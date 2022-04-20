Джонсон закликав Росію зі співчуттям ставитися до полонених британців
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Росію з співчуттям ставитися до британця, який потрапив у полон в Україні, додавши, що той деякий час служив в українській армії і не є найманцем.
Відповідаючи на запитання про відео з Айденом Асліном, полоненим британцем, який приєднався до українських морських піхотинців, Джонсон закликав російську державу ставитися до нього "гуманно і співчутливо", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Хоча... ми активно відмовляємо людей йти на театр конфлікту, я розумію, що він деякий час служив в українських силах, і його становище дуже відрізняється від положення найманця", - сказав Джонсон депутатам.
"Я сподіваюся, що до нього ставляться з турботою та співчуттям" - додав він.
Слід зазначити, що крім Асліна в російському полоні також перебуває інший британець - Шон Піннер.
Раніше Шон Піннер і Айден Аслін з'явилися на російському державному телебаченні і попросили обміняти їх на Віктора Медведчука.
Будь ласка, зачекайте...
1. «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». (Aкaдeмик Иван Павлов, 1932 год).
***
2. «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
***
3. «Русскому кажется, что все соседи его обижают, недостаточно
преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого и из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам - а врагами своими он считает всех соседей". (Владимир Соловьев. Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния // Соловьев В. С. Смысл любви: Избранные произведения. М., «Современник», 1991)
***
4. «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» (Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
5. «Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.» (Фридрих Энгельс).
6. «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.» (Петр I)
***
7. «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения)
***
8. «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (Иван Бунин).
***
9. «В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям - одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унизительным покорством у себя дома заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной
и личной вольности.» (Астольф де Кюстен)
Борис! к этой фразе должен прилогаться список козломордых выпердышей которые будут посаженны на кол в противном случае, если это так тогда все ОК!