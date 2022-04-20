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"Акція від Шойгу": родичі ліквідованих окупантів можуть безкоштовно поїхати на упізнання

шойгу

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило наказ російського міністра оборони Сергія Шойгу, згідно з яким родичі ліквідованих російських окупантів отримають компенсацію проїзду на упізнання тіл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Акція від Шойгу для родичів знищених окупантів: безкоштовний тур на упізнання", - зазначається в повідомленні.

Згідно з наказом міністра оборони РФ, тепер родичі вбитих в Україні військовослужбовців отримали можливість безплатно приїхати на упізнання і назад. Саме такий вигляд має нова форма заохочення для контрактників, які виявляють бажання взяти участь у війні: "Двом членам сім’ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їхнього проживання (перебування) видаються воїнські перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця і назад".

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"Вочевидь, на думку російського командування, ця пільга має підвищити лояльність росіян до війни на території України. Особливо враховуючи тотальну затримку обіцяних виплат російським військовослужбовцям та членам їхніх сімей", - наголошують в ГУР.

Акція від Шойгу: родичі ліквідованих окупантів можуть безкоштовно поїхати на упізнання 01
Акція від Шойгу: родичі ліквідованих окупантів можуть безкоштовно поїхати на упізнання 02
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Топ коментарі
+44
Таких турів має бути якомога більше...Турагенції-ВСУ-респект...
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20.04.2022 17:06
+25
А флажок с леденцом в подарок???
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20.04.2022 17:06
+16
Тепер у москалів небагато туристичних маршрутів. Північна Корея, Іран та Сирія. Піде і такий...
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20.04.2022 17:08
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А флажок с леденцом в подарок???
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20.04.2022 17:06 Відповісти
Так со...т всю дорогу, а флажок уже сзади
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20.04.2022 17:13 Відповісти
Таких турів має бути якомога більше...Турагенції-ВСУ-респект...
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20.04.2022 17:06 Відповісти
Проїзд на місця "валянія" об"їдених всаинособак, повинен бути для парашенців безкоштовним! Поряд лежатимуть.
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20.04.2022 17:12 Відповісти
трохи нервував! тому помилився

СВИНОСОБАК!
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20.04.2022 17:13 Відповісти
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20.04.2022 17:26 Відповісти
Тепер у москалів небагато туристичних маршрутів. Північна Корея, Іран та Сирія. Піде і такий...
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20.04.2022 17:08 Відповісти
Шкода, проте Турція вже організовує авіалінії для польотів кацапні на свої курорти. Для більшості мало що зміниться, якщо тури будуть в ржублях або по курсу їх банка.
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20.04.2022 17:37 Відповісти
Ви не розумієте хитрий турецький план. Вони будуть виснажувати росію тим, що кацапи свої гроші лишатимуть в Туреччині. Чим більше продано турів росіянам - тим менше грошей в росії. )))
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20.04.2022 17:55 Відповісти
то есть на росии родственники вояк настолько нищеебы, что даже не могут поехать на своего дохлого выкормыша?
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20.04.2022 17:08 Відповісти
Из Благовещенска в Белгород? Дороговато..
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20.04.2022 18:35 Відповісти
Туристичні подорожі від Гейштабу Міністерства Відступу рабсії
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20.04.2022 17:10 Відповісти
Цікаво - а батькам опаришів з "мацкви" - навіть такі тури туристичні з дайвінгом будуть?
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20.04.2022 17:10 Відповісти
Свиноматки будут довольны. Вылижут барский сапог как следует за такую щедрость.
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20.04.2022 17:10 Відповісти
Слухала сьогодні інтерв'ю племінника Дудаєва..
Він сказав, що через Чечню за дві кампанії пройшло 5 млн кацапів. 200 -300 тисяч убитими було. Це за їхніми підрахунками.
20 тисяч скопичених орків це для кацапії пшик їх ніхто і не рахує.
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20.04.2022 17:13 Відповісти
Да чес. Не было там никаких 200 тысяч. До 100 тысяч положили.
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20.04.2022 17:15 Відповісти
хочеться чічам теж побути героями, поклали то немало, але й на 100 000 не буде, не було чим їх в такій кількості вбивати, і це було б занадто помітно
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20.04.2022 17:31 Відповісти
В первую чеченскую кацапы успешно опробовали методику борьбы с нашествием инвалидов в городах после войны - они просто не лечили раненых. И теперь вовсю этой методикой пользуются, от Грузии и Сирии до Украины. А умерший в больнице раненый - он на войне не погиб, его уже комиссовали и он гражданский. И не надо платить военные пенсии жене и детям, и инвалидность для инвалидов. Один сплошной профит. Поэтому к цифрам потерь в войне у кацапов надо относиться очень осторожно, точных данных никто не знает, просто потому что их никто и не ведет. Можно считать опосредованно, по количеству населения, но вот только кацапы и численность своего населения пишут от балды. Официально у них 140 миллионов, а в паспортных столах данных только на 92 миллиона. Часть, конечно туда и не попала, кто там всяких чукчей и эвенков пересчитывает, да и всякие староверы в глухих таежных углах туда не попали, ну так они и в армию тоже никогда не попадут.
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20.04.2022 17:42 Відповісти
Немає там стільки кацапів. 140 мільйонів - то брехня. Вони їх малюють для виборів. Реально не більше 90 млн. + 50 млн. мертвих душ голосують за *****. З тих 90 млн. чоловіків 40 млн. мінус діти і пенсіонери - - десь 20 млн., то виходить кожен четвертий войував?
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20.04.2022 17:44 Відповісти
І запасний чорний мішок у подарунок )
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20.04.2022 17:11 Відповісти
питание включено?
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20.04.2022 17:12 Відповісти
Питание включено для собак по месту нахождения руснявых трупов.
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20.04.2022 18:24 Відповісти
Очередное днище. Касап в своём репертуаре.
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20.04.2022 17:13 Відповісти
Хоть раз в жизни куда поедут, дальше телевизора и холодильника!
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20.04.2022 17:14 Відповісти
холодильник не у всех
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20.04.2022 17:23 Відповісти
іх нрави:
Рашисти нахаляву опізнають дерашизованих рашистів...
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20.04.2022 17:16 Відповісти
Всех этих родственничков надо сначала повезти на экскурсию в Мариуполь и Бучу с Бородянкой, т.е. везти их к трупам сыновей через эти города.
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20.04.2022 17:17 Відповісти
Зачем? Они скажут, и будут в это верить, что это всё фейк.
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20.04.2022 17:39 Відповісти
нахрєна нам ця гидота?? будуть волати - їх там не було та ви всьо врьотє..нехай подихають у своєму кориті під назвою підораша
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20.04.2022 17:44 Відповісти
Возьмусь на работу, программер, владею утилитами для распознавания лиц
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20.04.2022 17:18 Відповісти
А як же страшні нацисти?
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20.04.2022 17:18 Відповісти
Да их же не в Украину. Крым, Белгородщина, Ростов... Там будут в мешках колупаться.
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20.04.2022 18:38 Відповісти
а жаль. Мы бы встретили. И после нашей встречи можно было организовать новый промо тур, по опознаванию поехаших родственников. И так по кругу)
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21.04.2022 00:17 Відповісти
І смішно і грішно.
"Засафарили" вашого сина, забирайте безкоштовно(((

расєя---- ти ДНО!!!
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20.04.2022 17:21 Відповісти
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20.04.2022 17:21 Відповісти
А еще акция, получи кусок свинины или говядины равного по весу убитого сына
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20.04.2022 17:23 Відповісти
і в Україну поїдуть?
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20.04.2022 17:24 Відповісти
Оприлюднення цього документу - велике досягнення ГОЛОВНОГО Управління розвідки!
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20.04.2022 17:26 Відповісти
яке впізнавання, там просто цинк видають
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20.04.2022 17:29 Відповісти
Ага, с моряками крейсера москва. Они ***** свои трупы не забирают а дурной все о опознании говорит. А как быть с теми кто не опознал. Счет выставят?
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20.04.2022 17:31 Відповісти
А если не опознают в первый приезд, второй тоже оплачивается? Или разместят маманей по месту в ожидании следующей партии зазмуреных кацапов?
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20.04.2022 19:55 Відповісти
Заботяцца баріни о холопах всьо-такі...
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20.04.2022 17:32 Відповісти
А якщо кацапам запропонувати половину коштів за відмову від "упізнання" тих шматків які упізнати неможливо? Думаю погодяться всі. Як там у них "сдох максим ну и *** с ним!"
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20.04.2022 17:32 Відповісти
Ні. Менталитет не той.
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20.04.2022 17:50 Відповісти
Ну так это же все меняет!
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20.04.2022 17:34 Відповісти
А эти военные начальники не боятся, что маманьки вдруг не обнаружат в Украине никаких нацистов и в их слабых мозгах может зародится вопрос - а зачем тут погиб мой сын, он же вроде должен был с нацистами воевать?
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20.04.2022 17:36 Відповісти
Ні. У мамок їх мізків немає
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20.04.2022 17:48 Відповісти
Перед приездом оных флаги с свастиками развесит. И пустит по плацу Мильчакова с ножом в руке.
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20.04.2022 18:06 Відповісти
Да не в Украину они поедут! В моргах Крыма, Ростова и т.д. колупаться будут...
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20.04.2022 18:41 Відповісти
еще, кому особо повезло, выдают набор овощей
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20.04.2022 17:39 Відповісти
Щойгу бесплатно доставит родню матросов на дно Черного моря, где "Москва" лежит?
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20.04.2022 17:52 Відповісти
Без обратной доставки, там их оставить )))
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20.04.2022 18:26 Відповісти
Через «Бородянка-Буча»
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20.04.2022 18:10 Відповісти
Ффффсьо!!!!! Вот таперича понятно, на кой *** свиносамки свои высеры плодят! Бинго! Дабы гардицца ....да и семь лямом получить, ежели пофартит и ******** не пропадет безвести с корабля в открытом море!
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20.04.2022 18:13 Відповісти
венок и чемодан макаронов в подарок..можно еще мылом..72%
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20.04.2022 18:36 Відповісти
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20.04.2022 18:41 Відповісти
І попреться агентура кацапська до нас. Нє ннадо, спершу відвоюємо донбас, а там потім і влаштуємо збиранку для полоненого сміття. А там хай їхні мамки і товчуться. А в Україну цих неадекватів більше не треба пускати. І на додачу треба на кордоні видати штамп з написом " Не на, а в Україну" Ходять в гості, а на ворога йдуть.
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20.04.2022 18:42 Відповісти
Це реклама "Туристичне агенство "ВСУ"
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20.04.2022 18:45 Відповісти
Ну, ежели они никогда из своей дерёвни никуда не выезжали, то очень даже сынок зажмуренный батькам развлекуху устроил - на шару покататься.
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20.04.2022 18:51 Відповісти
потім в полонених питають чого приїхав,
каже приїхав на впізнання
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20.04.2022 19:45 Відповісти
а шо там упізнавати? попіл з танкістів , чи нирнуть на дно Чорного моря шоб побачить екіпаж москви
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20.04.2022 21:36 Відповісти
Бесплатный проезд засекреченным родичам в крематорий для соблюдения секретности.
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20.04.2022 23:31 Відповісти
 
 