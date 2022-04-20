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Новини Війна
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МЗС (4020) перемир’я (813)

МЗС підтримує ініціативу запровадження чотириденної "гуманітарної паузи" на Великдень

мзс

Міністерство іноземних справ подякувало генсеку ООН за ініціативу запровадити чотириденну "гуманітарну паузу" з 21 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.

"Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони триваючих та можливих бойових дій, насамперед з багатостраждального Маріуполя. Високо цінуємо готовність ООН забезпечити доставку вкрай потрібної гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі досягнення "режиму тиші", - йдеться в повідомленні.

В МЗС наголосили, що Росія повинна припинити напади на цивільні об'єкти України для забезпечення захисту цивільного населення, зокрема осіб, які перебувають у вразливих ситуаціях, включаючи жінок і дітей, а також гуманітарного персоналу та журналістів.

"Закликаємо Росію до повної поваги міжнародних зусиль із захисту медичного та гуманітарного персоналу, їхніх транспортних засобів і обладнання, а також лікарень та інших медичних установ. РФ має також забезпечити безпечний і безперешкодний доступ до населення на тимчасово окупованих територіях гуманітарного персоналу та його транспортних засобів і обладнання", - додали в Міністерстві.

"Наголошуємо, що блокади російськими військовими українських міст, зокрема Маріуполя, ще більше загострюють і без того критичну гуманітарну ситуацію для цивільного населення та перешкоджають евакуаційним зусиллям. Росія має негайно припинити ці блокади. Виконання цих умов забезпечить добровільний, безпечний і безперешкодний прохід цивільних осіб, які рятуються від агресії та насильства", - наголосили в МЗС.

В Міністерстві підтвердили свою згоду на пропозиції щодо гуманітарного перемир’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оточенні Путіна вважають вторгнення в Україну катастрофічною помилкою, – Bloomberg

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Топ коментарі
+16
Це щоб орки встигли окопатись на нових позиціях?
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20.04.2022 18:26
+14
"гуманітарна пауза" на чотири дні - підтягнути касапам резерви? це жарт чи шкідництво? Якраз, щоби вони закріпилися на позиціях у нас під носом та почали нас на повну гатити?
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20.04.2022 18:25
+12
Зе-пацани не можуть без шашличків на травневі, ну дайте ж людям побухать спокійно, скотиняки!

(якщо без жартів, то ВИ ЩО *******? ЯКЕ НА *** ПЕРЕМИР'Я? ЩОБ КАЦАПИ ЩЕ СИЛЬНІШЕ ЗАКРІПИЛИСЯ? ВАМ НЕДОСТАТНЬО ТОГО ЩО ВИ ВЖЕ ******** ВЕСЬ ПІВДЕНЬ??)
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20.04.2022 18:30
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Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти

Вони називають своїх синів «спонсорами» і закликають їх мародерити на повну.

Про це свідчать нові розмови окупантів, перехоплені СБУ.

«Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой», - говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.

Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: «разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие».

«Вояк» зізнається, що й сам про це думав, але «…наши командиры либо их пи*дят себе и катаються, или расстреливают из автоматов».

Та винахідливий татусь дає нову пораду: «снимите генератор. Генератор на «мерс» и «аудюху» стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов - это 200 тысяч».

Напевно його так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: «прикопати» можуть його власного сина.

Українські захисники цілодобово над цим працюють! https://t.me/operativnoZSU/20154 https://t.me/operativnoZSU/20154

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20.04.2022 18:12 Відповісти
ми взагалі за мир

а руссуіє хай на пасху валять додому, кулічікі з зігами їсти.

зі. техніку можуть залишати свою там де вона є
цигани за нею доглянуть
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20.04.2022 18:20 Відповісти
Всі підтримували маленького їжачка, але ніхто не хотів брати його до рук
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20.04.2022 18:21 Відповісти
с кем договариваться? с дикими и невменяемыми?
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20.04.2022 18:25 Відповісти
"гуманітарна пауза" на чотири дні - підтягнути касапам резерви? це жарт чи шкідництво? Якраз, щоби вони закріпилися на позиціях у нас під носом та почали нас на повну гатити?
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20.04.2022 18:25 Відповісти
Вірити касабам сатаністам !?
Сюррр
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20.04.2022 18:26 Відповісти
Це щоб орки встигли окопатись на нових позиціях?
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20.04.2022 18:26 Відповісти
ООН себе ізжив, як Ліга Націй при другій світовій. Повністю занепокоєний імпотент. Не можеш допомогти то хоч не мішай.
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20.04.2022 18:27 Відповісти
Не займайтеся ідиотизмом.
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20.04.2022 18:29 Відповісти
почалося. нашi будуть стояти як мiшенi в тiрi, а росiяне будуть гатити по ним. 8 рокiв нiчому не вчать
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20.04.2022 18:29 Відповісти
Зе-пацани не можуть без шашличків на травневі, ну дайте ж людям побухать спокійно, скотиняки!

(якщо без жартів, то ВИ ЩО *******? ЯКЕ НА *** ПЕРЕМИР'Я? ЩОБ КАЦАПИ ЩЕ СИЛЬНІШЕ ЗАКРІПИЛИСЯ? ВАМ НЕДОСТАТНЬО ТОГО ЩО ВИ ВЖЕ ******** ВЕСЬ ПІВДЕНЬ??)
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20.04.2022 18:30 Відповісти
БРЕД ОТ МИД . А может от ЕРМАКА ?

зачем врагу давать время на улучшение логистики ?

ОККУПАНТ В БОГА НЕ ВЕРИТ . лучше оккупанта убивать
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20.04.2022 18:30 Відповісти
***...дь. от этих благоверных уже тошнит. Пусть россияне подтянут резервы, подвезут очередных бурятов. ВСУ подождут, они стрелять не будут. МЗС играет в войнушку?
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20.04.2022 18:32 Відповісти
МЗС у нас взагалi якесь дивне - за все просить i всим розказуэ вiдосиками Зеленський, а у них в головах тiльки паузи та перемир"я, забули хто напав i що з путiним домовлятися просто неможливо, Керiвництво ООН або куплене з потрохами, або тупе до безмiрностi, от нехай присилаэ своiх емiсарiв i рятуэ людей в Марiуполi. Побачимо на що вони насправдi здатнi.
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20.04.2022 19:01 Відповісти
Озброєння кожен день прибуває... впринципі перемир'я це на руку нам, якщо Україна не планує контрнаступ.
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20.04.2022 18:32 Відповісти
Якщо Україна не планує контрнаступ, це означає здачу лугандона і півдня? Я вас правильно зрозумів?
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20.04.2022 21:04 Відповісти
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20.04.2022 18:36 Відповісти
Шкода, що не можна поставити мільйон лайків, бо я почуваюся один в один так само.
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20.04.2022 21:05 Відповісти
Усі такі паузи під час першої фази війни з 2014 закінчувалися тим, що у ЗСУ рвався терпець на нескінченні обстрілі кацапів під час таких пауз.
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20.04.2022 18:55 Відповісти
Так і нічого не навчили "перемир'я" з рашистом за 8 років? перемир'я з рашистом - завжди сіяло і сіє смерть
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20.04.2022 19:36 Відповісти
Не мешайте ЗСУ своими долбаными инициативами!!! ЗСУ знает, что делать и без вас!
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20.04.2022 21:32 Відповісти
 
 