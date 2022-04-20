На Киевщине задержан "монах", который сотрудничал с оккупантами, - прокуратура

За сотрудничество с военными РФ во время оккупации жителю Макаровской ОТГ в Киевской области сообщено о подозрении в коллаборационизме (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1КК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, житель села Андреевка Макаровской ОТГ, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, во время оккупации села военными Российской Федерации сотрудничал с захватчиками.

"Подозреваемый в условиях военного положения предоставил оккупантам жилье и снабжал их продуктами питания. Также он сообщал врагу о месте жительства обеспеченных граждан, дома которых российские военные затем грабили. Кроме того, мужчина представлялся монахом и совершал освящение вражеской техники и проводил обряды крещения войск" , – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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В прокуратуре отметили, что армия РФ уничтожила инфраструктуру Андреевки более чем на 60% Это - наибольшее количество разрушений среди населенных пунктов Макаровской ОТГ.