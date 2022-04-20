МИД поддерживает инициативу введения четырехдневной "гуманитарной паузы" на Пасху
Министерство иностранных дел поблагодарило генсека ООН за инициативу ввести четырехдневную "гуманитарную паузу" с 21 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.
"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, прежде всего - из многострадального Мариуполя. Высоко ценим готовность ООН обеспечить доставку крайне нужной гуманитарной помощи населению Украины в случае достижения "режима тишины", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения, в том числе лиц, находящихся в уязвимых ситуациях, включая женщин и детей, а также гуманитарного персонала и журналистов.
"Призываем Россию к полному уважению международных усилий по защите медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, а также больниц и других медицинских учреждений. РФ также должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования", - добавили в Министерстве.
"Отмечаем, что блокада российскими военными украинских городов, в частности - Мариуполя еще сильнее обостряет и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям. Россия должна немедленно прекратить блокаду. Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход для граждан, которые спасаются от агрессии и насилия", - подчеркнули в МИДе.
В Министерстве подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию.
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Вони називають своїх синів «спонсорами» і закликають їх мародерити на повну.
Про це свідчать нові розмови окупантів, перехоплені СБУ.
«Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой», - говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.
Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: «разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие».
«Вояк» зізнається, що й сам про це думав, але «…наши командиры либо их пи*дят себе и катаються, или расстреливают из автоматов».
Та винахідливий татусь дає нову пораду: «снимите генератор. Генератор на «мерс» и «аудюху» стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов - это 200 тысяч».
Напевно його так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: «прикопати» можуть його власного сина.
Українські захисники цілодобово над цим працюють! https://t.me/operativnoZSU/20154 https://t.me/operativnoZSU/20154
а руссуіє хай на пасху валять додому, кулічікі з зігами їсти.
зі. техніку можуть залишати свою там де вона є
цигани за нею доглянуть
Сюррр
(якщо без жартів, то ВИ ЩО *******? ЯКЕ НА *** ПЕРЕМИР'Я? ЩОБ КАЦАПИ ЩЕ СИЛЬНІШЕ ЗАКРІПИЛИСЯ? ВАМ НЕДОСТАТНЬО ТОГО ЩО ВИ ВЖЕ ******** ВЕСЬ ПІВДЕНЬ??)
зачем врагу давать время на улучшение логистики ?
ОККУПАНТ В БОГА НЕ ВЕРИТ . лучше оккупанта убивать