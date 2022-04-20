На Київщині затримано "монаха", якій співпрацював з окупантами, - прокуратура
За співпрацю з військовими РФ під час окупації мешканцю Макарівської ОТГ на Київщині повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.
За даними слідства, мешканець села Андріївка Макарівської ОТГ, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх, під час окупації села військовими Російської Федерації, співпрацював із загарбниками.
"Підозрюваний в умовах воєнного стану надав окупантам житло та забезпечував їх продуктами харчування. Також він повідомляв ворогу про місце проживання забезпечених громадян, будинки яких російські військові потім грабували. Крім того, чоловік представлявся монахом і здійснював освячення ворожої техніки та проводив обряди хрещення військових РФ", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У прокуратурі зазначили, що армія РФ знищила інфраструктуру Андріївки на понад 60%, це найбільша кількість руйнувань серед населених пунктів Макарівської ОТГ.
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"Підозрюваному вибрали запобіжний засіб у вигляді рострілу" на ***, бо нема сил вже терпіть розгуляй цих гнид кончених?? Ясно що якщо ви його "заарештували", а потім "відпустили", воно вийшло і знову продовжує робити капості нашій прекрасній країні! А от якщо ви гниду розстріляли за правилом воєнного часу, то конкретно ця гнида все НІКОЛИ НІЧОГО паганого не зробить!
Взагалі, колись був звичай, ховати живцем вбивць, прив'язавши до жертви.
Але в даній ситуації і такий варіант згодиться.
далеко пойдем,как бы нам это потом боком не вылезло.