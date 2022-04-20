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Зеленский (19011) Мариуполь (5693)

Российские оккупанты держат в осаде около 120 тыс. жителей Мариуполя, - Зеленский

маріуполь

Российские-оккупационные войска держат в осаде около 120 тысяч жителей Мариуполя.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ.

"Они продолжают ракетные обстрелы по всей территории нашего государства. Держатся в осаде, по нашим данным, около 120 тыс. человек только в Мариуполе. Происходящие там преступления намного страшнее, чем это было в Бородянке.

Убежден, что общими усилиями мы сможем привлечь всех виновных к ответственности. Точно, я вам обещаю, мы всех найдем", - подчеркнул глава государства.

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Топ комментарии
+17
и кто же в этом виноват???
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20.04.2022 19:02
+16
Напомню: назначенцы ЗЕ в лице губернатора Херсонской области (не организовал тероборону не подготовил город и область к обороне от слова совсем), глава СБУ области (прохлопал армию, которая топталась у перешейка готовая к нападению) - просрали Херсонскую область, с нее рашисты зашли на Мариуполь и окружили город. Мэр Мариуполя Бойченко получил еще 24 февраля смс на совещании и ******** с города в первый день, не предупредив жителей и оставил их на заклание, точнее тупо принес в жертву. Было 6 дней чтобы свалить из города, но ЗЕ и вся контора не сообщили жителям Мариуполя, что их вот-вот окружат. Мариуполь на совести власти
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20.04.2022 19:09
+12
Зелені холуї не просрали Херсонщину, а тупо передали оркам. За зраду відповідальності ніхто не поніс, навіть підозри не оголошено. Можна зробити висновок - це відбувався заздалегідь спланований злив території, а вигодоотримувачем є центральна влада. Іншим я не знаходжу пояснення як колона орків змогла вже вранці 24 лютого заїхати у Херсон. Лозунг одного поца "надо просто перестать стрелять" був реалізований насправді(
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20.04.2022 19:21
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и кто же в этом виноват???
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20.04.2022 19:02 Ответить
зелох, засохни и не отсвечивай
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20.04.2022 19:05 Ответить
Це результати відосіків "готуйтесь всі до шашликів" та "нє нагнєтайтє"...
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20.04.2022 19:06 Ответить
.
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20.04.2022 19:06 Ответить
Напомню: назначенцы ЗЕ в лице губернатора Херсонской области (не организовал тероборону не подготовил город и область к обороне от слова совсем), глава СБУ области (прохлопал армию, которая топталась у перешейка готовая к нападению) - просрали Херсонскую область, с нее рашисты зашли на Мариуполь и окружили город. Мэр Мариуполя Бойченко получил еще 24 февраля смс на совещании и ******** с города в первый день, не предупредив жителей и оставил их на заклание, точнее тупо принес в жертву. Было 6 дней чтобы свалить из города, но ЗЕ и вся контора не сообщили жителям Мариуполя, что их вот-вот окружат. Мариуполь на совести власти
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20.04.2022 19:09 Ответить
не прохлопав, а зустрічав.. бо зеленський наказав РОЗМІНУВАТИ виходи з Криму в кінці 2021 - на початку 2022 року.
Та НЕ готуватися до війни на танкоопасних напрямках.

тому кацапи парадним маршом, по новим дорогам - захватили південь України.
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20.04.2022 19:23 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ ...
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20.04.2022 19:10 Ответить
Зелені холуї не просрали Херсонщину, а тупо передали оркам. За зраду відповідальності ніхто не поніс, навіть підозри не оголошено. Можна зробити висновок - це відбувався заздалегідь спланований злив території, а вигодоотримувачем є центральна влада. Іншим я не знаходжу пояснення як колона орків змогла вже вранці 24 лютого заїхати у Херсон. Лозунг одного поца "надо просто перестать стрелять" був реалізований насправді(
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20.04.2022 19:21 Ответить
Так роби щось, говіркий! Довів ситуацію, верховний ти говнокомандувач. Чекай, ще з тебе скуру за це зпустять, прийде час.
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20.04.2022 19:31 Ответить
Опять будете искать жида виновного.
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20.04.2022 20:34 Ответить
В облозі? Та ні, просто в нас до"уя теріторії зараз під окупантом, котрий чітко заявив, що прийшов вчиняти туди геноцид. І вчиняє. 120 тисяч в Маріуполі під окупацією. А ще біля 300 тисяч в Херсоні. В Бердянську, Мелітополі, Енергодарі, інших містах. Зе про це забув і зараз ллє "крокодилячі сльози", щоб показати, що йому "не байдуже"? Хоча йому той Маріуполь, той Південь, той Схід - наче "кістка в горлі" - не знає вже що вчинити, щоб "віддати". Краще б пригадав, хто виходи з Криму розміновував.
А ще є й Донецьк, Луганськ, Крим. Про них нічого взагалі? Там нікого з українців не вбивали, не катували - просто за те, що вони українці?
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20.04.2022 19:33 Ответить
немає важкої зброї??:?
а зняти трошки з других, вже деокупованих міст
ну хоч по малій частинці
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20.04.2022 21:18 Ответить
 
 