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Зеленський (22399) Маріуполь (3205)

Російські окупанти тримають в облозі близько 120 тис. жителів Маріуполя, - Зеленський

маріуполь

Російські-окупаційні війська тримають в облозі близько 120 тисяч жителів Маріуполя.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає Цензор.НЕТ.

"Вони продовжують ракетні обстріли по всій територі нашої держави. Тримають в облозі, за нашими даними, близько 120 тис. осіб тільки в Маріуполі. Злочини, які відбуваються там, набагато страшніші, ніж це було в Бородянці. 

Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути всіх винних до відповідальності. Точно, я вам обіцяю, ми всіх знайдемо", - наголосив глава держави.

Також читайте: Країни ЄС готові запровадити нафтове ембарго, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+17
и кто же в этом виноват???
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20.04.2022 19:02
+16
Напомню: назначенцы ЗЕ в лице губернатора Херсонской области (не организовал тероборону не подготовил город и область к обороне от слова совсем), глава СБУ области (прохлопал армию, которая топталась у перешейка готовая к нападению) - просрали Херсонскую область, с нее рашисты зашли на Мариуполь и окружили город. Мэр Мариуполя Бойченко получил еще 24 февраля смс на совещании и ******** с города в первый день, не предупредив жителей и оставил их на заклание, точнее тупо принес в жертву. Было 6 дней чтобы свалить из города, но ЗЕ и вся контора не сообщили жителям Мариуполя, что их вот-вот окружат. Мариуполь на совести власти
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20.04.2022 19:09
+12
Зелені холуї не просрали Херсонщину, а тупо передали оркам. За зраду відповідальності ніхто не поніс, навіть підозри не оголошено. Можна зробити висновок - це відбувався заздалегідь спланований злив території, а вигодоотримувачем є центральна влада. Іншим я не знаходжу пояснення як колона орків змогла вже вранці 24 лютого заїхати у Херсон. Лозунг одного поца "надо просто перестать стрелять" був реалізований насправді(
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20.04.2022 19:21
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и кто же в этом виноват???
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20.04.2022 19:02 Відповісти
зелох, засохни и не отсвечивай
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20.04.2022 19:05 Відповісти
Це результати відосіків "готуйтесь всі до шашликів" та "нє нагнєтайтє"...
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20.04.2022 19:06 Відповісти
.
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20.04.2022 19:06 Відповісти
Напомню: назначенцы ЗЕ в лице губернатора Херсонской области (не организовал тероборону не подготовил город и область к обороне от слова совсем), глава СБУ области (прохлопал армию, которая топталась у перешейка готовая к нападению) - просрали Херсонскую область, с нее рашисты зашли на Мариуполь и окружили город. Мэр Мариуполя Бойченко получил еще 24 февраля смс на совещании и ******** с города в первый день, не предупредив жителей и оставил их на заклание, точнее тупо принес в жертву. Было 6 дней чтобы свалить из города, но ЗЕ и вся контора не сообщили жителям Мариуполя, что их вот-вот окружат. Мариуполь на совести власти
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20.04.2022 19:09 Відповісти
не прохлопав, а зустрічав.. бо зеленський наказав РОЗМІНУВАТИ виходи з Криму в кінці 2021 - на початку 2022 року.
Та НЕ готуватися до війни на танкоопасних напрямках.

тому кацапи парадним маршом, по новим дорогам - захватили південь України.
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20.04.2022 19:23 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ ...
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20.04.2022 19:10 Відповісти
Зелені холуї не просрали Херсонщину, а тупо передали оркам. За зраду відповідальності ніхто не поніс, навіть підозри не оголошено. Можна зробити висновок - це відбувався заздалегідь спланований злив території, а вигодоотримувачем є центральна влада. Іншим я не знаходжу пояснення як колона орків змогла вже вранці 24 лютого заїхати у Херсон. Лозунг одного поца "надо просто перестать стрелять" був реалізований насправді(
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20.04.2022 19:21 Відповісти
Так роби щось, говіркий! Довів ситуацію, верховний ти говнокомандувач. Чекай, ще з тебе скуру за це зпустять, прийде час.
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20.04.2022 19:31 Відповісти
Опять будете искать жида виновного.
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20.04.2022 20:34 Відповісти
В облозі? Та ні, просто в нас до"уя теріторії зараз під окупантом, котрий чітко заявив, що прийшов вчиняти туди геноцид. І вчиняє. 120 тисяч в Маріуполі під окупацією. А ще біля 300 тисяч в Херсоні. В Бердянську, Мелітополі, Енергодарі, інших містах. Зе про це забув і зараз ллє "крокодилячі сльози", щоб показати, що йому "не байдуже"? Хоча йому той Маріуполь, той Південь, той Схід - наче "кістка в горлі" - не знає вже що вчинити, щоб "віддати". Краще б пригадав, хто виходи з Криму розміновував.
А ще є й Донецьк, Луганськ, Крим. Про них нічого взагалі? Там нікого з українців не вбивали, не катували - просто за те, що вони українці?
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20.04.2022 19:33 Відповісти
немає важкої зброї??:?
а зняти трошки з других, вже деокупованих міст
ну хоч по малій частинці
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20.04.2022 21:18 Відповісти
 
 