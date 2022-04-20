На Киевщине задержан "монах", который сотрудничал с оккупантами, - прокуратура
За сотрудничество с военными РФ во время оккупации жителю Макаровской ОТГ в Киевской области сообщено о подозрении в коллаборационизме (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1КК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
По данным следствия, житель села Андреевка Макаровской ОТГ, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, во время оккупации села военными Российской Федерации сотрудничал с захватчиками.
"Подозреваемый в условиях военного положения предоставил оккупантам жилье и снабжал их продуктами питания. Также он сообщал врагу о месте жительства обеспеченных граждан, дома которых российские военные затем грабили. Кроме того, мужчина представлялся монахом и совершал освящение вражеской техники и проводил обряды крещения войск" , – говорится в сообщении.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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В прокуратуре отметили, что армия РФ уничтожила инфраструктуру Андреевки более чем на 60% Это - наибольшее количество разрушений среди населенных пунктов Макаровской ОТГ.
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"Підозрюваному вибрали запобіжний засіб у вигляді рострілу" на ***, бо нема сил вже терпіть розгуляй цих гнид кончених?? Ясно що якщо ви його "заарештували", а потім "відпустили", воно вийшло і знову продовжує робити капості нашій прекрасній країні! А от якщо ви гниду розстріляли за правилом воєнного часу, то конкретно ця гнида все НІКОЛИ НІЧОГО паганого не зробить!
Взагалі, колись був звичай, ховати живцем вбивць, прив'язавши до жертви.
Але в даній ситуації і такий варіант згодиться.
далеко пойдем,как бы нам это потом боком не вылезло.