МЗС підтримує ініціативу запровадження чотириденної "гуманітарної паузи" на Великдень

Міністерство іноземних справ подякувало генсеку ООН за ініціативу запровадити чотириденну "гуманітарну паузу" з 21 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.

"Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони триваючих та можливих бойових дій, насамперед з багатостраждального Маріуполя. Високо цінуємо готовність ООН забезпечити доставку вкрай потрібної гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі досягнення "режиму тиші", - йдеться в повідомленні.

В МЗС наголосили, що Росія повинна припинити напади на цивільні об'єкти України для забезпечення захисту цивільного населення, зокрема осіб, які перебувають у вразливих ситуаціях, включаючи жінок і дітей, а також гуманітарного персоналу та журналістів.

"Закликаємо Росію до повної поваги міжнародних зусиль із захисту медичного та гуманітарного персоналу, їхніх транспортних засобів і обладнання, а також лікарень та інших медичних установ. РФ має також забезпечити безпечний і безперешкодний доступ до населення на тимчасово окупованих територіях гуманітарного персоналу та його транспортних засобів і обладнання", - додали в Міністерстві.

"Наголошуємо, що блокади російськими військовими українських міст, зокрема Маріуполя, ще більше загострюють і без того критичну гуманітарну ситуацію для цивільного населення та перешкоджають евакуаційним зусиллям. Росія має негайно припинити ці блокади. Виконання цих умов забезпечить добровільний, безпечний і безперешкодний прохід цивільних осіб, які рятуються від агресії та насильства", - наголосили в МЗС.

В Міністерстві підтвердили свою згоду на пропозиції щодо гуманітарного перемир’я.

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