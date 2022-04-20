УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11013 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 958 17
Київська область (3796) державна зрада (1633) колабораціонізм (1118)

На Київщині затримано "монаха", якій співпрацював з окупантами, - прокуратура

колаборант

За співпрацю з військовими РФ під час окупації мешканцю Макарівської ОТГ на Київщині повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканець села Андріївка Макарівської ОТГ, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх, під час окупації села військовими Російської Федерації, співпрацював із загарбниками.

"Підозрюваний в умовах воєнного стану надав окупантам житло та забезпечував їх продуктами харчування. Також він повідомляв ворогу про місце проживання забезпечених громадян, будинки яких російські військові потім грабували. Крім того, чоловік представлявся монахом і здійснював освячення ворожої техніки та проводив обряди хрещення військових РФ", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Священника-колаборанта з УПЦ будуть судити на Житомирщині, - прокуратура

У прокуратурі зазначили, що армія РФ знищила інфраструктуру Андріївки на понад 60%, це найбільша кількість руйнувань серед населених пунктів Макарівської ОТГ.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
Розбещував малолітніх- сто відсотків РПЦ...
показати весь коментар
20.04.2022 18:31
+15
Коли вже покидьків повиганяють з Лавр і інших храмів? Москалі ж там мають свої диверсійні центри.
показати весь коментар
20.04.2022 18:36
+7
Ну раз монах и Пасха на носу ,то распять ****** и всего то делов !!!
показати весь коментар
20.04.2022 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розбещував малолітніх- сто відсотків РПЦ...
показати весь коментар
20.04.2022 18:31 Відповісти
в ліс передаста.... й прикопати там.
показати весь коментар
20.04.2022 20:43 Відповісти
Ну раз монах и Пасха на носу ,то распять ****** и всего то делов !!!
показати весь коментар
20.04.2022 18:32 Відповісти
Нагородить його дирявою ложкою
показати весь коментар
20.04.2022 18:33 Відповісти
Думав Добкіна😒
показати весь коментар
20.04.2022 18:33 Відповісти
Коли вже в новинах читатимем таке:
"Підозрюваному вибрали запобіжний засіб у вигляді рострілу" на ***, бо нема сил вже терпіть розгуляй цих гнид кончених?? Ясно що якщо ви його "заарештували", а потім "відпустили", воно вийшло і знову продовжує робити капості нашій прекрасній країні! А от якщо ви гниду розстріляли за правилом воєнного часу, то конкретно ця гнида все НІКОЛИ НІЧОГО паганого не зробить!
показати весь коментар
20.04.2022 18:35 Відповісти
Коли вже покидьків повиганяють з Лавр і інших храмів? Москалі ж там мають свої диверсійні центри.
показати весь коментар
20.04.2022 18:36 Відповісти
Знайдіть дохлого кацапа, прив'яжіть оце опудало до тіла, та й поховайте живцем.
Взагалі, колись був звичай, ховати живцем вбивць, прив'язавши до жертви.
Але в даній ситуації і такий варіант згодиться.
показати весь коментар
20.04.2022 18:38 Відповісти
Підарас "православний".
показати весь коментар
20.04.2022 18:40 Відповісти
Поїде із задоволенням на обмін
показати весь коментар
20.04.2022 18:54 Відповісти
А до церкви яка московського патріархату на вулиці Шовковичній, що біля Олександрівської лікарні немає питань?
показати весь коментар
20.04.2022 18:54 Відповісти
"Релігія опіум для народу"!
показати весь коментар
20.04.2022 18:56 Відповісти
моспаxанат 3аборонити 3аконом це дияволи путіна
показати весь коментар
20.04.2022 18:57 Відповісти
Забороніть вже назву УПЦ, ці московитські попи не мають відношення до України.
показати весь коментар
20.04.2022 19:22 Відповісти
Во время второй мировой войны - предателей всегда ВЕШАЛИ,а мы со своей телерантностью
далеко пойдем,как бы нам это потом боком не вылезло.
показати весь коментар
20.04.2022 19:32 Відповісти
Цього теж "обміняють"...(((
показати весь коментар
20.04.2022 20:19 Відповісти
І знов ця ******** московська "церква" . Ні один злочин без них не обходиться .
показати весь коментар
20.04.2022 21:14 Відповісти
 
 