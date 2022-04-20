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Новости Война
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Киевская область (3918) государственная измена (1489) коллаборационизм (832)

На Киевщине задержан "монах", который сотрудничал с оккупантами, - прокуратура

колаборант

За сотрудничество с военными РФ во время оккупации жителю Макаровской ОТГ в Киевской области сообщено о подозрении в коллаборационизме (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1КК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, житель села Андреевка Макаровской ОТГ, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, во время оккупации села военными Российской Федерации сотрудничал с захватчиками.

"Подозреваемый в условиях военного положения предоставил оккупантам жилье и снабжал их продуктами питания. Также он сообщал врагу о месте жительства обеспеченных граждан, дома которых российские военные затем грабили. Кроме того, мужчина представлялся монахом и совершал освящение вражеской техники и проводил обряды крещения войск" , – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священника-коллаборанта из УПЦ будут судить на Житомирщине, - прокуратура

В прокуратуре отметили, что армия РФ уничтожила инфраструктуру Андреевки более чем на 60% Это - наибольшее количество разрушений среди населенных пунктов Макаровской ОТГ.
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Топ комментарии
+26
Розбещував малолітніх- сто відсотків РПЦ...
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20.04.2022 18:31
+15
Коли вже покидьків повиганяють з Лавр і інших храмів? Москалі ж там мають свої диверсійні центри.
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20.04.2022 18:36
+7
Ну раз монах и Пасха на носу ,то распять ****** и всего то делов !!!
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20.04.2022 18:32
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Розбещував малолітніх- сто відсотків РПЦ...
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20.04.2022 18:31 Ответить
в ліс передаста.... й прикопати там.
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20.04.2022 20:43 Ответить
Ну раз монах и Пасха на носу ,то распять ****** и всего то делов !!!
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20.04.2022 18:32 Ответить
Нагородить його дирявою ложкою
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20.04.2022 18:33 Ответить
Думав Добкіна😒
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20.04.2022 18:33 Ответить
Коли вже в новинах читатимем таке:
"Підозрюваному вибрали запобіжний засіб у вигляді рострілу" на ***, бо нема сил вже терпіть розгуляй цих гнид кончених?? Ясно що якщо ви його "заарештували", а потім "відпустили", воно вийшло і знову продовжує робити капості нашій прекрасній країні! А от якщо ви гниду розстріляли за правилом воєнного часу, то конкретно ця гнида все НІКОЛИ НІЧОГО паганого не зробить!
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20.04.2022 18:35 Ответить
Коли вже покидьків повиганяють з Лавр і інших храмів? Москалі ж там мають свої диверсійні центри.
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20.04.2022 18:36 Ответить
Знайдіть дохлого кацапа, прив'яжіть оце опудало до тіла, та й поховайте живцем.
Взагалі, колись був звичай, ховати живцем вбивць, прив'язавши до жертви.
Але в даній ситуації і такий варіант згодиться.
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20.04.2022 18:38 Ответить
Підарас "православний".
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20.04.2022 18:40 Ответить
Поїде із задоволенням на обмін
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20.04.2022 18:54 Ответить
А до церкви яка московського патріархату на вулиці Шовковичній, що біля Олександрівської лікарні немає питань?
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20.04.2022 18:54 Ответить
"Релігія опіум для народу"!
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20.04.2022 18:56 Ответить
моспаxанат 3аборонити 3аконом це дияволи путіна
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20.04.2022 18:57 Ответить
Забороніть вже назву УПЦ, ці московитські попи не мають відношення до України.
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20.04.2022 19:22 Ответить
Во время второй мировой войны - предателей всегда ВЕШАЛИ,а мы со своей телерантностью
далеко пойдем,как бы нам это потом боком не вылезло.
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20.04.2022 19:32 Ответить
Цього теж "обміняють"...(((
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20.04.2022 20:19 Ответить
І знов ця ******** московська "церква" . Ні один злочин без них не обходиться .
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20.04.2022 21:14 Ответить
 
 