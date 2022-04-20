МЗС підтримує ініціативу запровадження чотириденної "гуманітарної паузи" на Великдень
Міністерство іноземних справ подякувало генсеку ООН за ініціативу запровадити чотириденну "гуманітарну паузу" з 21 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.
"Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони триваючих та можливих бойових дій, насамперед з багатостраждального Маріуполя. Високо цінуємо готовність ООН забезпечити доставку вкрай потрібної гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі досягнення "режиму тиші", - йдеться в повідомленні.
В МЗС наголосили, що Росія повинна припинити напади на цивільні об'єкти України для забезпечення захисту цивільного населення, зокрема осіб, які перебувають у вразливих ситуаціях, включаючи жінок і дітей, а також гуманітарного персоналу та журналістів.
"Закликаємо Росію до повної поваги міжнародних зусиль із захисту медичного та гуманітарного персоналу, їхніх транспортних засобів і обладнання, а також лікарень та інших медичних установ. РФ має також забезпечити безпечний і безперешкодний доступ до населення на тимчасово окупованих територіях гуманітарного персоналу та його транспортних засобів і обладнання", - додали в Міністерстві.
"Наголошуємо, що блокади російськими військовими українських міст, зокрема Маріуполя, ще більше загострюють і без того критичну гуманітарну ситуацію для цивільного населення та перешкоджають евакуаційним зусиллям. Росія має негайно припинити ці блокади. Виконання цих умов забезпечить добровільний, безпечний і безперешкодний прохід цивільних осіб, які рятуються від агресії та насильства", - наголосили в МЗС.
В Міністерстві підтвердили свою згоду на пропозиції щодо гуманітарного перемир’я.
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Вони називають своїх синів «спонсорами» і закликають їх мародерити на повну.
Про це свідчать нові розмови окупантів, перехоплені СБУ.
«Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой», - говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.
Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: «разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие».
«Вояк» зізнається, що й сам про це думав, але «…наши командиры либо их пи*дят себе и катаються, или расстреливают из автоматов».
Та винахідливий татусь дає нову пораду: «снимите генератор. Генератор на «мерс» и «аудюху» стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов - это 200 тысяч».
Напевно його так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: «прикопати» можуть його власного сина.
Українські захисники цілодобово над цим працюють! https://t.me/operativnoZSU/20154 https://t.me/operativnoZSU/20154
а руссуіє хай на пасху валять додому, кулічікі з зігами їсти.
зі. техніку можуть залишати свою там де вона є
цигани за нею доглянуть
Сюррр
(якщо без жартів, то ВИ ЩО *******? ЯКЕ НА *** ПЕРЕМИР'Я? ЩОБ КАЦАПИ ЩЕ СИЛЬНІШЕ ЗАКРІПИЛИСЯ? ВАМ НЕДОСТАТНЬО ТОГО ЩО ВИ ВЖЕ ******** ВЕСЬ ПІВДЕНЬ??)
зачем врагу давать время на улучшение логистики ?
ОККУПАНТ В БОГА НЕ ВЕРИТ . лучше оккупанта убивать