В. С. Смысл любви: Избранные произведения. М., «Современник», 1991)

***
4. «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» (Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
5. «Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.» (Фридрих Энгельс).
6. «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.» (Петр I)

***
7. «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения)

***
8. «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (Иван Бунин).

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9. «В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям - одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унизительным покорством у себя дома заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной
и личной вольности.» (Астольф де Кюстен)
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20.04.2022 17:42 Ответить
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20.04.2022 16:56 Ответить
путін - піздюк
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20.04.2022 16:58 Ответить
Увы, со свинособаками нельзя говорить на человеческом языке. Больше оружия и санкций - вот понятный для русишшвайнов язык.
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20.04.2022 17:06 Ответить
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20.04.2022 17:16 Ответить
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20.04.2022 17:17 Ответить
О, я колись використав цю фотку (верхню) для свого фотошопчика. )))

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20.04.2022 18:33 Ответить
Где их взяли в плен?
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20.04.2022 17:11 Ответить
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20.04.2022 17:14 Ответить
Раніше Шон Піннер і Айден Аслін з'явилися на російському державному телебаченні і попросили обміняти їх на Віктора Медведчука-це як?
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20.04.2022 17:45 Ответить
Питання дещо наївне. Гестапо не дотягує навіть до тамтешніх вихователів дитячого табора. Британці і досі не знають хто такий Медведчук.
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20.04.2022 19:21 Ответить
Сподіваюсь, що, навіть, упороті на всю голову кацапи, не ризикнуть тронути підданих Англії.
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20.04.2022 18:03 Ответить
"Я сподіваюся, що до нього ставляться з турботою та співчуттям" - серьезно!?
Борис! к этой фразе должен прилогаться список козломордых выпердышей которые будут посаженны на кол в противном случае, если это так тогда все ОК!
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20.04.2022 18:31 Ответить
какие они сочувственные они мрази в Буче показали!наивный джонсон,ищет человечности в этих сатанастских отродьях.
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20.04.2022 20:08 Ответить
Надо отсчитать 100 московитов и представить на обмен.
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20.04.2022 21:00 Ответить
 
 