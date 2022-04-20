МИД поддерживает инициативу введения четырехдневной "гуманитарной паузы" на Пасху

Министерство иностранных дел поблагодарило генсека ООН за инициативу ввести четырехдневную "гуманитарную паузу" с 21 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.

"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, прежде всего - из многострадального Мариуполя. Высоко ценим готовность ООН обеспечить доставку крайне нужной гуманитарной помощи населению Украины в случае достижения "режима тишины", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения, в том числе лиц, находящихся в уязвимых ситуациях, включая женщин и детей, а также гуманитарного персонала и журналистов.

"Призываем Россию к полному уважению международных усилий по защите медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, а также больниц и других медицинских учреждений. РФ также должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования", - добавили в Министерстве.

"Отмечаем, что блокада российскими военными украинских городов, в частности - Мариуполя еще сильнее обостряет и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям. Россия должна немедленно прекратить блокаду. Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход для граждан, которые спасаются от агрессии и насилия", - подчеркнули в МИДе.

В Министерстве подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию.

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