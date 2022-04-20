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"Акция от Шойгу": родственники ликвидированных оккупантов могут бесплатно поехать на опознание

шойгу

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало приказ российского министра обороны Сергея Шойгу, согласно которому родственники ликвидированных российских оккупантов получат компенсацию проезда на опознание тел.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Акция от Шойгу для родственников уничтоженных оккупантов: бесплатный тур на опознание", - отмечается в сообщении.

Согласно приказу министра обороны РФ, теперь родственники убитых в Украине военнослужащих получили возможность бесплатно приехать на опознание и обратно. Именно так выглядит новая форма поощрения для контрактников, изъявляющих желание принять участие в войне: "Двум членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их проживания (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту опознания военнослужащего и обратно".

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"Очевидно, по мнению российского командования, эта льгота должна повысить лояльность россиян к войне на территории Украины. Особенно учитывая тотальную задержку обещанных выплат российским военнослужащим и членам их семей", - отмечают в ГУР.

Акция от Шойгу: родственники ликвидированных оккупантов могут бесплатно поехать на опознание 01
Акция от Шойгу: родственники ликвидированных оккупантов могут бесплатно поехать на опознание 02
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Топ комментарии
+44
Таких турів має бути якомога більше...Турагенції-ВСУ-респект...
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20.04.2022 17:06
+25
А флажок с леденцом в подарок???
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20.04.2022 17:06
+16
Тепер у москалів небагато туристичних маршрутів. Північна Корея, Іран та Сирія. Піде і такий...
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20.04.2022 17:08
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А флажок с леденцом в подарок???
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20.04.2022 17:06 Ответить
Так со...т всю дорогу, а флажок уже сзади
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20.04.2022 17:13 Ответить
Таких турів має бути якомога більше...Турагенції-ВСУ-респект...
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20.04.2022 17:06 Ответить
Проїзд на місця "валянія" об"їдених всаинособак, повинен бути для парашенців безкоштовним! Поряд лежатимуть.
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20.04.2022 17:12 Ответить
трохи нервував! тому помилився

СВИНОСОБАК!
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20.04.2022 17:13 Ответить
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20.04.2022 17:26 Ответить
Тепер у москалів небагато туристичних маршрутів. Північна Корея, Іран та Сирія. Піде і такий...
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20.04.2022 17:08 Ответить
Шкода, проте Турція вже організовує авіалінії для польотів кацапні на свої курорти. Для більшості мало що зміниться, якщо тури будуть в ржублях або по курсу їх банка.
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20.04.2022 17:37 Ответить
Ви не розумієте хитрий турецький план. Вони будуть виснажувати росію тим, що кацапи свої гроші лишатимуть в Туреччині. Чим більше продано турів росіянам - тим менше грошей в росії. )))
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20.04.2022 17:55 Ответить
то есть на росии родственники вояк настолько нищеебы, что даже не могут поехать на своего дохлого выкормыша?
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20.04.2022 17:08 Ответить
Из Благовещенска в Белгород? Дороговато..
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20.04.2022 18:35 Ответить
Туристичні подорожі від Гейштабу Міністерства Відступу рабсії
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20.04.2022 17:10 Ответить
Цікаво - а батькам опаришів з "мацкви" - навіть такі тури туристичні з дайвінгом будуть?
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20.04.2022 17:10 Ответить
Свиноматки будут довольны. Вылижут барский сапог как следует за такую щедрость.
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20.04.2022 17:10 Ответить
Слухала сьогодні інтерв'ю племінника Дудаєва..
Він сказав, що через Чечню за дві кампанії пройшло 5 млн кацапів. 200 -300 тисяч убитими було. Це за їхніми підрахунками.
20 тисяч скопичених орків це для кацапії пшик їх ніхто і не рахує.
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20.04.2022 17:13 Ответить
Да чес. Не было там никаких 200 тысяч. До 100 тысяч положили.
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20.04.2022 17:15 Ответить
хочеться чічам теж побути героями, поклали то немало, але й на 100 000 не буде, не було чим їх в такій кількості вбивати, і це було б занадто помітно
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20.04.2022 17:31 Ответить
В первую чеченскую кацапы успешно опробовали методику борьбы с нашествием инвалидов в городах после войны - они просто не лечили раненых. И теперь вовсю этой методикой пользуются, от Грузии и Сирии до Украины. А умерший в больнице раненый - он на войне не погиб, его уже комиссовали и он гражданский. И не надо платить военные пенсии жене и детям, и инвалидность для инвалидов. Один сплошной профит. Поэтому к цифрам потерь в войне у кацапов надо относиться очень осторожно, точных данных никто не знает, просто потому что их никто и не ведет. Можно считать опосредованно, по количеству населения, но вот только кацапы и численность своего населения пишут от балды. Официально у них 140 миллионов, а в паспортных столах данных только на 92 миллиона. Часть, конечно туда и не попала, кто там всяких чукчей и эвенков пересчитывает, да и всякие староверы в глухих таежных углах туда не попали, ну так они и в армию тоже никогда не попадут.
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20.04.2022 17:42 Ответить
Немає там стільки кацапів. 140 мільйонів - то брехня. Вони їх малюють для виборів. Реально не більше 90 млн. + 50 млн. мертвих душ голосують за *****. З тих 90 млн. чоловіків 40 млн. мінус діти і пенсіонери - - десь 20 млн., то виходить кожен четвертий войував?
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20.04.2022 17:44 Ответить
І запасний чорний мішок у подарунок )
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20.04.2022 17:11 Ответить
питание включено?
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20.04.2022 17:12 Ответить
Питание включено для собак по месту нахождения руснявых трупов.
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20.04.2022 18:24 Ответить
Очередное днище. Касап в своём репертуаре.
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20.04.2022 17:13 Ответить
Хоть раз в жизни куда поедут, дальше телевизора и холодильника!
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20.04.2022 17:14 Ответить
холодильник не у всех
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20.04.2022 17:23 Ответить
іх нрави:
Рашисти нахаляву опізнають дерашизованих рашистів...
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20.04.2022 17:16 Ответить
Всех этих родственничков надо сначала повезти на экскурсию в Мариуполь и Бучу с Бородянкой, т.е. везти их к трупам сыновей через эти города.
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20.04.2022 17:17 Ответить
Зачем? Они скажут, и будут в это верить, что это всё фейк.
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20.04.2022 17:39 Ответить
нахрєна нам ця гидота?? будуть волати - їх там не було та ви всьо врьотє..нехай подихають у своєму кориті під назвою підораша
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20.04.2022 17:44 Ответить
Возьмусь на работу, программер, владею утилитами для распознавания лиц
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20.04.2022 17:18 Ответить
А як же страшні нацисти?
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20.04.2022 17:18 Ответить
Да их же не в Украину. Крым, Белгородщина, Ростов... Там будут в мешках колупаться.
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20.04.2022 18:38 Ответить
а жаль. Мы бы встретили. И после нашей встречи можно было организовать новый промо тур, по опознаванию поехаших родственников. И так по кругу)
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21.04.2022 00:17 Ответить
І смішно і грішно.
"Засафарили" вашого сина, забирайте безкоштовно(((

расєя---- ти ДНО!!!
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20.04.2022 17:21 Ответить
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20.04.2022 17:21 Ответить
А еще акция, получи кусок свинины или говядины равного по весу убитого сына
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20.04.2022 17:23 Ответить
і в Україну поїдуть?
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20.04.2022 17:24 Ответить
Оприлюднення цього документу - велике досягнення ГОЛОВНОГО Управління розвідки!
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20.04.2022 17:26 Ответить
яке впізнавання, там просто цинк видають
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20.04.2022 17:29 Ответить
Ага, с моряками крейсера москва. Они ***** свои трупы не забирают а дурной все о опознании говорит. А как быть с теми кто не опознал. Счет выставят?
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20.04.2022 17:31 Ответить
А если не опознают в первый приезд, второй тоже оплачивается? Или разместят маманей по месту в ожидании следующей партии зазмуреных кацапов?
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20.04.2022 19:55 Ответить
Заботяцца баріни о холопах всьо-такі...
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20.04.2022 17:32 Ответить
А якщо кацапам запропонувати половину коштів за відмову від "упізнання" тих шматків які упізнати неможливо? Думаю погодяться всі. Як там у них "сдох максим ну и *** с ним!"
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20.04.2022 17:32 Ответить
Ні. Менталитет не той.
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20.04.2022 17:50 Ответить
Ну так это же все меняет!
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20.04.2022 17:34 Ответить
А эти военные начальники не боятся, что маманьки вдруг не обнаружат в Украине никаких нацистов и в их слабых мозгах может зародится вопрос - а зачем тут погиб мой сын, он же вроде должен был с нацистами воевать?
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20.04.2022 17:36 Ответить
Ні. У мамок їх мізків немає
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20.04.2022 17:48 Ответить
Перед приездом оных флаги с свастиками развесит. И пустит по плацу Мильчакова с ножом в руке.
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20.04.2022 18:06 Ответить
Да не в Украину они поедут! В моргах Крыма, Ростова и т.д. колупаться будут...
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20.04.2022 18:41 Ответить
еще, кому особо повезло, выдают набор овощей
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20.04.2022 17:39 Ответить
Щойгу бесплатно доставит родню матросов на дно Черного моря, где "Москва" лежит?
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20.04.2022 17:52 Ответить
Без обратной доставки, там их оставить )))
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20.04.2022 18:26 Ответить
Через «Бородянка-Буча»
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20.04.2022 18:10 Ответить
Ффффсьо!!!!! Вот таперича понятно, на кой *** свиносамки свои высеры плодят! Бинго! Дабы гардицца ....да и семь лямом получить, ежели пофартит и ******** не пропадет безвести с корабля в открытом море!
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20.04.2022 18:13 Ответить
венок и чемодан макаронов в подарок..можно еще мылом..72%
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20.04.2022 18:36 Ответить
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20.04.2022 18:41 Ответить
І попреться агентура кацапська до нас. Нє ннадо, спершу відвоюємо донбас, а там потім і влаштуємо збиранку для полоненого сміття. А там хай їхні мамки і товчуться. А в Україну цих неадекватів більше не треба пускати. І на додачу треба на кордоні видати штамп з написом " Не на, а в Україну" Ходять в гості, а на ворога йдуть.
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20.04.2022 18:42 Ответить
Це реклама "Туристичне агенство "ВСУ"
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20.04.2022 18:45 Ответить
Ну, ежели они никогда из своей дерёвни никуда не выезжали, то очень даже сынок зажмуренный батькам развлекуху устроил - на шару покататься.
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20.04.2022 18:51 Ответить
потім в полонених питають чого приїхав,
каже приїхав на впізнання
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20.04.2022 19:45 Ответить
а шо там упізнавати? попіл з танкістів , чи нирнуть на дно Чорного моря шоб побачить екіпаж москви
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20.04.2022 21:36 Ответить
Бесплатный проезд засекреченным родичам в крематорий для соблюдения секретности.
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20.04.2022 23:31 Ответить
 
 