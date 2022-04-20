Російські окупанти тримають в облозі близько 120 тис. жителів Маріуполя, - Зеленський
Російські-окупаційні війська тримають в облозі близько 120 тисяч жителів Маріуполя.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає Цензор.НЕТ.
"Вони продовжують ракетні обстріли по всій територі нашої держави. Тримають в облозі, за нашими даними, близько 120 тис. осіб тільки в Маріуполі. Злочини, які відбуваються там, набагато страшніші, ніж це було в Бородянці.
Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути всіх винних до відповідальності. Точно, я вам обіцяю, ми всіх знайдемо", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
+17 Йцу Кенг 07b0c614
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+12 Bodalux
показати весь коментар20.04.2022 19:21
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Та НЕ готуватися до війни на танкоопасних напрямках.
тому кацапи парадним маршом, по новим дорогам - захватили південь України.
А ще є й Донецьк, Луганськ, Крим. Про них нічого взагалі? Там нікого з українців не вбивали, не катували - просто за те, що вони українці?
а зняти трошки з других, вже деокупованих міст
ну хоч по малій частинці