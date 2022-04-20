Джонсон призвал Россию с сочувствием относиться к пленным британцам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию с сочувствием относиться к попавшему в плен в Украине британцу, добавив, что тот некоторое время служил в украинской армии и не является наемником.

Отвечая на вопрос о видео с Айденом Аслином, пленным британцем, присоединившимся к украинским морским пехотинцам, Джонсон призвал российское государство относиться к нему "гуманно и участливо", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Хотя… мы активно отговариваем людей отправляться на театр боевых действий, я понимаю, что он некоторое время служил в украинских силах, и его положение очень отличается от положения наемника", – сказал Джонсон депутатам.

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"Я надеюсь, что к нему отнесутся с заботой и сочувствием", - добавил он.

Следует отметить, что кроме Аслина в российском плену также находится другой британец – Шон Пиннер.

Ранее Шон Пиннер и Айден Аслин появились на российском государственном телевидении и попросили обменять их на Виктора Медведчука.