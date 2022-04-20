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МИД (6803) перемирие (1508)

МИД поддерживает инициативу введения четырехдневной "гуманитарной паузы" на Пасху

мзс

Министерство иностранных дел поблагодарило генсека ООН за инициативу ввести четырехдневную "гуманитарную паузу" с 21 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.

"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, прежде всего - из многострадального Мариуполя. Высоко ценим готовность ООН обеспечить доставку крайне нужной гуманитарной помощи населению Украины в случае достижения "режима тишины", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения, в том числе лиц, находящихся в уязвимых ситуациях, включая женщин и детей, а также гуманитарного персонала и журналистов.

"Призываем Россию к полному уважению международных усилий по защите медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, а также больниц и других медицинских учреждений. РФ также должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования", - добавили в Министерстве.

"Отмечаем, что блокада российскими военными украинских городов, в частности - Мариуполя еще сильнее обостряет и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям. Россия должна немедленно прекратить блокаду. Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход для граждан, которые спасаются от агрессии и насилия", - подчеркнули в МИДе.

В Министерстве подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию.

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Топ комментарии
+16
Це щоб орки встигли окопатись на нових позиціях?
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20.04.2022 18:26
+14
"гуманітарна пауза" на чотири дні - підтягнути касапам резерви? це жарт чи шкідництво? Якраз, щоби вони закріпилися на позиціях у нас під носом та почали нас на повну гатити?
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20.04.2022 18:25
+12
Зе-пацани не можуть без шашличків на травневі, ну дайте ж людям побухать спокійно, скотиняки!

(якщо без жартів, то ВИ ЩО *******? ЯКЕ НА *** ПЕРЕМИР'Я? ЩОБ КАЦАПИ ЩЕ СИЛЬНІШЕ ЗАКРІПИЛИСЯ? ВАМ НЕДОСТАТНЬО ТОГО ЩО ВИ ВЖЕ ******** ВЕСЬ ПІВДЕНЬ??)
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20.04.2022 18:30
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Правила форума Совет форумчан
Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти

Вони називають своїх синів «спонсорами» і закликають їх мародерити на повну.

Про це свідчать нові розмови окупантів, перехоплені СБУ.

«Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой», - говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.

Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: «разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие».

«Вояк» зізнається, що й сам про це думав, але «…наши командиры либо их пи*дят себе и катаються, или расстреливают из автоматов».

Та винахідливий татусь дає нову пораду: «снимите генератор. Генератор на «мерс» и «аудюху» стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов - это 200 тысяч».

Напевно його так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: «прикопати» можуть його власного сина.

Українські захисники цілодобово над цим працюють! https://t.me/operativnoZSU/20154 https://t.me/operativnoZSU/20154

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20.04.2022 18:12 Ответить
ми взагалі за мир

а руссуіє хай на пасху валять додому, кулічікі з зігами їсти.

зі. техніку можуть залишати свою там де вона є
цигани за нею доглянуть
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20.04.2022 18:20 Ответить
Всі підтримували маленького їжачка, але ніхто не хотів брати його до рук
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20.04.2022 18:21 Ответить
с кем договариваться? с дикими и невменяемыми?
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20.04.2022 18:25 Ответить
"гуманітарна пауза" на чотири дні - підтягнути касапам резерви? це жарт чи шкідництво? Якраз, щоби вони закріпилися на позиціях у нас під носом та почали нас на повну гатити?
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20.04.2022 18:25 Ответить
Вірити касабам сатаністам !?
Сюррр
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20.04.2022 18:26 Ответить
Це щоб орки встигли окопатись на нових позиціях?
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20.04.2022 18:26 Ответить
ООН себе ізжив, як Ліга Націй при другій світовій. Повністю занепокоєний імпотент. Не можеш допомогти то хоч не мішай.
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20.04.2022 18:27 Ответить
Не займайтеся ідиотизмом.
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20.04.2022 18:29 Ответить
почалося. нашi будуть стояти як мiшенi в тiрi, а росiяне будуть гатити по ним. 8 рокiв нiчому не вчать
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20.04.2022 18:29 Ответить
Зе-пацани не можуть без шашличків на травневі, ну дайте ж людям побухать спокійно, скотиняки!

(якщо без жартів, то ВИ ЩО *******? ЯКЕ НА *** ПЕРЕМИР'Я? ЩОБ КАЦАПИ ЩЕ СИЛЬНІШЕ ЗАКРІПИЛИСЯ? ВАМ НЕДОСТАТНЬО ТОГО ЩО ВИ ВЖЕ ******** ВЕСЬ ПІВДЕНЬ??)
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20.04.2022 18:30 Ответить
БРЕД ОТ МИД . А может от ЕРМАКА ?

зачем врагу давать время на улучшение логистики ?

ОККУПАНТ В БОГА НЕ ВЕРИТ . лучше оккупанта убивать
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20.04.2022 18:30 Ответить
***...дь. от этих благоверных уже тошнит. Пусть россияне подтянут резервы, подвезут очередных бурятов. ВСУ подождут, они стрелять не будут. МЗС играет в войнушку?
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20.04.2022 18:32 Ответить
МЗС у нас взагалi якесь дивне - за все просить i всим розказуэ вiдосиками Зеленський, а у них в головах тiльки паузи та перемир"я, забули хто напав i що з путiним домовлятися просто неможливо, Керiвництво ООН або куплене з потрохами, або тупе до безмiрностi, от нехай присилаэ своiх емiсарiв i рятуэ людей в Марiуполi. Побачимо на що вони насправдi здатнi.
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20.04.2022 19:01 Ответить
Озброєння кожен день прибуває... впринципі перемир'я це на руку нам, якщо Україна не планує контрнаступ.
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20.04.2022 18:32 Ответить
Якщо Україна не планує контрнаступ, це означає здачу лугандона і півдня? Я вас правильно зрозумів?
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20.04.2022 21:04 Ответить
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20.04.2022 18:36 Ответить
Шкода, що не можна поставити мільйон лайків, бо я почуваюся один в один так само.
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20.04.2022 21:05 Ответить
Усі такі паузи під час першої фази війни з 2014 закінчувалися тим, що у ЗСУ рвався терпець на нескінченні обстрілі кацапів під час таких пауз.
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20.04.2022 18:55 Ответить
Так і нічого не навчили "перемир'я" з рашистом за 8 років? перемир'я з рашистом - завжди сіяло і сіє смерть
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20.04.2022 19:36 Ответить
Не мешайте ЗСУ своими долбаными инициативами!!! ЗСУ знает, что делать и без вас!
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20.04.2022 21:32 Ответить
 
 